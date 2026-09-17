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V splošnem večji libido kot pri ženskah: najbolj voljni v štiridesetih

Moška spolna sla se krepi vse do zrelih let.
Na libido vplivajo partnerski odnos, življenjske okoliščine ter psihološki in družbeni dejavniki. FOTO: Witthaya Prasongsin/Getty Images
Na libido vplivajo partnerski odnos, življenjske okoliščine ter psihološki in družbeni dejavniki. FOTO: Witthaya Prasongsin/Getty Images
Katarina Golob
 17. 9. 2026 | 20:00
1:22
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Pozabite na stereotip o dvajsetletniku, ki razmišlja samo o seksu. Velika raziskava je pokazala, da moško spolno poželenje v resnici doseže vrhunec precej pozneje, šele okoli 40. leta.

Raziskovalci so analizirali podatke 67.334 odraslih, starih od 20 do 84 let, in ugotovili, da se spolna želja pri moških krepi vse do poznih tridesetih oziroma zgodnjih štiridesetih let, šele nato začne postopoma upadati. Presenetljivo je predvsem to, da takšen razvoj ne sledi ravni testosterona, ki začne pri moških počasi upadati že po 30. letu. Libido torej očitno ni samo stvar hormonov.

Raziskovalci menijo, da nanj vplivajo tudi partnerski odnos, življenjske okoliščine ter psihološki in družbeni dejavniki. Zanimivo je tudi, da so moški, ki imajo otroke, poročali o večji spolni želji kot moški brez družine, medtem ko je bila pri ženskah povezava ravno obrnjena. Moški so sicer skozi večino odraslega življenja poročali o večji spolni želji kot ženske, pri katerih je bil upad z leti izrazitejši, zlasti po 50. letu. 

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