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V ospredju je velikost mišic: bigoreksija, motnja, ki je pri fantih vse pogostejša

Čeprav lahko prizadene kogar koli, so za to manj znano motnjo dovzetnejši fantje in mladi moški.
FOTO: Shutterstock

FOTO: Shutterstock

FOTO: Shutterstock

FOTO: Shutterstock

FOTO: Shutterstock

FOTO: Shutterstock

FOTO: Tom Werner/Gettyimages

FOTO: Tom Werner/Gettyimages

Fantje FOTO: Pexels

Fantje FOTO: Pexels

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock
FOTO: Tom Werner/Gettyimages
Fantje FOTO: Pexels
M. Fl.
 14. 10. 2026 | 19:44
4:12
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Starši se danes na splošno zavedajo težav z duševnim zdravjem, povezanih s telesno samopodobo, vključno z znanimi motnjami, kot sta anoreksija in bulimija. Strokovnjaki pa opozarjajo, da je, zlasti med fanti, vse pogostejša tudi manj znana težava: mišična dismorfija, znana kot bigoreksija.

»Bigoreksija je psihološko stanje in oblika motnje telesne samopodobe, pri kateri ima posameznik, predvsem glede velikosti mišic in telesnega videza, izkrivljeno predstavo o sebi. Prizadeti so obsedeni z željo, da bi postali bolj mišičasti, in, tudi če imajo v resnici telo kot profesionalni bodibilderji menijo, da niso dovolj močni,« je za HuffPost povedala Kara Becker, certificirana terapevtka za motnje hranjenja in nacionalna direktorica programa za zdravljenje motenj hranjenja pri organizaciji Newport Healthcare.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Podobno kot pri anoreksiji imajo osebe z mišično dismorfijo izkrivljeno predstavo o svojem telesu in pogosto verjamejo, da imajo manj mišic, kot jih dejansko imajo. Takšno prepričanje in nenehna obremenjenost z videzom vodita v nezdravo vedenje, vključno s kompulzivno vadbo in motnjami hranjenja. Čeprav lahko mišična dismorfija prizadene kogar koli, je pogostejša pri moških, raziskave pa kažejo, da je vse bolj razširjena. Študija iz leta 2019 je pokazala, da se 22 odstotkov mladostnikov moškega spola poslužuje neustreznih prehranjevalnih navad, da bi pridobili telesno težo in mišično maso. Raziskovalci so ugotovili tudi, da so prehranska dopolnila, spremembe prehrane in celo uporaba steroidov pogosti med mladimi odraslimi moškimi.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Strokovnjaki opozarjajo, da so motnje hranjenja pri fantih velikokrat spregledane in premalo diagnosticirane. Čeprav se je ozaveščenost o teh povečala, lahko mišična dismorfija ostane neprepoznana iz več razlogov. Eden od njih je, da se kaže v vedenju, ki ga v fitnesu pogosto celo spodbujajo.

Kaj spodbuja porast bigoreksije?

K razvoju te motnje prispevajo številni dejavniki, med drugim biološki, psihološki in družbenokulturni. »Ljudje z nizko samopodobo, perfekcionizmom ali obsesivno-kompulzivnimi nagnjenji so bolj dovzetni za razvoj te motnje. Med možne dejavnike tveganja za bigoreksijo spadata še travmatična izkušnja in vrstniško nasilje,« je povedala Beckerjeva.

Fantje FOTO: Pexels
Fantje FOTO: Pexels

Večje tveganje kot splošna populacija imajo bodibilderji, drugi posamezniki, ki dvigujejo uteži, in tekmovalni športniki. K porastu bigoreksije prispevajo tudi družbena omrežja. »Moška telesa so na družbenih omrežjih izpostavljena bolj kot kadar koli prej, zlasti prek profilov vplivnežev. Nenehno primerjanje z idealiziranimi telesi lahko povzroči nezadovoljstvo z lastnim telesom in vodi v bigoreksijo,« je povedal Jason Nagata, pediater, specializiran za motnje hranjenja pri fantih in moških.

Kaj lahko storijo starši?

Starši lahko na več načinov pomagajo zmanjšati vpliv dejavnikov, ki spodbujajo težave s telesno samopodobo. »Uporabo družbenih omrežij čim bolj omejite, vendar se zavedajte, da jih ne morete povsem izključiti. Vaš otrok bo izpostavljen takšnim podobam, zato se z njim pogovarjajte o tem, kar vidi. Poslušajte, kaj govori in kako si razlaga videno. Preverite, ali razume, kakšna je resničnost za podobami, ki jih spremlja, in ali se zaveda, da te ne prikazujejo nujno resničnega življenja,« svetuje Joseph J. Trunzo, profesor psihologije in namestnik direktorja Šole za zdravje in vedenjske vede na univerzi Bryant v ameriški zvezni državi Rhode Island.

FOTO: Tom Werner/Gettyimages
FOTO: Tom Werner/Gettyimages

Pomembno je, da starši otroku nudijo podporo, ustvarijo varno okolje za odprte pogovore in so mu pozitiven zgled z zdravim odnosom do lastnega telesa in samopodobe. Pozorni naj bodo na komentarje o svojem telesu, ki jih izrekajo v prisotnosti otrok, pa tudi na odnos do vadbe in prehrane, ki ga izražajo s svojim vedenjem.

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