Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Pri nekaterih se to zgodi le občasno, morda po obilni večerji ali po vikendu, polnem dobre hrane. Pri drugih pa se nelagodje začne pojavljati pogosteje in počasi postane del vsakdana. Lahko se kaže kot jutranja hripavost, neprijeten okus v ustih ali občutek teže, ki vztraja še dolgo po obroku.

Čeprav se zdi kot nekaj, kar hitro mine, lahko takšni signali telesa povedo, da prebava potrebuje malo več pozornosti.

Majhne spremembe, ki lahko naredijo veliko razliko

1. Obroki naj bodo manjši, jejte počasneje

Prenapolnjen želodec poveča pritisk v trebušni votlini, zato se lahko vsebina lažje vrača proti požiralniku. Manjši, bolj umirjeni obroki so zato pogosto boljša izbira.

2. Opazujte, katera živila vam povzročajo nelagodje

Odziv na hrano je individualen, a težave pogosto sprožijo mastne in začinjene jedi, paradižnik, čokolada in kava ali alkohol. Smiselno je opazovati, kaj vam ne ustreza.

3. Gazirane pijače zamenjajte za kozarec vode

Gazirane pijače lahko zaradi spahovanja poslabšajo stanje. Navadna voda ali negazirane pijače so pogosto bolj prijazna izbira.

4. Po obroku ne lezite takoj k počitku

Če po jedi takoj ležemo, se želodčna vsebina lažje vrača. Priporočljivo je, da zadnji obrok zaužijemo vsaj dve do tri ure pred spanjem.

5. Izogibajte se intenzivni aktivnosti s polnim želodcem

Lahek sprehod po obroku je primeren, intenzivna vadba ali sklanjanje pa lahko spodbudita nelagodje.

6. Med spanjem naj bo zgornji del telesa rahlo dvignjen

Rahlo dvignjen zgornji del telesa lahko pomaga zmanjšati vračanje želodčne vsebine.

7. Poskrbite za zdravo telesno težo in umirjeno življenje

Telesna teža, stres in neredni obroki lahko vplivajo na počutje. Bolj umirjen ritem in uravnotežen življenjski slog lahko prineseta izboljšanje.

Rešitev v obliki mehkega gela

Ob spremembah življenjskega sloga nekateri posežejo tudi po izdelkih, ki so namenjeni podpori prebavnemu udobju.

Eden takšnih izdelkov je Gastrovital gel, prehransko dopolnilo v obliki mehkega gela, zasnovano za podporo splošnemu prebavnemu udobju.*

Gastrovital gel vsebuje kolostrum, aloe vero, sladki koren, jerebiko, ognjič in natrijev alginat – kombinacijo skrbno izbranih sestavin.

Gastrovital gel je namenjen trenutkom, ko po obroku želimo več lahkotnosti in dobrega počutja – ter za dneve, ko vam babica postreže že sedmi kos najboljše potice na svetu.

* Aktivne učinkovine sladkega korena pomagajo ohranjati normalno delovanje sluznice želodca in tankega črevesja.

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznoliko prehrano ter zdrav življenjski slog.

