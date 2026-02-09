Resničen vpliv genetike na dolgo življenje

Nova raziskava kaže, da ima genetika večjo vlogo, kot so nakazovale prejšnje študije, saj ocenjuje, da geni k dolžini človeškega življenja prispevajo približno 50 odstotkov. To je nekje dvakrat več, kot so ugotavljale prejšnje raziskave, in se ujema z ugotovitvami študij življenjske dobe pri laboratorijskih živalih. »Na življenjsko dobo nedvomno vpliva več dejavnikov, vključno z življenjskim slogom, geni in, kar je pomembno, naključjem. Za primer vzemimo genetsko identične organizme, vzgojene v podobnih okoljih, ki umrejo ob različnih časih,« je povedal Ben Shenhar, doktorski študent fizike na Weizmannovem inštitutu za znanost v Izraelu in glavni avtor študije, objavljene v četrtek v reviji Science. »V naši raziskavi smo skušali pojasniti, kolikšen del razlik med posamezniki je mogoče pripisati genetiki. Dejavnike dolgoživosti smo razdelili na genetiko in vse ostalo. Slednje predstavlja približno 50 odstotkov.«

Raziskovalci so se lotili pojasnjevanja motečega dejavnika v prejšnjih študijah, ki so temeljile na podatkih švedskih in danskih dvojčkov, večinoma iz 19. stoletja. Te študije niso upoštevale smrti zaradi nasilja, nesreč, samomorov, nalezljivih bolezni in drugih dejavnikov zunanjega izvora, tako imenovane ekstrinzične smrtnosti, zato avtorji nove raziskave menijo, da so izkrivljali vpliv genetike na dolgoživost. Vzrok smrti v zgodovinskih podatkih ni bil naveden, zabeležena je bila le starost ob smrti. Če je denimo eden od dvojčkov zaradi naravnih vzrokov umrl pri 90 letih, drugi pa zaradi nalezljive bolezni, kot sta tifus ali kolera pri 30 letih, so lahko podatki brez navedbe vzroka smrti ustvarili napačen vtis o vlogi dednosti pri življenjski dobi.

Nova študija je uporabila matematični model za upoštevanje ekstrinzične smrtnosti pri dvojčkih. Shenhar je pojasnil, da je bila tovrstna smrtnost v obdobju, ko so živeli dvojčki, vključeni v prve raziskave, torej pred dobo antibiotikov, kar desetkrat višja kot danes, predvsem zaradi nalezljivih bolezni, ki so v dodobnem času večinoma ozdravljive. Znanstveniki so z uporabo novejših in prej neanaliziranih podatkov iz Švedske, ki so vključevali dvojčke, vzgojene skupaj, in tiste, vzgojene ločeno potrdili domnevo, da ekstrinzične smrti prikrivajo dednost. Analiza je pokazala, da se z upadanjem ekstrinzične smrtnosti vpliv dednost povečuje: »Enojajčni dvojčki, vzgojeni ločeno, si delijo gene, ne pa tudi okolja. To pomaga ločiti genetiko od okolja, naravo od vzgoje,« je povedal biolog Weizmannovega inštituta Uri Alon. Tudi dvojajčni dvojčki so dragoceni za takšne raziskave, saj si delijo približno polovico genskega zapisa. »Prejšnje študije dvojčkov so uporabljale statistične metode, ki dobro delujejo pri drugih lastnostih: višini, krvnem tlaku, osebnostnih značilnostih in podobno. Na te lastnosti ekstrinzična smrtnost ne vpliva,« je pojasnil Alon.

»Povprečna življenjska doba pa je posebna lastnost, na katero ima ekstrinzična smrtnost velik vpliv. Ker vzrok smrti v klasičnih študijah dvojčkov ni bil zabeležen, ta vpliv ni bil ustrezno upoštevan.« Ugotovitve bi lahko imele pomembne posledice za raziskave staranja. »Nizke ocene vpliva dednosti so morda zavirale financiranje in raziskovanje genetike staranja, saj so nakazovale, da gre večinoma za naključje ali vpliv okolja. Naše delo se osredotoča na iskanje genetskih dejavnikov dolgoživosti, saj kaže, da je genetski signal močan, a je bil prej skrit v tako imenovanem šumu podatkov,« je dejal Shenhar. Geni vplivajo na življenjsko dobo v obe smeri. Po eni strani obstajajo škodljive genetske napake, ki lahko povzročijo bolezni in skrajšajo življenje. Po drugi strani so znani tudi geni, ki za dolgoživost nudijo očitne prednost. »Mnogi stoletniki visoko starost dočakajo brez resnih zdravstvenih težav,« je povedal glavni avtor zadnje študije. »Jasno je, da imajo ti zaščitne gene, ki jih varujejo pred razvojem bolezni, ki se običajno pojavijo s staranjem. Nekateri od teh genov so že identificirani, vendar je dolgoživost, tako kot večina kompleksnih lastnosti, verjetno posledica delovanja na stotine, če ne na tisoče genov.«