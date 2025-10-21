Varno na poti do športnih ciljev

Igra na igrišču, druženja s sošolci in športni treningi polnijo vsakdan številnih otrok in mladostnikov. A med smehom in razigranostjo se hitro pripeti tudi kakšna poškodba. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje se v bolnišnicah vsako leto zdravi skoraj 4.300 mlajših od 18 let, najpogosteje zaradi padcev. Prav pri športnih dejavnostih se tveganje poveča, saj otroci radi raziskujejo svoje meje in preizkušajo nove veščine.

Čeprav večina poškodb na srečo mine brez trajnih posledic, pa mnogi starši vedo, da lahko že majhna nezgoda družino postavi pred izzive. Zato se vse pogosteje sprašujejo, kako poskrbeti, da šport in otroška razigranost ostaneta vir veselja, ne skrbi.

Za otroštvo in mladost brez nepotrebnih finančnih skrbi

Nezgodno zavarovanje otrok in mladine do 26. leta Zavarovalnice Generali je zasnovano kot podpora staršem v trenutkih, ko je potrebna hitra pomoč. Otroke spremlja od njihovih najmlajših let pa vse do zaključka študija, saj omogoča večletno trajanje do 27. leta starosti, pri tem pa se prilagaja različnim življenjskim obdobjem in športnim dejavnostim.

Ob nezgodi ne prinaša le finančne varnosti, temveč lahko tudi specialistične in diagnostične preiskave, načrt zdravljenja in drugo mnenje. Tako staršem olajša pot skozi zahtevne situacije, otrokom pa omogoča hitro vrnitev v šolske klopi in k športnim aktivnostim.

Prednosti zavarovanja za starše in otroke: Finančna varnost ob nezgodi: v primeru zloma, zvinov ali drugih poškodb se izplača zavarovalnina v okviru izbranega paketa. Dostop do specialistov: zavarovanje lahko krije tudi diagnostične preiskave in zdravljenje nezgod pri specialistih, brez dolgih čakalnih dob. Načrt zdravljenja zaradi nezgode: po hujših poškodbah otrok dobi strokovno svetovanje o nadaljnjem zdravljenju in rehabilitaciji. Posebna pozornost športnikom: poškodbe registriranih športnikov do 15. leta so vključene brez doplačila, za starejše pa je kritje mogoče razširiti glede na šport.

Specialisti z asistenco – zdravnik na dosegu roke

Ko otroka preseneti bolezni, si starši želijo le eno: hitro pomoč zdravnika. A osebni zdravniki so vse težje dosegljivi, na specialista pa je v javnem zdravstvu pogosto treba čakati tedne, celo mesece. Zato se mnoge družine odločajo za zavarovanje Specialisti z asistenco, ki omogoča pregled pri specialistu v nekaj dneh, tudi brez napotnice osebnega zdravnika – z zdravstvenim posvetom na daljavo. To zavarovanje lahko vključuje tudi operacije, rehabilitacijo in zdravila na beli recept. Posebna prednost je storitev Halo Doktor, ki omogoča video ali telefonski posvet z zdravnikom. Videoposvet s splošnim zdravnikom je običajno na voljo že v petnajstih minutah, vse dni v tednu, tudi med prazniki in v tujini.

Takšna dostopnost pomeni olajšanje v nepredvidljivih trenutkih – ko otrok nenadoma dobi visoko vročino, ga več dni boli trebuh ali se poškoduje na športnih pripravah v tujini. Zdravnik prek storitve Halo Doktor oceni stanje, svetuje, kako ukrepati, in po potrebi napoti na dodatne preiskave. Ker zavarovanje ne omejuje števila obravnav, vključuje drugo zdravniško mnenje in po izbiri tudi preventivne preglede, ostaja stalna opora družini, doma in na poti.

Nezgodno zavarovanje otrok in mladine do 26. leta ter zavarovanje Specialisti z asistenco pri Zavarovalnici Generali sta odlična kombinacija, ki družinam prinaša zanesljivo podporo, od zaščite ob nezgodah do hitrega pregleda pri zdravniku ob poškodbi ali bolezni. Staršem daje občutek varnosti, otrokom pa možnost, da odraščajo brez nepotrebnih skrbi, s pravo pomočjo, ki je vedno na dosegu roke.

