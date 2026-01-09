  • Delo d.o.o.
Naoljimo lopato in pljunimo v roke

Delo bo varnejše in lažje, če se kidanja lotimo dovolj zgodaj, preden sneg zbijejo dež, gume in zmrzal ter ga spremenijo v led in plundro.
Lopato držimo čim bližje telesu, s čimer bomo razbremenili ne le roke, temveč tudi ramena in hrbet. FOTO: Getty Images

Lopato držimo čim bližje telesu, s čimer bomo razbremenili ne le roke, temveč tudi ramena in hrbet. FOTO: Getty Images

Inovator Goran Leban je izumil nenavadno lopato za kidanje snega. FOTO: Milan Glavonjič

Inovator Goran Leban je izumil nenavadno lopato za kidanje snega. FOTO: Milan Glavonjič

Močno sneženje je v teh dneh zahtevalo obilo kidanja. FOTO: Jure Eržen

Močno sneženje je v teh dneh zahtevalo obilo kidanja. FOTO: Jure Eržen

Lopato držimo čim bližje telesu, s čimer bomo razbremenili ne le roke, temveč tudi ramena in hrbet. FOTO: Getty Images
Inovator Goran Leban je izumil nenavadno lopato za kidanje snega. FOTO: Milan Glavonjič
Močno sneženje je v teh dneh zahtevalo obilo kidanja. FOTO: Jure Eržen
Lovro Kastelic
 9. 1. 2026 | 18:00
3:06
A+A-

Odstranjevanje snega z dovoza pri hiši ali bloku je lahko prava muka, še posebno kadar je sneg moker, težak oziroma če ga zapade veliko. Na učinkovitost pa ne vpliva samo tehnika lopatanja, temveč tudi pravi trenutek: delo bo varnejše in lažje, če bomo ukrepali pravočasno. Ob izdatnih snežnih padavinah, ki smo jim bili priča, so se mnogi spraševali, kako do dvorišča, do dovoza brez večurnega garanja. Ključno je, da začnemo sneg kidati, še preden ga dež, temperaturna nihanja ali avtomobilske gume zbijejo in spremenijo v kašo in led.

Močno sneženje je v teh dneh zahtevalo obilo kidanja. FOTO: Jure Eržen
Močno sneženje je v teh dneh zahtevalo obilo kidanja. FOTO: Jure Eržen

Če vremenoslovci napovejo zmrzal, dovoz še pred sneženjem rahlo posujmo s sredstvom za odtajevanje – le tako se sneg ne bo tako trdno oprijel podlage. Dlje ko bo ostal na tleh, večja bo možnost, da se bo spremenil v led. Dež bo površino spremenil v neurejeno in spolzko površino, kombinacija toplega dne in ledene noči pa lahko ustvari tako imenovani črni led, ki je nevaren prav zato, ker ga ne opazimo, tveganje za padce pa se poveča.

Delo bo varnejše in lažje, če bomo ukrepali pravočasno.

Optimalno je začeti, ko se nabere približno 5–7 centimetrov snega. Kidati lahko začnemo že med sneženjem. Pri mokrem in težkem snegu nam bo še najbolj pomagalo pravilo kos za kosom, manjše količine snega pomenijo manj napora in manj možnosti za poškodbe, hrbet bo manj trpel. Pomagajo tudi pogosti premori med delom.

Kidajmo vstran

Še nekaj nam lahko zelo pomaga: lopato z obeh strani premažimo z navadnim jedilnim oljem. Tako se sneg ne bo lepil na kovino ali plastiko, ker bo laže zdrsnil z lopate, bo delo potekalo hitreje in porabili bomo manj moči. Pri posipavanju pa bodimo pozorni na podlago. Kamena sol na betonu ni najboljša izbira, saj lahko poslabša razpoke in povzroči krušenje. Nežnejša in pogosto učinkovitejša možnost je kalcijev klorid. Če imamo tlakovce, opeko ali zunanje ploščice, uporabimo plastično lopato, saj lahko kovinski robovi poškodujejo površino. Lopato med delom prav zato držimo nekaj milimetrov nad tlemi.

Sneg odmetavajmo vstran.

Pravilna tehnika je pol zdravja: lopato držimo zato čim bližje telesu, s tem bomo razbremenili ne le roke, temveč tudi ramena in hrbet. Sneg odmetavajmo vstran, in to v manjših količinah. In še praktičen nasvet: preden očistimo dovoz ali dvorišče, najprej očistimo avto, tako bomo preprečili, da bi sneg z vozila zgrmel na že urejeno in skidano pot. Ob obilnejšem sneženju bomo morali kidati tudi dvakrat ali trikrat, medtem ko bo pri manjših padavinah zadoščalo že to, da bomo sneg odstranili takoj po koncu meteža. Kadar se sneg kopiči, ne pozabimo niti na ostrešje ter obremenitve na njem. 

Inovator Goran Leban je izumil nenavadno lopato za kidanje snega. FOTO: Milan Glavonjič
Inovator Goran Leban je izumil nenavadno lopato za kidanje snega. FOTO: Milan Glavonjič

snegvremezimapadavineledsneženjekidanje snega
