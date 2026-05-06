Vaginalne okužbe običajno pozdravimo sami, preverite, kako

Vaginalne glivične okužbe spadajo med najpogostejše zdravstvene tegobe, s katerimi se najmanj enkrat v življenju sreča velika večina žensk. Povzročajo jih prekomerno razmnožene glivice iz rodu Candida, najpogosteje Candida albicans. Čeprav okužba praviloma ni nevarna, lahko zaradi neprijetnih simptomov pomembno vpliva na vsakdanje počutje in kakovost življenja. Okužba se razvije, ko se poruši ravnovesje med naravno vaginalno mikrofloro in glivicami. Razlogi za to so različni. Med najpogostejšimi so hormonske spremembe zaradi nosečnosti, menstruacije ali uporabe hormonske kontracepcije, pa tudi jemanje antibiotikov, ki poleg škodljivih uničujejo tudi koristne bakterije. Svoj delež prispevajo še oslabljen imunski sistem, sladkorna bolezen in življenjske navade – na primer nošenje tesnih, nezračnih oblačil ali dolgotrajno zadrževanje v mokrih kopalkah.

Na vnetje opozarjajo srbenje in pekoč občutek v nožnici, bel, sirast izcedek, rdečina in oteklina sluznice ter bolečine med spolnim odnosom ali uriniranjem. Znaki so po večini preprosto in hitro obvladljivi, največkrat si lahko ženske pomagajo same. Protiglivična zdravila, kot so kreme, vaginalete ali tablete, so na voljo v lekarni brez recepta in lahko hitro ublažijo simptome ter odpravijo okužbo. Pomemben del okrevanja so tudi vsakodnevni ukrepi, tudi sicer naj bo preventiva v ospredju ves čas.

Najpogostejša povzročiteljica je Candida albicans. FOTO: Piotr_malczyk/Getty Images

Osnovno pravilo je ustrezna higiena – uporaba blagih, neodišavljenih sredstev ali zgolj vode ter izogibanje agresivnim milom in izpiranju nožnice. Ključno vlogo ima izbira oblačil: bombažno spodnje perilo in zračna oblačila pomagajo preprečevati vlažno okolje, v katerem se glivice najraje razmahnejo. Ključen je tudi zdrav življenjski slog. Uravnotežena prehrana z manj sladkorja, dovolj spanja in skrb za odpornost lahko občutno zmanjšajo tveganje za okužbo. Previdnost velja tudi pri uporabi antibiotikov – te uporabljamo le takrat, ko nam jih predpiše zdravnik! Med menstruacijo je treba redno menjavati vložke ali tampone, po spolnem odnosu pa poskrbeti za osnovno higieno. In ker v toplem vremenu veliko časa namenimo gibanju na prostem, pred vrati pa je tudi kopalna sezona, ne pozabimo: po plavanju ali športu se čim prej preoblečemo v suha oblačila.

Čeprav so vaginalne glivične okužbe po večini nenevarne in jih je mogoče uspešno zdraviti doma, strokovnjaki opozarjajo, da je ob hudih ali ponavljajočih se simptomih nujen posvet z ginekologom, ki bo preveril, ali je v ozadju težav kakšno resno obolenje.