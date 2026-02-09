  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DOLGO ŽIVLJENJE

Resničen vpliv genetike na dolgo življenje

Vprašanje, kako na dolžino življenja vpliva genetika, je že desetletja predmet razprav.
FOTO: Teolazarev/Gettyimages

FOTO: Teolazarev/Gettyimages

 FOTO: Irina Zharkova/Gettyimages

 FOTO: Irina Zharkova/Gettyimages

FOTO: Seventyfour/Gettyimages

FOTO: Seventyfour/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

 FOTO: Guliever/Gettyimages

 FOTO: Guliever/Gettyimages

FOTO: Teolazarev/Gettyimages
 FOTO: Irina Zharkova/Gettyimages
FOTO: Seventyfour/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
 FOTO: Guliever/Gettyimages
M. Fl.
 9. 2. 2026 | 15:00
4:32
A+A-

Nova raziskava kaže, da ima genetika večjo vlogo, kot so nakazovale prejšnje študije, saj ocenjuje, da geni k dolžini človeškega življenja prispevajo približno 50 odstotkov. To je nekje dvakrat več, kot so ugotavljale prejšnje raziskave, in se ujema z ugotovitvami študij življenjske dobe pri laboratorijskih živalih. »Na življenjsko dobo nedvomno vpliva več dejavnikov, vključno z življenjskim slogom, geni in, kar je pomembno, naključjem. Za primer vzemimo genetsko identične organizme, vzgojene v podobnih okoljih, ki umrejo ob različnih časih,« je povedal Ben Shenhar, doktorski študent fizike na Weizmannovem inštitutu za znanost v Izraelu in glavni avtor študije, objavljene v četrtek v reviji Science. »V naši raziskavi smo skušali pojasniti, kolikšen del razlik med posamezniki je mogoče pripisati genetiki. Dejavnike dolgoživosti smo razdelili na genetiko in vse ostalo. Slednje predstavlja približno 50 odstotkov.«

 FOTO: Irina Zharkova/Gettyimages
 FOTO: Irina Zharkova/Gettyimages

Raziskovalci so se lotili pojasnjevanja motečega dejavnika v prejšnjih študijah, ki so temeljile na podatkih švedskih in danskih dvojčkov, večinoma iz 19. stoletja. Te študije niso upoštevale smrti zaradi nasilja, nesreč, samomorov, nalezljivih bolezni in drugih dejavnikov zunanjega izvora, tako imenovane ekstrinzične smrtnosti, zato avtorji nove raziskave menijo, da so izkrivljali vpliv genetike na dolgoživost. Vzrok smrti v zgodovinskih podatkih ni bil naveden, zabeležena je bila le starost ob smrti. Če je denimo eden od dvojčkov zaradi naravnih vzrokov umrl pri 90 letih, drugi pa zaradi nalezljive bolezni, kot sta tifus ali kolera pri 30 letih, so lahko podatki brez navedbe vzroka smrti ustvarili napačen vtis o vlogi dednosti pri življenjski dobi.

FOTO: Seventyfour/Gettyimages
FOTO: Seventyfour/Gettyimages

Nova študija je uporabila matematični model za upoštevanje ekstrinzične smrtnosti pri dvojčkih. Shenhar je pojasnil, da je bila tovrstna smrtnost v obdobju, ko so živeli dvojčki, vključeni v  prve raziskave, torej pred dobo antibiotikov, kar desetkrat višja kot danes, predvsem zaradi nalezljivih bolezni, ki so v dodobnem času večinoma ozdravljive. Znanstveniki so z uporabo novejših in prej neanaliziranih podatkov iz Švedske, ki so vključevali dvojčke, vzgojene skupaj, in tiste, vzgojene ločeno potrdili domnevo, da ekstrinzične smrti prikrivajo dednost. Analiza je pokazala, da se z upadanjem ekstrinzične smrtnosti vpliv dednost povečuje: »Enojajčni dvojčki, vzgojeni ločeno, si delijo gene, ne pa tudi okolja. To pomaga ločiti genetiko od okolja, naravo od vzgoje,« je povedal biolog Weizmannovega inštituta Uri Alon. Tudi dvojajčni dvojčki so dragoceni za takšne raziskave, saj si delijo približno polovico genskega zapisa. »Prejšnje študije dvojčkov so uporabljale statistične metode, ki dobro delujejo pri drugih lastnostih: višini, krvnem tlaku, osebnostnih značilnostih in podobno. Na te lastnosti ekstrinzična smrtnost ne vpliva,« je pojasnil Alon.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

