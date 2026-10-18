Več kot le vročinski oblivi, simptomi lahko precej otežijo vsakdan

Vročinski oblivi, motnje spanja, razpoloženjska nihanja in neprespane noči. Z eno besedo: menopavza. Žal pa to ni vse, opozarjajo strokovnjaki, hormonske spremembe v tem življenjskem obdobju lahko namreč pospremijo tudi bolečine v mišicah in sklepih, večja togost telesa, utrujenost in težave s koncentracijo. Prav dolgotrajne bolečine v tem prelomnem življenjskem obdobju so zato v ospredju letošnjega svetovnega dneva menopavze, ki ga zaznamujemo 18. oktobra. Mednarodno združenje za menopavzo opozarja, da takšne bolečine pogosto ostanejo spregledane, čeprav lahko pomembno vplivajo na njihovo počutje in vsakdanje življenje.

Prilagojeno gibanje

Menopavza sama po sebi ni bolezen, poudarjajo, vendar lahko njeni simptomi nekaterim precej otežijo vsakdan. Dobra novica je, da si lahko pomagamo z nekaj spremembami življenjskega sloga, kadar pa težave vztrajajo ali so izrazite, je na voljo tudi strokovna pomoč. Ženske v zrelih letih tako pogosto opažajo, da so sklepi bolj togi, mišice boleče, jutranje vstajanje pa težje kot nekoč. Bolečine so lahko občasne ali dolgotrajne in vplivajo na gibanje, spanec ter razpoloženje. Čeprav se lahko pojavijo v menopavznem obdobju, pa jih ne smemo samodejno pripisati hormonom, saj so lahko povezane tudi z drugimi zdravstvenimi težavami.

Znaki menopavze pogosto ovirajo spanec.

Vsekakor velja poskusiti lajšati težave s prilagojenim gibanjem. Krajši sprehodi, nežno raztezanje, vaje za gibljivost, postopoma pa še vaje za krepitev mišic so prava pot do boljšega počutja, a ne pozabimo, gibati se moramo tudi takrat, ko se počutimo slabo, ne zgolj takrat, ko smo pri močeh in volji. Ob hudih bolečinah zmanjšamo obremenitev ali pa izberemo drugo vajo, ob vztrajnih bolečinah, sploh če se stopnjujejo, pa poiščemo pomoč. Ne pozabimo, z rednim gibanjem, sploh če je v družbi, pomagamo odpravljati tudi napetost, potrtost in slabo voljo, če pa se tesnoba in togotni občutki stopnjujejo, poiščemo strokovno pomoč.

Kalcij in vitamin D

Koža včasih potrebuje izdatnejšo nego. FOTO: Shutterstock

Nikakor ne gre zanemariti še drugih neljubih znakov tega obdobja. Vročinski oblivi so eden najbolj prepoznavnih simptomov menopavze, vročica, potenje, potem pa mrazenje so nedvomno znak, da je naše telo v primežu hormonskih sprememb, pri katerih si lahko pomagamo z zračnimi oblačili, oblačenjem po plasteh, ventilatorjem in prilagojeno temperaturo prostora. Smiselno je imeti pri roki rezerven kos oblačila in vodo, spremljamo, ali se težave ob uživanju določenih živil ali pijače stopnjujejo, in po potrebi prilagodimo jedilnik. Če so oblivi tako pogosti, da nas ovirajo pri delu ali spanju, se pogovorimo z ginekologom. Na voljo so različne oblike pomoči, včasih je smiselno tudi hormonsko nadomestno zdravljenje. Vrnimo se k prehrani, v menopavzi je še posebej pomembno, da skrbimo za mišično maso in zdravje kosti. Na jedilniku naj bodo raznolika živila, dovolj beljakovin, zelenjave, sadja in polnozrnatih izdelkov. Za kosti sta pomembna kalcij in vitamin D, o morebitnih prehranskih dodatkih se posvetujemo z zdravnikom. V tem obdobju se značilno spremeni telesna teža, okoli trebuha se rada kopiči maščoba. A to ne pomeni, da se moramo osredotočiti na strogo dieto in odrekanje, poskrbimo za uravnotežene obroke in redno gibanje.

Z rekreacijo odpravljamo tudi napetost.

Do boljšega počutja nam pomaga tudi kakovosten spanec, ki pa ga znaki menopavze zelo pogosto ovirajo. Prizadevamo si za reden urnik spanja, omejitev uporabe elektronskih naprav v večernih urah, izogibanje obilnim obrokom in kofeinu pred spanjem. Spalnico prezračimo in poskrbimo za ustrezno temperaturo. Večerni ritual, kot so branje, mirna glasba ali počasno dihanje, nam pomagajo, da se umirimo. In še, hormonske spremembe lahko povzročijo tudi suhost kože in nožnice. Kožo negujemo z nežnimi sredstvi in vlažilnimi kremami, tudi pri vaginalni suhosti pomagajo posebna sredstva, pri spolnih odnosih pa lubrikanti. Če težave vztrajajo, povzročajo bolečine ali se pojavijo težave z uriniranjem, se posvetujmo z ginekologom!