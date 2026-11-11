Večina kremo za roke uporablja napačno: dermatologi razkrivajo največjo napako

Ko se temperature spustijo, koža na rokah pogosto postane suha, napeta in hrapava. Včasih se pojavijo rdečica in boleče razpoke. Krivec ni samo mraz, temveč tudi suh zrak v ogrevanih prostorih in pogosto umivanje rok. Dermatologi zato svetujejo, da pozimi nekoliko prilagodimo negovalno rutino in smo pozorni na to, kdaj in kakšno kremo nanašamo na roke.

Najpomembnejši je čas nanosa

Ena najpomembnejših navad je nanos kreme takoj po umivanju rok. Nežno jih osušite z brisačo, vendar ne čakajte, da se popolnoma posušijo. Vlažilni izdelek je najbolje uporabiti, ko je polt še nekoliko vlažna, saj ji tako pomagate zadržati vlago. Kreme ne uporabljajte samo takrat, ko začutite neprijetno zategovanje kože. Priporočljivo jo je nanesti po vsakem umivanju rok. Posebno pozornost namenite členkom, konicam prstov in predelu okoli nohtov. Če pogosto uporabljate razkužilo za roke, po tem, ko se posuši, prav tako nanesite kremo.

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Izberite kremo z ustreznimi sestavinami

Kadar je koža pozimi izrazito suha, dermatologi priporočajo uporabo bogatejših krem in mazil, ki kožo bolje zaščitijo in preprečujejo izgubo vlage.

Pri izbiri izdelkov poiščite kreme brez dišav in barvil s sestavinami, kot so:

Glicerin: pomaga zadrževati vlago v koži.

pomaga zadrževati vlago v koži. Hialuronska kislina: pomaga ohranjati navlaženost kože.

pomaga ohranjati navlaženost kože. Ceramidi: pomagajo obnavljati in krepiti naravno zaščitno pregrado kože.

pomagajo obnavljati in krepiti naravno zaščitno pregrado kože. Vazelin: na površini kože ustvari zaščitno plast in preprečuje izgubo vlage.

Izogibajte se vroči vodi in uporabljajte zaščitne rokavice

Čeprav je v hladnih dneh umivanje rok z vročo vodo zelo prijetno, lahko ta kožo še dodatno izsuši. Boljša izbira je mlačna voda in blago milo brez močnih dišav. Po umivanju roke nežno osušite s tapkanjem brisače in ne z grobim drgnjenjem. Pomembna je tudi zaščita zunaj doma. Na prostem nosite rokavice, ki kožo varujejo pred hladnim zrakom. Pri pomivanju posode in čiščenju uporabljajte zaščitne rokavice, saj lahko dolgotrajen stik z vodo in čistilnimi sredstvi še poslabša suhost kože.

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Kdaj je čas za obisk dermatologa?

Če koža kljub redni negi postane izrazito rdeča, boleča, začne pokati ali celo krvaveti, je čas za obisk dermatologa. Včasih je suha koža znak ekcema ali druge vnetne spremembe, ki zahteva ustrezno zdravljenje, opozarja Ameriška akademija za dermatologijo. Zato ne pozabite: pri negi suhih rok ni pomembno samo, katero kremo uporabljate, temveč tudi, kdaj jo nanesete. Najboljši trenutek je takoj po umivanju, ko je koža še nekoliko vlažna, priporoča t-portal.