»Povprečna življenjska doba pa je posebna lastnost, na katero ima ekstrinzična smrtnost velik vpliv. Ker vzrok smrti v klasičnih študijah dvojčkov ni bil zabeležen, ta vpliv ni bil ustrezno upoštevan.« Ugotovitve bi lahko imele pomembne posledice za raziskave staranja. »Nizke ocene vpliva dednosti so morda zavirale financiranje in raziskovanje genetike staranja, saj so nakazovale, da gre večinoma za naključje ali vpliv okolja. Naše delo se osredotoča na iskanje genetskih dejavnikov dolgoživosti, saj kaže, da je genetski signal močan, a je bil prej skrit v tako imenovanem šumu podatkov,« je dejal Shenhar. Geni vplivajo na življenjsko dobo v obe smeri. Po eni strani obstajajo škodljive genetske napake, ki lahko povzročijo bolezni in skrajšajo življenje. Po drugi strani so znani tudi geni, ki za dolgoživost nudijo očitne prednost. »Mnogi stoletniki visoko starost dočakajo brez resnih zdravstvenih težav,« je povedal glavni avtor zadnje študije. »Jasno je, da imajo ti zaščitne gene, ki jih varujejo pred razvojem bolezni, ki se običajno pojavijo s staranjem. Nekateri od teh genov so že identificirani, vendar je dolgoživost, tako kot večina kompleksnih lastnosti, verjetno posledica delovanja na stotine, če ne na tisoče genov.«

 FOTO: Guliever/Gettyimages
 FOTO: Guliever/Gettyimages

Sorodni članki

Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

V teh znakih rojene ženske vrhunec življenja doživijo po petdesetem letu

Potem ko srečajo Abrahama, jih povsod spremlja sreča.
5. 2. 2026 | 06:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NI PRESENETLJIVO

Zato ženske pogosteje zbolevajo za avtoimunskimi boleznimi

Avtoimunske bolezni so v porastu, pogosteje, kot moške pa prizadenejo ženske.
4. 2. 2026 | 15:03
Lifestyle  |  Polet
ZA BABICE IN DEDKE

Kako varstvo vnukov podaljša življenje

Skrb za vnuke krepi spomin, miselno prožnost in podpira zdravo staranje.
Miroslav Cvjetičanin2. 2. 2026 | 16:00

Več iz teme

dolgoživostgenetikazdravjeraziskavaštudija
ZADNJE NOVICE
17:05
Novice  |  Slovenija
22. MAREC JE VSE BLIŽJE

Ekskluzivno: Tina Gaber bo na volitvah kandidirala za poslanko? Imamo odgovor!

V javnosti je završal namig, da naj bi soproga premierja Roberta Goloba kandidirala v Ljubljani. Informacijo smo preverili direktno pri Tini Gaber.
9. 2. 2026 | 17:05
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
ZIMZELEN ZVOK

Saša se vrača h koreninam

Priljubljena pevka je izdala novo skladbo z naslovom Avtobus št. 6
9. 2. 2026 | 17:00
17:00
Novice  |  Slovenija
GZS PROTI VLADI

Zvonijo vsi alarmi! V Sloveniji ogrožen obstoj 16.000 podjetij in 66.000 delovnih mest, vlada medtem z političnimi parolami

Gospodarske zbornice Slovenije opozarja na višje stroške, ki so v kratkem času močno dodatno obremenili podjetja.
9. 2. 2026 | 17:00
16:34
Bulvar  |  Tuji trači
ŽELJE IN POTREBE

»Na prvem zmenku zahtevam vpogled v stanje na računu«: ta izjava vplivnice Sofie razburkala splet

Sofia Franklyn, priljubljena vplivnica, je sprožila burno razpravo, potem ko je priznala, da na prvem zmenku od moškega zahteva vpogled v bančni račun.
9. 2. 2026 | 16:34
16:26
Šport  |  Tekme
OLIMPIJSKE IGRE

Domen Prevc zvečer seveda favorit, a ne boste verjeli, kako skromen je

Prva serija današnje prve moške tekme na srednji skakalnici se bo začela ob 19. uri.
9. 2. 2026 | 16:26
16:25
Lifestyle  |  Stil
IZ KUHINJE

Ta preprost trik doma prežene vonj po zatohlem

Z nekaj preprostimi navadami lahko za vedno odpravimo neprijetne vonjave iz omar: pospravljamo le res suha oblačila in poskrbimo za pretok zraka.
9. 2. 2026 | 16:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki