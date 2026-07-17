Včasih pri škiljenju pomagajo očala

Pri otroku lahko škiljenje vpliva na razvoj vida, pri odraslem pa povzroča dvojni vid, težave z orientacijo in izgubo občutka za globino. Enotne rešitve ni. Nekaterim pomagajo pravilno izbrana očala, drugim prizme ali posebne vaje, pri izrazitejšem odklonu pa pridejo v poštev injekcije v očesne mišice ali operacija. Ameriško združenje za pediatrično oftalmologijo in strabizem poudarja, da je izbira zdravljenja odvisna od vrste škiljenja, njegovega vzroka, starosti bolnika ter sposobnosti obeh očes, da delujeta skupaj.
Otroka čim prej odpeljemo k specialistu.
Tudi očesne vaje niso rešitev za vse vrste škiljenja. Največ koristi imajo pri natančno določenih motnjah sodelovanja očes, denimo pri nezadostnem zbliževanju med branjem. O vajah mora odločiti strokovnjak, saj poljubno treniranje oči izrazitega odklona ne bo nujno popravilo.
Nujen pregled
Škiljenje, ki je prisotno že od otroštva, se razlikuje od nenadnega odklona očesa v odrasli dobi. Če se pojavi na novo, zlasti skupaj z dvojnim vidom, glavobolom, povešeno veko, težavami z govorom, šibkostjo ali motnjo ravnotežja, je potreben hiter zdravniški pregled.
Pri operaciji kirurg oslabi, okrepi ali prestavi eno ali več očesnih mišic. Cilj ni le lepši položaj oči, temveč tudi zmanjšanje dvojnega vida, izboljšanje skupnega gledanja ter v nekaterih primerih boljši občutek za globino. Eden pomembnejših sodobnih pristopov so nastavljivi šivi. Kirurg mišico med operacijo pritrdi tako, da lahko njen položaj po posegu še nekoliko popravi. Prilagoditev običajno opravi, ko je bolnik buden, oko pa lokalno omrtvičeno. Tehnika je posebno uporabna pri zahtevnejših primerih, ponovnih operacijah, škiljenju po poškodbah ali pri boleznih, ki omejujejo gibljivost očesa. Razvijajo se tudi manj invazivni operativni prijemi, pri katerih kirurg do mišice dostopa skozi manjše odprtine veznice. Cilj je manjša poškodba tkiva, manj rdečine in otekline ter prijetnejše okrevanje.
Škiljenje zdravniki popravljajo tudi z vbrizgavanjem botulin toksina neposredno v premočno očesno mišico. Začasno jo sprosti, nasprotna mišica pa lahko oko povleče v primernejši položaj. S tem se lahko zmanjša odklon ali dvojni vid. Učinek navadno traja nekaj mesecev, pri nekaterih bolnikih pa se izboljšan položaj ohrani dlje. Eden najnovejših korakov je uporaba umetne inteligence pri načrtovanju operacije. Raziskovalci so januarja letos predstavili model, ki na podlagi podatkov o odklonu, dioptriji, vidni ostrini, starosti in obliki očesa predlaga, katere mišice bi bilo treba operirati in za koliko milimetrov jih premakniti. Napreduje tudi samodejno merjenje škiljenja s kamerami, očesnimi sledilniki in očali za navidezno resničnost.