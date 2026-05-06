Vaginalne okužbe običajno pozdravimo sami, preverite, kako

Vaginalne glivične okužbe spadajo med najpogostejše zdravstvene tegobe, s katerimi se najmanj enkrat v življenju sreča velika večina žensk. Povzročajo jih prekomerno razmnožene glivice iz rodu Candida, najpogosteje Candida albicans. Čeprav okužba praviloma ni nevarna, lahko zaradi neprijetnih simptomov pomembno vpliva na vsakdanje počutje in kakovost življenja. Okužba se razvije, ko se poruši ravnovesje med naravno vaginalno mikrofloro in glivicami. Razlogi za to so različni. Med najpogostejšimi so hormonske spremembe zaradi nosečnosti, menstruacije ali uporabe hormonske kontracepcije, pa tudi jemanje antibiotikov, ki poleg škodljivih uničujejo tudi koristne bakterije. Svoj delež prispevajo še oslabljen imunski sistem, sladkorna bolezen in življenjske navade – na primer nošenje tesnih, nezračnih oblačil ali dolgotrajno zadrževanje v mokrih kopalkah.
Na vnetje opozarjajo srbenje in pekoč občutek v nožnici, bel, sirast izcedek, rdečina in oteklina sluznice ter bolečine med spolnim odnosom ali uriniranjem. Znaki so po večini preprosto in hitro obvladljivi, največkrat si lahko ženske pomagajo same. Protiglivična zdravila, kot so kreme, vaginalete ali tablete, so na voljo v lekarni brez recepta in lahko hitro ublažijo simptome ter odpravijo okužbo. Pomemben del okrevanja so tudi vsakodnevni ukrepi, tudi sicer naj bo preventiva v ospredju ves čas.
Izogibamo se zadrževanju v mokrih kopalkah.
Pri umivanju uporabljamo blaga sredstva.
Čeprav so vaginalne glivične okužbe po večini nenevarne in jih je mogoče uspešno zdraviti doma, strokovnjaki opozarjajo, da je ob hudih ali ponavljajočih se simptomih nujen posvet z ginekologom, ki bo preveril, ali je v ozadju težav kakšno resno obolenje.