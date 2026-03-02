  • Delo d.o.o.
ZDRAVJE MOŽGANOV

Varujejo pred demenco: živila za boljši spomin

Zaradi antioksidantov, zdravih maščob in vitaminov zmanjšujejo vnetja ter ščitijo možganske celice.
FOTO: Mizina/Gettyimages

FOTO: Briana Jackson/Gettyimages

FOTO: Eugenia Lucasenco/Gettyimages

FOTO: Gbh007/Gettyimages

M. Fl.
 2. 3. 2026 | 15:00
2:52
Čeprav je občasna pozabljivost normalna, resnejše težave s spominom niso nujno del staranja. Strokovnjaki za prehrano poudarjajo, da igra premišljena izbira živil pomembno vlogo pri ohranjanju kognitivnih funkcij. Poleg redne telesne aktivnosti in kakovostnega spanca lahko določena prispevajo k boljši koncentraciji, učenju in dolgoročni zaščiti možganov ter nižajo tveganje za demenco. Katera so najučinkovitejša, niza T-portal.

Antioksidanti in vitamini za zaščito živčnih celic

Brokoli izstopa po visoki vsebnosti antioksidantov in vitamina K, ki sodeluje pri procesih, povezanih z ohranjanjem spomina in zaščito živčnih celic. Borovnice so bogate s flavonoidi, močnimi antioksidanti, ki pomagajo varovati možganske celice pred oksidativnim stresom in podpirajo delovanje hipokampusa, dela možganov, ključnega za učenje in spomin. Bučna semena vsebujejo cink, magnezij, baker in železo, torej minerale, pomembne za prenos živčnih impulzov in optimalno delovanje možganov.

FOTO: Mizina/Gettyimages
FOTO: Mizina/Gettyimages

Zdrave maščobe za boljšo komunikacijo med možganskimi celicami

Mastne ribe, kot so losos, sardine in tuna, so bogate z omega-3 maščobnimi kislinami, ki sodelujejo pri izgradnji živčnih celic in zmanjšujejo vnetne procese, povezane s kognitivnim upadom. Čia semena zagotavljajo alfa-linolensko kislino, rastlinsko obliko omega-3 maščobnih kislin, ki podpira komunikacijo med možganskimi celicami. Orehi poleg zdravih maščob vsebujejo tudi antioksidante, ki prispevajo k zdravemu krvemu pretoku v možganih.

FOTO: Gbh007/Gettyimages
FOTO: Gbh007/Gettyimages

Flavonoidi in ključna hranila za spomin

Maline, podobno kot borovnice, vsebujejo flavonoide, ki pomagajo zmanjševati vnetja in oksidativne poškodbe. Jajca so bogata s holinom, hranilom, potrebnim za tvorbo nevrotransmiterjev, ki sodelujejo pri zagotavljanju boljšega spomina in razpoloženja. Temna čokolada z visokim deležem kakava vsebuje flavonoide, ki lahko izboljšajo prekrvavitev in spodbudijo mentalno budnost. Temno listnata zelenjava, kot so špinača, ohrovt in blitva, zagotavlja vitamin K, lutein in beta-karoten, spojine, povezane z zaščito možganskih celic in upočasnjevanjem kognitivnega padca.

FOTO: Eugenia Lucasenco/Gettyimages
FOTO: Eugenia Lucasenco/Gettyimages

Še za konec

Strokovnjaki poudarjajo, da nobeno živilo samo po sebi ni čudežna rešitev. Vendar lahko uravnotežena prehrana, bogata z raznolikimi vitamini, zdravimi maščobami in kakovostnimi beljakovinami, pomembno prispeva k ohranjanju spomina in zdravja možganov ter zmanjša tvegaje za demenco.

FOTO: Briana Jackson/Gettyimages
FOTO: Briana Jackson/Gettyimages

