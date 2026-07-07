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Vas pogosto boli križ? Nova raziskava razkriva, kaj bi vam lahko najbolj pomagalo

Če se pogosto spopadate z bolečinami v spodnjem delu hrbta, bi lahko bila rešitev presenetljivo preprosta.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Tommaso79/Gettyimages

FOTO: Tommaso79/Gettyimages

 FOTO: Gettyimages

 FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Tommaso79/Gettyimages
 FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 7. 7. 2026 | 15:00
3:50
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Raziskovalci so že v preteklosti ugotovili, da je hoja ena najučinkovitejših oblik gibanja za preprečevanje bolečin v križu. Nova študija pa je pokazala, da lahko 100 minut hoje na dan zmanjša tveganje za kronične bolečine v spodnjem delu hrbta za kar 23 odstotkov.

Pomembnejša od hitrosti je dolžina hoje

Norveški raziskovalci so prišli do zaključka, da pri preprečevanju kroničnih bolečin v križu hitra hoja ni odločilnega pomena. Veliko pomembneje je, da hodimo dlje časa. V raziskavi, objavljeni v strokovni reviji JAMA Network Open, so zapisali: »Naši izsledki kažejo, da je, ko gre za zmanjšanje tveganja za kronične bolečine v spodnjem delu hrbta, trajanje hoje pomembnejše od njene povprečne intenzivnosti oziroma hitrosti.« Po njihovih ugotovitvah je pri osebah, ki vsak dan hodijo približno sto minut oziroma uro in 40 minut, občutno manjše tveganje za razvoj kroničnih bolečin v križu kot pri tistih, ki hodijo manj kot 78 minut dnevno.

 FOTO: Gettyimages
 FOTO: Gettyimages

Velik vzorec

Študija je zajela podatke več kot 11.000 odraslih, starih 20 let ali več. Njihovo zdravstveno stanje so prvič ocenili med letoma 2017 in 2019, nato pa jih ponovno spremljali med letoma 2021 in 2023. Na začetku raziskave se nobeden od sodelujočih ni soočal s kroničnimi bolečinami v spodnjem delu hrbta. Med vsakodnevnimi dejavnostmi so nosili posebne merilnike gibanja (akcelerometre), ki so beležili koliko časa hodijo, kako daleč hodijo ter kako hitro se gibljejo. Po nekaj več kot štirih letih je 1.659 udeležencev poročalo o kroničnih bolečinah v križu. Analiza je pokazala, da so bili med tistimi, ki so dnevno hodili dlje, primeri kroničnih bolečin precej redkejši.

Zakaj hoja pomaga?

Strokovnjaki pojasnjujejo, da hoja krepi mišice trupa, trebuha in hrbta, ki podpirajo hrbtenico. Močnejše mišice bolje razbremenijo hrbtenico, izboljšajo telesno držo in zmanjšajo obremenitev medvretenčnih ploščic ter sklepov. Poleg tega redna hoja izboljšuje prekrvavitev, ohranja gibljivost sklepov in zmanjšuje togost, ki je pogosto povezana z bolečinami v križu. Nova študija ni osamljen primer. Že lani so raziskovalci ugotovili, da so posamezniki s kroničnimi bolečinami v križu, ki so pet dni na teden hodili po 30 minut, ostali brez ponovitve bolečin kar dvakrat dlje kot tisti, ki niso redno hodili. Avstralski raziskovalci ob tem opozarjajo, da se bolečine v spodnjem delu hrbta pri približno 70 odstotkih oseb ponovijo v enem letu po okrevanju, zato je redna telesna aktivnost pomemben del dolgoročnega preprečevanja težav.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Bolečine v križu so velika zdravstvena težava

Bolečine v spodnjem delu hrbta sodijo med najpogostejše zdravstvene težave na svetu in predstavljajo enega največjih vzrokov za bolniške odsotnosti ter zmanjšano kakovost življenja. Zaradi njih so lahko oteženi že povsem običajni vsakodnevni opravki, kot so sedenje, stoja ali hoja. Raziskovalci poudarjajo, da bi lahko, če bodo prihodnje študije potrdile njihove ugotovitve, daljša vsakodnevna hoja postala pomemben del javnozdravstvenih priporočil za preprečevanje kroničnih bolečin v križu.

FOTO: Tommaso79/Gettyimages
FOTO: Tommaso79/Gettyimages

Čeprav sto minut hoje na dan ni dosegljiv cilj za vsakogar, strokovnjaki svetujejo, da začnete postopoma. Že krajši vsakodnevni sprehodi so koristni, čas hoje pa lahko iz tedna v teden podaljšujete. Doslednost je namreč pomembnejša od intenzivnosti.

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