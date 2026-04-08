  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SPOMIN NA OTROŠTVO

Ni le plevel: prezrta rastlina z izjemnimi zdravilnimi učinki

Domala ni osebe, ki ne bi preživela otroštva na travnikih in se srečala s kislico.
M. Fl.
 8. 4. 2026 | 15:00
3:45
A+A-

Kislico mnogi dojemajo kot plevel, a gre za hranljivo rastlino z dolgo in bogato zgodovino uporabe tako v kulinariki kot v ljudski medicini. Pred prihodom agrumov v Evropo je prav kislica jedem zagotavljala želeno kislost in svežino. Njena priljubljenost je sčasoma nekoliko upadla, a z novimi trendi se samonikla rastlina vrača na mize in v znanstvene raziskave. Zgodovina uporabe kislice sega tisoče let v preteklost, arheološke najdbe pa dokazujejo, da so jo ljudje uživali že v neolitiku.

Stari Rimljani so jo cenili predvsem zaradi praktičnosti: vojaki so med dolgimi in vročimi pohodi žvečili njene liste, da bi potešili žejo. Latinsko ime Rumex Acetosa izhaja iz besede rumo, kar pomeni sesati, drugi del pa iz latinske besede za kis, acetum, kar lepo opisuje njen značilni okus. Čeprav se je v Evropi s prihodom limone umaknila nekoliko v ozadje, je ohranila mesto kot klasika francoske kuhinje, kjer je nepogrešljiv del kremne juhe iz kislice ter prefinjenih omak, ki se podajo k ribam, mesu ali jajcem. Danes jo uporabljajo tudi drugje po svetu in je del jedi od ruskega in ukrajinskega zelenega boršča, grške pite spanakopite do solat v Vietnamu in na Portugalskem.

Zakladnica vitaminov in mineralov

Kislica je nizkokalorična rastlina, saj 100 gramov vsebuje le 29 kalorij, a njen hranilni profil je izjemno bogat. Predstavlja pravo bombo vitamina C: ena skodelica svežih listov pokrije več kot 70 odstotkov dnevnih potreb po tem ključnem antioksidantu. Poleg tega je odličen vir vitamina A, ki je pomemben za zdravje vida in imunski sistem, ter vitamina B6. Med minerali izstopajo magnezij, ki sodeluje v več kot 300 biokemijskih procesih v telesu, železo, nujno za nastajanje rdečih krvničk, in kalij. Visoka vsebnost kalija podpira zdravje srca in ožilja, saj sprošča krvne žile in pomaga uravnavati krvni tlak. Kislica je bogata še z vlakninami, ki spodbujajo prebavo in zagotavljajo dolgotrajen občutek sitosti.

Kako jo uporabiti v kuhinji

Posebna, osvežilna aroma kislice nudi številne kulinarične možnosti. Za uživanje surove izbiramo mlade, nežne liste, starejše in večje pa je bolje uporabiti za kuhanje. Mladi listi so odličen dodatek solatam, saj vsaj nekaj lističev vnese presenetljivo svežino in rahlo citrusno noto. Drobno nasekljano lahko uporabljamo kot začimbo v prelivih ali namazih. Kuhano je mogoče pripraviti kot špinačo. Odlična je juha iz kislice, obogatena s smetano ali jogurtom. Lepo se ujema s sestavinami, ki se sicer kombinirajo z limono, kot so mastne ribe (losos), krompir v solati ali jajca. Omaka iz kislice, smetane in masla je popoln dodatek pečenemu mesu.

Pomembno opozorilo: previdno z oksalno kislino

Oksalna kislina, ki kislici daje prepoznaven okus, je razlog za previdnost. Čeprav je prisotna tudi v številnih drugih rastlinah, kot sta špinača in rabarbara, je v večjih količinah lahko škodljiva. Oksalati motijo absorpcijo kalcija in prispevajo k nastanku ledvičnih kamnov. Zaradi tega naj se kislice izogibajo tisti, ki imajo težave z ledvičnimi kamni, putiko, revmo ali artritisom. Za vse ostale velja pravilo zmernosti: uživajte jo občasno in v manjših količinah kot dodatek, ne pa kot glavno jed ob obroku, svetuje 24sata.hr.

Več iz teme

rastlinazdrava prehranahranasolatakislica
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
PromoPhoto
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Kako izbrati prava okna za vaš dom?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki