V svetu pogost, pri nas ga je malo: rak materničnega vratu lahko preprečimo

Rak materničnega vratu je edina vrsta raka, pri kateri lahko preprečimo skoraj vsak novi primer, a je kljub temu še vedno četrti najpogostejši na svetu, hkrati pa ena najpogostejših oblik pri mladih ženskah. Slovenija se uvršča med evropske države z najmanjšim bremenom raka materničnega vratu.

»Gre za praviloma počasi napredujočo bolezen, ki vznikne iz celic materničnega vratu. Glede na vrsto celic, iz katerih vznikne, ločimo več oblik raka materničnega vratu. V večini primerov je povezan z okužbo s humanimi papiloma virusi (HPV),« pojasnjuje Tinkara Srnovršnik, dr. med., spec. gin. in porod., vodja Zdravstvenega varstva žensk v ZD Ljubljana Šiška.

Mlajše od 50

Okužba s HPV lahko privede do predrakavih in rakavih sprememb na materničnem vratu in nožnici, do raka zunanjega ženskega spolovila, penisa, zadnjika in ustnega dela žrela, povezana pa je tudi s pojavom genitalnih bradavic in ponavljajočih se papilomov grla. »Od okužbe do razvoja raka običajno mine 10 let in več, trajna okužba s katerim od nevarnejših podtipov HPV pa je razlog za več kot 99 odstotkov raka materničnega vratu,« nadaljuje.

»Po pogostosti je četrti najpogostejši rak pri ženskah na svetu, v Sloveniji pa zaradi učinkovitega državnega presejalnega programa ZORA ne spada več med pogoste rake. Njegova pojavnost se je od uvedbe programa ZORA od leta 2003 več kot dvakrat znižala. Največkrat sicer zbolijo ženske, mlajše od 50 let.«

Mladi kljub vsesplošni uporabi spleta okužbo s HPV sorazmerno slabo poznajo. FOTO: Kiatipol/Getty Images

Šeraj ljubezen, ne bolezen Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju s skoraj 50 zdravstvenimi domovi in drugimi izvajalci danes vabi mlade do 26. leta starosti k cepljenju proti HPV. Z geslom Šeraj ljubezen, ne bolezen poziva k odgovornosti in zdravim odločitvam.

V zgodnji obliki rak materničnega vratu običajno ne povzroča posebnih težav, sicer pa se lahko pojavijo težave, kot so krvavitev po spolnem odnosu, nenormalne krvavitve, ki niso odvisne od menstruacijskega ciklusa, krvavitev v menopavzi (ko je od zadnje menstruacije minilo že več kot eno leto), nenavaden (zaudarjajoč, krvavkast) izcedek iz nožnice, bolečine v medenici, med spolnim odnosom, v križu ali med uriniranjem.

»Z brisom materničnega vratu lahko pod mikroskopom odkrijemo predrakave in rakave spremembe celic materničnega vratu. Pravočasno odkrivanje sprememb je povezano z uspešnejšim in manj invazivnim zdravljenjem. Metoda programa ZORA je aktivno vabljenje vseh navidezno zdravih žensk, starih od 20 do 64 let, s pregledom celic v brisu materničnega vratu vsaka tri leta, potem ko sta izvida dveh testov, opravljenih v obdobju enega leta, negativna,« pojasnjuje sogovornica.

Odgovorna spolnost

Kot opozarja stroka, je ob rednih ginekoloških pregledih z odvzemi brisov zelo pomembna oblika preventive tudi cepljenje proti HPV, ki se pri fantih in dekletih izvaja v šestem razredu osnovne šole, brezplačno pa je na voljo do dopolnjenega 26. leta za oba spola. Cepljenje je seveda mogoče tudi pozneje.

Cepljenje proti HPV se pri fantih in dekletih izvaja v šestem razredu osnovne šole, brezplačno pa je na voljo do dopolnjenega 26. leta za oba spola. FOTO: Inside Creative House/Getty Images

»Okužba s HPV je najpogostejša spolno prenosljiva okužba: vsaj enkrat v življenju se okuži večina spolno aktivnih. Ljudje se najpogosteje okužijo v prvem letu po začetku spolnih odnosov, zato je zaščita s cepljenjem pred vstopom v svet spolnosti še toliko pomembnejša,« svetuje Srnovršnikova in pristavlja, da ginekologi vsako leto odkrijejo od 1500 do 2000 hujših predrakavih sprememb, ki bi nezdravljene lahko napredovale v raka materničnega vratu. Za rakom materničnega vratu pri nas vsako leto zboli od 100 do 120 žensk, umre pa jih od 40 do 50.

Med preventivnimi ukrepi ne smemo pozabiti na odgovorno spolnost. Ta med drugim pomeni dosledno uporabo kondoma, ki zelo zmanjša možnost okužbe s HPV, zvestobo enemu partnerju, odprt pogovor med partnerjema ter ozaveščenost o posledicah, ki jih lahko prinese tvegano spolno vedenje, polaga na srce sogovornica: »V preteklih letih so nekatere raziskave o spolnem vedenju slovenskih mladostnikov pokazale, da mladi kljub vsesplošni uporabi spleta kot pomembnega vira informacij o spolnosti okužbo s HPV relativno slabo poznajo. To kaže na to, kako pomembno mora postati ozaveščanje tako znotraj šolskih okvirov kot prek različnih kanalov, namenjenih laični javnosti. Precepljenost proti HPV v Sloveniji je še vedno sorazmerno nizka, okoli 50-odstotna. Za odpravo oblik raka, povezanih s HPV, bi bilo treba doseči vsaj 90-odstotno precepljenost tako deklic kot dečkov.«