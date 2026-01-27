  • Delo d.o.o.
SUPER SADJE

Več kot le osvežitev: kako limona varuje srce, ledvice in splošno zdravje

Limona je bogata z vitaminom C in antioksidanti, ščiti srce in ledvice ter izboljšuje absorpcijo železa.
M. Fl.
 27. 1. 2026 | 15:00
2:51
A+A-

Limona ni le dodatek jedem in sestavina pijač, je namreč prava zakladnica za zdravje pomembnih snovi. Bogata je z vitaminom C, antioksidanti in limonsko kislino, znanstveno dokazano varuje srce, ledvice in izboljšuje absorpcijo železa, kar pozitivno vpliva na celotno telo. Najbolj znana je po visoki vsebnosti vitamina C, ena limona zagotovi več kot polovico priporočene dnevne količine. Vitamin C je ključen antioksidant, ki ščiti celice pred poškodbami prostih radikalov, ki prispevajo k razvoju kroničnih bolezni. Ob tem vsebuje tudi močne rastlinske spojine, kot so flavonoidi (hesperidin in diosmin), ki imajo protivnetne lastnosti in krepijo krvne žile, hkrati podpirajo obrambne mehanizme telesa.

Močan zaveznik pri preprečevanju ledvičnih kamnov

Ena najpomembnejših vlog limone je preprečevanje ledvičnih kamnov, za kar je zaslužna v njej prisotna limonska kislina. Ta v urinu poveča raven citrata, ki se veže na kalcij in tako preprečuje nastanek najpogostejših, kalcijevo-oksalatnih kamnov. Poleg tega dovaja tekočino in povečuje prostornino urina, kar redči snovi, ki povzročajo kamne. Limonska kislina ob tem lahko preprečuje rast že prisotnih drobnih kamnov. Za osebe, nagnjene k tem težavam, se priporoča približno 125 mililitrov z vodo razredčenega limoninega soka na dan.

Zaščita srca in krvnih žil

Zaradi vitamina C, topnih vlaknin in rastlinskih spojin je limona odlična za zdravje srca. Raziskave povezujejo prehrano, bogato z vitaminom C, z zmanjšanim tveganjem za srčne bolezni. Flavonoidi, kot je hesperidin, lahko pomagajo zniževati krvni tlak, medtem ko topne vlaknine, kot je pektin, znižujejo raven slabega LDL holesterola. Tako limona prispeva k boljši prehodnosti krvnih žil in zmanjšuje obremenitev srca.

Izboljšuje absorpcijo železa in se bori proti slabokrvnosti

Čeprav sama ni bogata z železom, igra limona ključno vlogo v boju proti slabokrvnosti. Vitamin C in limonska kislina pomembno izboljšata absorpcijo železa iz rastlinskih virov (kot sta špinača in leča), ki jih telo sicer težje izkoristi. Dodajanje limoninega soka jedem, bogatim z železom, je preprost način za preprečevanje anemije.

Limona je torej veliko več kot začimba in sestavina pijač. Njeno redno vključevanje v prehrano, od vode z limono do prelivov za solato, je preprost korak z velikim pozitivnim učinkom na celotno zdravje, piše 24 sata.hr.

