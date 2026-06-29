Več tehnik za odpiranje sončnega pleteža: podpira ga rumena hrana

Zvok je odličen način za odpiranje čaker, saj nosi določeno frekvenco, ki lahko podpira odpiranje različnih vidikov našega bitja. Pojmo mantro RANG ali RAM. Poslušamo lahko tudi tone za solarni pleksus, na primer s frekvenco 528 Hz.

Med petjem ali poslušanjem usmerimo pozornost na predel solarnega pleksusa. Dovolite, da se čustva in vtisi pojavijo naravno. Kaj prihaja na površje? Kaj je treba spustiti?

Hrana, ki ob tem podpira to čakro, so rumena živila, kot so banane, rumeni kari, koruza in limone. Koristna so tudi živila, ki zagotavljajo dolgotrajno energijo, na primer polnozrnata žita, rjavi riž in oves.

Eterična olja, s katerimi ga lahko podpremo, so sandalovina, limonska trava, sivka za pomirjanje preveč aktivnega pleksusa, ingver in rožmarin. Uporabimo jih lahko v difuzorju ali kopeli.