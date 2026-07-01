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Vas muči zgaga? Poglejte, kaj vse nanjo vpliva in kako si lahko pomagate

Zgaga se najpogosteje pojavi po obilnih porcijah, uživanju mastne, začinjene ali zelo kisle hrane, čokolade, kave, gaziranih pijač ali alkohola.
Kaznuje nas za take pregrehe. FOTO: Alexander Spatari/Getty Images

Kaznuje nas za take pregrehe. FOTO: Alexander Spatari/Getty Images

Gazirane pijače so odsvetovane! FOTO: Milky Way/Getty Images

Gazirane pijače so odsvetovane! FOTO: Milky Way/Getty Images

Sluznica požiralnika ni prilagojena stiku z želodčno kislino. FOTO: Simpleimages/Getty Images

Sluznica požiralnika ni prilagojena stiku z želodčno kislino. FOTO: Simpleimages/Getty Images

Kaznuje nas za take pregrehe. FOTO: Alexander Spatari/Getty Images
Gazirane pijače so odsvetovane! FOTO: Milky Way/Getty Images
Sluznica požiralnika ni prilagojena stiku z želodčno kislino. FOTO: Simpleimages/Getty Images
E. B.
 1. 7. 2026 | 14:45
3:18
A+A-

Zgaga se uvršča med najpogostejše prebavne težave. Gre za pekoč občutek za prsnico, ki se pogosto širi proti vratu ali grlu in je posledica vračanja želodčne vsebine v požiralnik. Ker sluznica požiralnika ni prilagojena stiku z želodčno kislino, ta povzroči draženje in značilen občutek pekočine. Zgaga se lahko pojavi tudi skupaj s kislim ali grenkim okusom v ustih, spahovanjem, občutkom polnosti po obroku ali težavami pri požiranju, vsekakor pa je nadležna in skrajno neprijetna.

Kriva oblačila

Najpogosteje se pojavi po obilnem obroku, uživanju mastne, začinjene ali zelo kisle hrane, čokolade, kave, gaziranih pijač ali alkohola. Težave se pogosto okrepijo pri ležanju, sklanjanju ali ponoči, ko se želodčna vsebina zelo rada vrača v požiralnik. Pri nekaterih ljudeh zgago sprožijo tudi kajenje, tesna oblačila ali intenzivnejši telesni napor kmalu po obroku.

Zadnji obrok naj bo vsaj dve uri pred spanjem.

Za zgago so praviloma dovzetnejši ljudje s prekomerno telesno težo, nosečnice, starejši in osebe z oslabljeno mišico zapiralko med požiralnikom in želodcem. Tveganje povečujejo nekatere bolezni prebavil, na primer hiatalna kila, pri kateri zgornji del želodca prodre skozi diafragmo v prsno votlino, in določena zdravila, ki lahko sprostijo spodnjo zapiralko požiralnika ali dražijo njegovo sluznico. Občasna zgaga običajno ni razlog za skrb, če pa se pojavlja večkrat na teden ali traja dlje, je lahko znak gastroezofagealne refluksne bolezni, ki zahteva zdravniško obravnavo!

Privzdignjeno vzglavje

Zgago pa lahko preprečujemo ali vsaj blažimo, svetuje zdravniška stroka. Veliko namreč lahko storimo že s spremembo življenjskih navad. Priporočljivo je uživati manjše in pogostejše obroke ter se izogibati prenajedanju. Zadnji obrok naj bo vsaj dve do tri ure pred spanjem, po jedi pa se je priporočljivo nekaj časa izogibati ležanju. Koristno je omejiti živila in pijače, ki sprožajo težave, vzdrževati zdravo telesno težo in opustiti kajenje. Pri ljudeh, ki imajo težave predvsem ponoči, lahko pomaga tudi nekoliko privzdignjeno vzglavje.

Vzdržujmo zdravo težo in opustimo kajenje.

Ob občasni zgagi si lahko pomagamo z zdravili brez recepta, ki nevtralizirajo želodčno kislino ali zmanjšajo njeno nastajanje. Antacidi hitro ublažijo simptome, medtem ko zdravila, ki zavirajo izločanje želodčne kisline, učinkujejo nekoliko počasneje, vendar učinkujejo dlje. Če se zgaga ponavlja pogosto, se kljub zdravljenju ne izboljša ali jo spremljajo opozorilni znaki, kot so bolečine v prsih, oteženo požiranje, nepojasnjeno hujšanje, bruhanje krvi ali črno blato, je nujen pregled pri zdravniku. Dolgotrajno vračanje želodčne kisline namreč lahko poškoduje sluznico požiralnika in poveča tveganje za resnejše zaplete!

Gazirane pijače so odsvetovane! FOTO: Milky Way/Getty Images
Gazirane pijače so odsvetovane! FOTO: Milky Way/Getty Images

Sluznica požiralnika ni prilagojena stiku z želodčno kislino. FOTO: Simpleimages/Getty Images
Sluznica požiralnika ni prilagojena stiku z želodčno kislino. FOTO: Simpleimages/Getty Images

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