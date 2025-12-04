V žitnih izdelkih z vseh koncev Evrope našli nevarne večne kemikalije

V kosmičih in drugih podobnih izdelkih iz žit so po vsej Evropi odkrili visoke ravni tako imenovanih večnih kemikalij, ki so v izdelke prišle preko pesticidov, piše The Guardian. Najbolj kontaminirani izdelki so kosmiči, po katerih mnogi radi posežejo za zajtrk, izsledke študije, ki so jo izvedli pri Pesticide Action Network Europe (PAN), povzema omenjeni časnik. Kosmiči so od večnih kemikalij vsebovali največ trifluorocetne kisline (TFA), kemikalije, ki nastane, ko pesticidi, ki vsebujejo kemikalije Pfas, razpadejo in pronicajo v zemljo.

Ni pa bila omenjena kemikalija prisotna le v kosmičih, ampak tudi v več priljubljenih sladicah in pekovskih izdelkih, denimo piškotih, pa v testeninah, rogljičkih, polnozrnatem in rafiniranem kruhu ter moki. Študija je analizirala 65 običajnih žitnih izdelkov, kupljenih v 16 evropskih državah in gre za prvo tovrstno študijo na ravni Evropske unije. V 81,5 odstotka vzorcev (53 od 65 vzorcev) so odkrili prisotnost kemikalije TFA, najvišje ravni so našli v irskih kosmičih za zajtrk, sledili so jim belgijski polnozrnati kruh, nato nemški polnozrnati kruh in francoska bageta. Slovenski izdelki v raziskavo niso bili vključeni. »Vsi ljudje so izpostavljeni kemikaliji TFA po več poteh, vključno s hrano in pitno vodo. Naše ugotovitve kažejo na nujno potrebo po takojšnji prepovedi pesticidov s Pfas, da bi preprečili nadaljnje onesnaževanje prehranjevalne verige,« je dejala Salomé Roynel, uradnica za politiko pri PAN Europe.

Per- in polifluorirane snovi (Pfas) so skupina kemikalij, ki jih najdemo tako rekoč povsod – v embalaži, oblačilih, hrani in vodi, celo v našem telesu, kamor pridejo preko vode in hrane. Čeprav so Pfas v javnosti razmeroma nov pojem, jih industrija uporablja že več kot 70 let. Na leto jih proizvedemo več kot megatono. Znane so kot večne kemikalije, saj se lahko razgrajujejo na stotine ali celo tisoče let po tem, ko izdelke, v katerih so bile uporabljene, zavržemo. To pomeni, da če pridejo v zemljo ali vodo, kar se pogosto zgodi, lahko tam ostanejo stoletja. Njihov vpliv na zdravje ljudi in okolje šele zdaj postaja bolj jasen, v preteklosti namreč niso izvajali tovrstnih raziskav. V zadnjih letih se vse jasneje kaže vpliv kemikalij Pfas na okolje in zdravje ljudi. Čedalje več je namreč povezav z boleznimi, kot je rak, poleg tega pa te kemikalije negativno vplivajo tudi na človeško reproduktivno funkcijo, saj lahko povzročajo neplodnost ali težave pri razvoju ploda. Poleg tega negativno vplivajo na delovanje ščitnice, jeter in imunskega sistema.