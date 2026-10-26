Več kot prigrizek: pest teh oreščkov na dan za zdravje

Čeprav jih pogosto jemo mimogrede, kot dodatek solatam ali kot nadomestilo za manj zdrave prigrizke, si indijski oreščki zaslužijo več pozornosti. Vsebujejo številna hranila, ki so pomembna za normalno delovanje srca, mišic, kosti in živčnega sistema. Posebej zanimivi so zaradi visoke vsebnosti nenasičenih maščobnih kislin ter mineralov, kot so magnezij, baker in cink. Zaradi kombinacije maščob in beljakovin so lahko tudi nasitna malica, ki pomaga premostiti čas med glavnimi obroki.

Dobri so za zdravje srca

Ena najpomembnejših prednosti indijskih oreščkov je njihova sestava maščob. Čeprav vsebujejo razmeroma veliko energije, večino maščob v njih predstavljajo nenasičene maščobne kisline, ki veljajo za dobro izbiro za zdravje srca. Po podatkih strokovnjakov s Harvarda je redno uživanje oreščkov povezano z manjšim tveganjem za bolezni srca in ožilja. Pomembno pa je poudariti, da se ti rezultati nanašajo na oreščke na splošno, ne izključno na indijske. Raziskave, ki so preučevale prav te, so postregle z različnimi rezultati. Nekatere študije nakazujejo možnost rahlega znižanja sistoličnega krvnega tlaka, medtem ko njihov vpliv na raven holesterola za zdaj ni nedvoumno potrjen.

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Prava zakladnica magnezija

Indijski oreščki izstopajo predvsem po vsebnosti magnezija, minerala, ki sodeluje pri številnih procesih v telesu. Magnezij je pomemben za normalno delovanje mišic in živčnega sistema, uravnavanje krvnega tlaka ter ohranjanje zdravih kosti. Sodeluje tudi pri procesih pridobivanja energije, zato je njegov zadosten vnos pomemben za vsakodnevno delovanje organizma. Približno 28 gramov indijskih oreščkov vsebuje okoli 83 miligramov magnezija, zato so koristen dodatek raznoliki prehrani.

Vsebujejo mineral, pomemben za kosti in vezivna tkiva

Druga prednost indijskih oreščkov je visoka vsebnost bakra. Gre za mineral, ki ga pogosto spregledamo, čeprav ima v telesu pomembno vlogo. Baker sodeluje pri nastajanju vezivnega tkiva, presnovi železa in normalnem delovanju živčnega sistema. Pomemben je tudi za ohranjanje zdravih kosti. Že manjša pet omenjenih oreščkov zagotavlja precejšnjo količino tega minerala, zato so lahko dragocen del uravnotežene prehrane.

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Ohranjajo sitost

Če med obroki pogosto posegate po sladkarijah ali industrijsko pripravljenih prigrizkih, so indijski oreščki lahko praktična alternativa. Vsebujejo rastlinske beljakovine in maščobe, ki prispevajo k občutku sitosti. Zato je lahko manjša porcija, ko potrebujete nekaj hitrega in hranljivega, dobra izbira. V približno 28 gramih indijskih oreščkov je okoli pet gramov beljakovin in 12 gramov maščob. Ker pa vsebujejo razmeroma malo prehranskih vlaknin, niso najboljša izbira, če želite povečati prav njihov vnos. Za bolj nasitno malico jih kombinirajte s svežim sadjem ali jogurtom.

Pomembni tudi za odpornost

Indijski oreščki vsebujejo še cink, mineral, ki ima pomembno vlogo pri normalnem delovanju imunskega sistema, celjenju ran in obnovi celic. Poleg cinka so v njih še železo in drugi minerali, ki sodelujejo pri različnih presnovnih procesih. Seveda nobeno živilo samo po sebi ne more zagotoviti močne odpornosti. Redna in raznolika prehrana, ki vključuje tudi oreščke, pa lahko prispeva k ustreznemu vnosu pomembnih hranil.

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Koliko indijskih oreščkov je dovolj?

Čeprav imajo številne prehranske prednosti, z indijskimi oreščki ne smemo pretiravati. Približno 28 gramov ima okoli 157 kalorij (657 džulov), pri praženih oreščkih je lahko ta vrednost nekoliko višja. Strokovnjaki klinike Mayo priporočajo vključevanje oreščkov v uravnoteženo prehrano, pri čemer ena porcija pomeni približno majhno pest. Najboljša izbira so nesoljeni indijski oreščki brez dodanega sladkorja, po možnosti suho praženi.

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S takšnimi se izognete nepotrebnemu vnosu soli in dodatnih sestavin. Uživate jih lahko samostojno, jih dodate ovseni kaši, solatam in zelenjavnim jedem ali jih uporabite za pripravo kremastih omak. Njihova največja prednost navsezadnje ni v tem, da bi ponujali čudežno rešitev za zdravje, temveč v tem, da so preprosto, okusno in hranljivo živilo, ki ga zlahka vključimo v vsakodnevno prehrano, piše t-portal.