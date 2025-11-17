  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RAK MATERNIČNEGA VRATU

V svetu pogost, pri nas ga je malo: rak materničnega vratu lahko preprečimo

Pravočasno odkrivanje sprememb je povezano z uspešnejšim in manj invazivnim zdravljenjem.
Vsaka tri leta je nujno odvzeti in pregledati bris materničnega vratu. FOTO: Peakstock/Getty Images

Vsaka tri leta je nujno odvzeti in pregledati bris materničnega vratu. FOTO: Peakstock/Getty Images

Mladi kljub vsesplošni uporabi spleta okužbo s HPV sorazmerno slabo poznajo. FOTO: Kiatipol/Getty Images

Mladi kljub vsesplošni uporabi spleta okužbo s HPV sorazmerno slabo poznajo. FOTO: Kiatipol/Getty Images

Cepljenje proti HPV se pri fantih in dekletih izvaja v šestem razredu osnovne šole, brezplačno pa je na voljo do dopolnjenega 26. leta za oba spola. FOTO: Inside Creative House/Getty Images

Cepljenje proti HPV se pri fantih in dekletih izvaja v šestem razredu osnovne šole, brezplačno pa je na voljo do dopolnjenega 26. leta za oba spola. FOTO: Inside Creative House/Getty Images

Vsaka tri leta je nujno odvzeti in pregledati bris materničnega vratu. FOTO: Peakstock/Getty Images
Mladi kljub vsesplošni uporabi spleta okužbo s HPV sorazmerno slabo poznajo. FOTO: Kiatipol/Getty Images
Cepljenje proti HPV se pri fantih in dekletih izvaja v šestem razredu osnovne šole, brezplačno pa je na voljo do dopolnjenega 26. leta za oba spola. FOTO: Inside Creative House/Getty Images
Ema Bubanj
 17. 11. 2025 | 13:10
A+A-

Rak materničnega vratu je edina vrsta raka, pri kateri lahko preprečimo skoraj vsak novi primer, a je kljub temu še vedno četrti najpogostejši na svetu, hkrati pa ena najpogostejših oblik pri mladih ženskah. Slovenija se uvršča med evropske države z najmanjšim bremenom raka materničnega vratu.

»Gre za praviloma počasi napredujočo bolezen, ki vznikne iz celic materničnega vratu. Glede na vrsto celic, iz katerih vznikne, ločimo več oblik raka materničnega vratu. V večini primerov je povezan z okužbo s humanimi papiloma virusi (HPV),« pojasnjuje Tinkara Srnovršnik, dr. med., spec. gin. in porod., vodja Zdravstvenega varstva žensk v ZD Ljubljana Šiška.

Mlajše od 50

Okužba s HPV lahko privede do predrakavih in rakavih sprememb na materničnem vratu in nožnici, do raka zunanjega ženskega spolovila, penisa, zadnjika in ustnega dela žrela, povezana pa je tudi s pojavom genitalnih bradavic in ponavljajočih se papilomov grla. »Od okužbe do razvoja raka običajno mine 10 let in več, trajna okužba s katerim od nevarnejših podtipov HPV pa je razlog za več kot 99 odstotkov raka materničnega vratu,« nadaljuje.

»Po pogostosti je četrti najpogostejši rak pri ženskah na svetu, v Sloveniji pa zaradi učinkovitega državnega presejalnega programa ZORA ne spada več med pogoste rake. Njegova pojavnost se je od uvedbe programa ZORA od leta 2003 več kot dvakrat znižala. Največkrat sicer zbolijo ženske, mlajše od 50 let.«

Mladi kljub vsesplošni uporabi spleta okužbo s HPV sorazmerno slabo poznajo. FOTO: Kiatipol/Getty Images
Mladi kljub vsesplošni uporabi spleta okužbo s HPV sorazmerno slabo poznajo. FOTO: Kiatipol/Getty Images

Šeraj ljubezen, ne bolezen

Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju s skoraj 50 zdravstvenimi domovi in drugimi izvajalci danes vabi mlade do 26. leta starosti k cepljenju proti HPV. Z geslom Šeraj ljubezen, ne bolezen poziva k odgovornosti in zdravim odločitvam.

V zgodnji obliki rak materničnega vratu običajno ne povzroča posebnih težav, sicer pa se lahko pojavijo težave, kot so krvavitev po spolnem odnosu, nenormalne krvavitve, ki niso odvisne od menstruacijskega ciklusa, krvavitev v menopavzi (ko je od zadnje menstruacije minilo že več kot eno leto), nenavaden (zaudarjajoč, krvavkast) izcedek iz nožnice, bolečine v medenici, med spolnim odnosom, v križu ali med uriniranjem.

»Z brisom materničnega vratu lahko pod mikroskopom odkrijemo predrakave in rakave spremembe celic materničnega vratu. Pravočasno odkrivanje sprememb je povezano z uspešnejšim in manj invazivnim zdravljenjem. Metoda programa ZORA je aktivno vabljenje vseh navidezno zdravih žensk, starih od 20 do 64 let, s pregledom celic v brisu materničnega vratu vsaka tri leta, potem ko sta izvida dveh testov, opravljenih v obdobju enega leta, negativna,« pojasnjuje sogovornica.

Od okužbe do razvoja raka običajno mine 10 let in več.

Odgovorna spolnost

Kot opozarja stroka, je ob rednih ginekoloških pregledih z odvzemi brisov zelo pomembna oblika preventive tudi cepljenje proti HPV, ki se pri fantih in dekletih izvaja v šestem razredu osnovne šole, brezplačno pa je na voljo do dopolnjenega 26. leta za oba spola. Cepljenje je seveda mogoče tudi pozneje.

