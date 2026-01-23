  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NIČ VEČ IZGOVOROV

Vam primanjkuje časa za vadbo? Dovolj je že 10 minut na dan

Redno izvajanje razteznih vaj olajša posledice sedečega življenja: poveča gibljivost sklepov, izboljša prekrvitev in zmanjša mišično napetost.
Vadimo po svojih zmogljivostih. FOTO: Milanmarkovic/Getty Images

Vadimo po svojih zmogljivostih. FOTO: Milanmarkovic/Getty Images

Vaja, pri kateri oponašamo mačko, raztegne hrbtenico. FOTO: Fizkes/Getty Images

Vaja, pri kateri oponašamo mačko, raztegne hrbtenico. FOTO: Fizkes/Getty Images

Takole raztegnemo celotno hrbtenico. FOTO: Alfexe/Getty Images

Takole raztegnemo celotno hrbtenico. FOTO: Alfexe/Getty Images

Vadimo po svojih zmogljivostih. FOTO: Milanmarkovic/Getty Images
Vaja, pri kateri oponašamo mačko, raztegne hrbtenico. FOTO: Fizkes/Getty Images
Takole raztegnemo celotno hrbtenico. FOTO: Alfexe/Getty Images
A. J.
 23. 1. 2026 | 06:13
A+A-

Pozitivni učinki raztezanja se bodo pokazali že, če si zanj vzamemo dobrih deset minut na dan, koristno je, če se najprej ogrejemo, denimo, s pet- do desetminutno hojo po stopnicah. Posamezni raztezni vaji naj bi posvetili okoli 60 sekund, vsako ponovimo od dva- do štirikrat. Če nam vaj ne uspe izvajati vsak dan, se potrudimo, da jih izvedemo vsaj od dva- do trikrat na teden.

Vadba po sklopih

Začnemo z raztegovanjem vratu. Glavo rahlo nagnimo na stran, z roko nežno dodajmo minimalen pritisk. Vaja poskrbi za manj napetosti v vratu. Ramenski obroč, ki še posebno trpi med delom z računalnikom, raztegnemo tako, da položimo stegnjeno roko čez prsi in jo z drugo roko potisnemo k sebi. Podlaket naslonimo na okvir vrat, telo počasi obrnimo stran. Na tak način raztegnemo prsne mišice, ki so pogosto krajše zaradi sedenja in zgrbljene drže. Odlična raztezna vaja je tudi mačka, pri kateri na vseh štirih usločimo in zaokrožimo hrbet. Vaja razgiba hrbtenico in umiri dihanje. Kadar potrebujemo pomiritev, je dober položaj otroka – pokleknemo, sedemo na pete, čelo naslonimo na podlago, zapremo oči in roke položimo pred seboj ali ob telesu. Tako raztegnemo hrbet in rame.

Vaje izvajamo počasi in previdno.

Kolki so lahko v zlatih letih velika težava, zato se splača poskrbeti za njihovo gibljivost. Osnovna vaja je izpadni korak z naprej potisnjenimi boki in ravnim hrbtom. Za razteg zadnje stegenske mišice leže dvignimo nogo ob steni. Sprednjo stegensko mišico raztegnemo tako, da se primemo za gleženj in peto nežno potegnimo proti zadnjici. Kolena držimo skupaj. Ena noga zadaj, peta na tleh, telo naprej – tako naredimo vajo za raztegovanje meč. Pomembno je, da pri raztezanju napredujemo postopoma. Vajo naredimo do praga bolečine. Če boli, prenehamo!

Splača se poskrbeti za gibljivost kolkov.

Nasvete, kako se raztezati, najdemo tudi na spletnih straneh slovenskih zdravstvenih domov. Največ javno dostopnih ima Zdravstveni dom Ljubljana (ZDL), kjer na strani fizioterapije najdemo povezave do vodenih vaj za hrbtenico, ramenski obroč, kolk, koleno in gležnje. V obliki posnetkov ali zapisov so na voljo nasveti za posebna stanja, kot so artroza kolena, omejena gibljivost prstov in teniški komolec. In katere vaje svetujejo? Pri artrozi kolena svetujejo aktivacijo sprednje stegenske mišice, ki poteka tako, da stopalo pritegnemo k sebi, koleno pritisnemo ob podlago in zadržimo 5 sekund. Druga vaja, ki jo priporočajo, je dvig iztegnjene noge: dvignemo jo od 10 do 20 cm visoko, zadržimo nekaj sekund in spustimo. Prste razgibamo s stiskanjem mehke žogice ali elastiko, zataknjeno čez dva prsta. Pri teniškem komolcu iztegnimo roko predse. Komolec naj bo iztegnjen, zapestje in prsti prav tako. Dlan obrnimo navzdol (kot bi nekomu pokazali hrbtišče dlani). Z drugo roko nežno potisnimo dlan navzdol, proti tlom, dokler ne začutimo raztega po zunanji strani podlakti. Vaje je nujno izvajati počasi in previdno, navajajo.

Vaja, pri kateri oponašamo mačko, raztegne hrbtenico. FOTO: Fizkes/Getty Images
Vaja, pri kateri oponašamo mačko, raztegne hrbtenico. FOTO: Fizkes/Getty Images

Takole raztegnemo celotno hrbtenico. FOTO: Alfexe/Getty Images
Takole raztegnemo celotno hrbtenico. FOTO: Alfexe/Getty Images

Več iz teme

vadbaraztezanjezdravjegibljivost
ZADNJE NOVICE
09:15
Šport  |  Športni trači
SMUČARSKI SKOKI

Nika Prevc prepričljivo prva v kvalifikacijah v Sapporu

Na tekmo, ki bo v soboto ob 8.15 po slovenskem času, so se uvrstile vse slovenske skakalke s startne liste.
23. 1. 2026 | 09:15
09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
09:10
Bulvar  |  Glasba in film
OBLETNICA

Pred 80 leti se je rodil kultni režiser Lynch

David Lynch je leta 2019 prejel častnega oskarja. Pot k filmu ga je vodila prek slikarstva, ki ga ni nikoli opustil.
23. 1. 2026 | 09:10
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
MARS V VODNARJU IN NEPTUN V OVNU

Prava moč ni v uporu, temveč v jasnosti (Suzy)

Triindvajsetega januarja Mars vstopi v vodnarja, kjer ostane do 2. marca. Spremenil bo način delovanja, kako se borimo, želimo in premikamo energijo v svet.
23. 1. 2026 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
NAJBOLJŠI ODZIV

Zakaj morata David in Victoria Beckham molčati

Strokovnjakinja za odnose z javnostmi je Davida in Victorio Beckham pozvala, naj v odziv na ostro izjavo njunega sina Brooklyna ne storita ničesar.
23. 1. 2026 | 09:00
08:53
Bulvar  |  Domači trači
LEPOTICI NA POTEPU

Na dan pricurljali stari posnetki Tine Gaber: poglejte, kaj je počela (FOTO)

Znajde se tudi v kmečkih opravilih.
23. 1. 2026 | 08:53

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki