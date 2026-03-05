Več kot odpadek: zavrženi deli te zelenjave varujejo pred rakom

Glede na rezultate nove raziskave bi lahko sladki krompir pomagal pri zdravljenju raka. Študija, objavljena v reviji BMC Complementary Medicine and Therapies, nakazuje, da imajo deli sladkega krompirja, ki običajno končajo med odpadki, kot so olupki, steblo, peclji in listi, lahko močne protirakave lastnosti. Ti pogosto zavrženi deli rastline so bogati s hranili, kot so bioaktivni flavonoidi, znani po svojih antidiabetičnih, protirakavih, protimikrobnih, protiulkusnih in imunostimulativnih učinkih. Raziskava, ki jo je izvedla univerza Tennessee, je proučevala, kako različni deli sladkega krompirja vplivajo na človeške celice raka dojk in pljuč ter odkrila izjemne učinke.

Rezultati so pokazali, da je bil ekstrakt listov popolnoma vijoličnega sladkega krompirja še posebej učinkovit proti celicam raka dojk. Kombinacija listov in ekstrakta stebla sorte Carolina Ruby pa je imela izrazitejši učinek na celice pljučnega raka. Obe vrsti ekstraktov sta znatno zmanjšali sposobnost preživetja rakavih celic oziroma število preživelih celic. V nekaterih primerih so bili ekstrakti sladkega krompirja enako učinkoviti ali celo učinkovitejši od običajnega zdravila za zdravljenje raka dojk, Tamoxifen. Ta odkritja nakazujejo možnost uporabe sladkega krompirja kot naravnega dopolnilnega sredstva pri zdravljenju teh bolezni. Kljub temu so raziskovalci poudarili, da bodo, da bi podrobneje preučili, kako bi lahko sladki krompir uporabili pri zdravljenju raka, potrebne nadaljnje študije, poroča Daily Express.

Zdravstvene koristi sladkega krompirja sicer niso novo odkritje. Prejšnje raziskave so pokazale, da lahko ekstrakti njegovih listov pomagajo zmanjšati tveganje za različne zdravstvene težave, kot so alergije, bolezni srca, siva mrena in celo nekatere oblike raka. Čeprav se je večina teh osredotočala na njegov gomolj, torej del, ki ga običajno uživamo, velja omeniti, da se celotna rastlina že stoletja uporablja v ljudski medicini. Na splošno ugotovitve raziskave poudarjajo pomen vključevanja olupkov, listov in stebel sladkega krompirja v redno prehrano, ne le zaradi njihovih prehranskih koristi, temveč tudi zaradi njihovega morebitnega pomena pri preprečevanju raka.