Cepljenje proti HPV se pri fantih in dekletih izvaja v šestem razredu osnovne šole, brezplačno pa je na voljo do dopolnjenega 26. leta za oba spola. FOTO: Inside Creative House/Getty Images
Cepljenje proti HPV se pri fantih in dekletih izvaja v šestem razredu osnovne šole, brezplačno pa je na voljo do dopolnjenega 26. leta za oba spola. FOTO: Inside Creative House/Getty Images

»Okužba s HPV je najpogostejša spolno prenosljiva okužba: vsaj enkrat v življenju se okuži večina spolno aktivnih. Ljudje se najpogosteje okužijo v prvem letu po začetku spolnih odnosov, zato je zaščita s cepljenjem pred vstopom v svet spolnosti še toliko pomembnejša,« svetuje Srnovršnikova in pristavlja, da ginekologi vsako leto odkrijejo od 1500 do 2000 hujših predrakavih sprememb, ki bi nezdravljene lahko napredovale v raka materničnega vratu. Za rakom materničnega vratu pri nas vsako leto zboli od 100 do 120 žensk, umre pa jih od 40 do 50.

Med preventivnimi ukrepi ne smemo pozabiti na odgovorno spolnost. Ta med drugim pomeni dosledno uporabo kondoma, ki zelo zmanjša možnost okužbe s HPV, zvestobo enemu partnerju, odprt pogovor med partnerjema ter ozaveščenost o posledicah, ki jih lahko prinese tvegano spolno vedenje, polaga na srce sogovornica: »V preteklih letih so nekatere raziskave o spolnem vedenju slovenskih mladostnikov pokazale, da mladi kljub vsesplošni uporabi spleta kot pomembnega vira informacij o spolnosti okužbo s HPV relativno slabo poznajo. To kaže na to, kako pomembno mora postati ozaveščanje tako znotraj šolskih okvirov kot prek različnih kanalov, namenjenih laični javnosti. Precepljenost proti HPV v Sloveniji je še vedno sorazmerno nizka, okoli 50-odstotna. Za odpravo oblik raka, povezanih s HPV, bi bilo treba doseči vsaj 90-odstotno precepljenost tako deklic kot dečkov.«

Trajna okužba z enim od nevarnejših podtipov HPV je razlog za več kot 99 odstotkov raka materničnega vratu.

Več iz teme

rak materničnega vratuHPVZorapreventivarakbolezenzdravstvo
ZADNJE NOVICE
14:36
Bulvar  |  Domači trači
NOVA PREDSTAVA

Dragoceni nasveti Rebeke in Gorke: Kako preživeti v divjini (FOTO)

Znašli smo se sredi gozda, kamor sta nas zvabili glavni protagonistki komedije Šminka in sekirca.
17. 11. 2025 | 14:36
14:35
Bulvar  |  Zanimivosti
PRAVICA DO MENSTRUALNEGA DOPUSTA

So prvi, ki redno zaposlenim ženskam ponujajo plačano bolniško zaradi mesečnega perila

V indijski zvezni državi Karnataka so se odločili za napredno odločitev.
17. 11. 2025 | 14:35
14:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
KARIZMATIČNI PEVEC

Luka Sešek: Čutim, da se moram opravičiti tistim, ki bodo dobili vtis, da sem oskrunil Avsenikovo glasbo (Suzy)

Svoje vokalne sposobnosti je dokazal v skupini Proper, od leta 2021 je pevec v Ansamblu Saša Avsenika. Največja napaka je izšla konec septembra, pesem z naslovom Lanski sneg v teh dneh.
17. 11. 2025 | 14:25
14:15
Novice  |  Slovenija
POPLAVE IN PLAZOVI

Občina Brda pod vodo: »V kolikor pot ni nujna, ostanite doma« (FOTO)

Po grobih ocenah je na tem območju v manj kot 24 urah padlo čez 180 mm padavin.
17. 11. 2025 | 14:15
14:09
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

To morate narediti pred prazniki! Arhitektka razkriva, zakaj smo vsi “hrčki”

Arhitektka Tjaša Justin svetuje, kako se z metodo 'odhrčkavanja' znebiti odvečnih stvari, urediti dom, prihraniti in lažje zadihati.
Aleksandra Zorko17. 11. 2025 | 14:09
13:40
Novice  |  Kronika  |  Doma
PROMETNA NESREČA

Jutranja tragedija na Dolenjskem: 39-letnik umrl na kraju

Nesreča se je zgodila na cesti med Novim mestom in Metliko.
17. 11. 2025 | 13:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ADVENTNI SEJMI

Slovenci množično v Zagreb

Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:56
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Vaše podatke prodajajo naprej – kako se zaščititi?

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IDEJA ZA ODDIH

Zakaj je zdaj pravi čas za obisk Zagreba

Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
17. 11. 2025 | 08:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Tudi Slovenci smo dobili nove priložnosti za naložbe

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPREDNO

Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
11. 11. 2025 | 08:48
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravje zob

Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne?

Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Kako vplivajo na to, kaj boste jedli za kosilo

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Napitki

Kako pripraviti popoln jesensko-zimski napitek, ki bo pogrel vašo dušo?

Ko hladnejši dnevi potrkajo na vrata, si vsi zaželimo nekaj več topline. Nič ne pogreje bolj kot skupni trenutki ob skodelici toplega kakava.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Nova definicija zobozdravstvene skrbi: personaliziran pristop

Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
17. 11. 2025 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

To je sodelovanje, ki ga ni pričakoval nihče

Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki