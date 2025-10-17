Utrdimo se za jesen in zimo, virusi so že na pohodu

Krepka odpornost je nujna, če želimo zdravi prebroditi prihajajočo sezono gripe in prehladov, pri tem pa ne pozabimo, da ni pomembna le prehrana.

V jesenskih in zimskih mesecih so najpogostejši okužbe dihal, herpes na ustnicah in vnetja mehurja, pojavijo pa se zaradi oslabljenega imunskega sistema, ki se ne zmore boriti proti virusom, bakterijam, glivicam in drugim vsiljivcem.

Živila, ki so nam v oporo. FOTO: Almaje/Getty Images

Ko telo zazna stres, se začne sproščanje kortizola. FOTO: Tatyanagl/Getty Images

Odpornost največkrat oslabijo stres, nezdrava in enolična prehrana, pomanjkanje spanca in gibanja, nekatera zdravila, predvsem antibiotiki. Spreminjajoče se temperature v tem obdobju telo še bolj omajejo, nič kaj ne pomagajo neprezračeni prostori, ki le še olajšajo prenos virusov z osebe na osebo. Kako se lahko utrdimo in preživimo zdravo jesen in zimo?

Čiste roke

Poskrbimo za zadosten vnos vitamina C prek živil, kot so brokoli, grenivke, mandarine, pomaranče, limona, zelo dragoceno je kislo zelje, ne pozabimo na cvetačo in brstični ohrovt. Uživamo jih skozi ves dan, večkrat, in tako telesu omogočimo tudi izločanje morebitnega presežka vitamina C. Uživamo tudi probiotike, česen, ingver, med in kurkumo.

Aerobna vadba je nujna podpora za imunski sistem.

Med pomembne ukrepe za dvig odpornosti spada tudi redno in ustrezno umivanje rok. Številni škodljivi mikroorganizmi se prenašajo prek umazanih rok oziroma onesnaženih površin. Roke umivamo pogosto in se izogibamo dotikanju obraza, predvsem predela ust in nosu. Kihamo in kašljamo v robček, čim dlje od drugih ljudi, ter tako preprečujemo kapljično širjenje okužbe.

Pol ure na dan

Redno telovadimo, saj si tako za kar 50 odstotkov okrepimo odpornost. Raziskave namreč dokazujejo, da je zmerna in redna telovadba nujna podpora za imunski sistem, dobro počutje in zalogo energije. Aerobni trening, denimo hitra hoja ali pa kolesarjenje, najmanj pol ure na dan, je vedno na vrhu seznama priporočil strokovnjakov, če je le mogoče, se gibamo na prostem in tudi pozimi kljub nizkim temperaturam izkoristimo sončne žarke.

Spreminjajoče se temperature v tem obdobju telo še bolj omajejo.

Stres in obolevnost sta neposredno povezana, potrjujejo številne študije. Ko telo zazna stres, se namreč začne sproščanje kortizola, stresnega hormona. Dolgotrajno povišane ravni kortizola vodijo do zmanjšanja števila limfocitov – belih krvnih celic, ki so ključne za obrambo pred okužbami. Telo je tako dovzetnejše za viruse, bakterije in druge škodljivce. In še: naspimo se, spočiti se bomo lažje spopadali z vsakodnevnimi izzivi in okužbami, ki nas obkrožajo.