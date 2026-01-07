Večina nas prezračuje napačno, s tem pa tvegamo težave; preverite, kakšne

Nizke temperature marsikoga odvračajo od gibanja na prostem, ne le to, mnogi svežega zraka ne spustijo niti v svoj dom. V strahu pred mrazom in izgubo toplotne energije številni trmasto vztrajajo pri zaprtih oknih, s tem pa si nevede pridelajo glavobole, utrujenost, pomanjkanje energije, nespečnost in večjo dovzetnost za sezonske okužbe zaradi slabše odpornosti. Naše počutje je vsekakor tesno povezano s kakovostjo zraka, ki ga vdihavamo, če pa ne prezračujemo svojega domovanja, povrhu tvegamo težave, povezane s povišano stopnjo vlažnosti. Tako nezdravo okolje namreč spodbuja razrast plesni, bakterij, alergij in virusov, ki lahko povzročijo tudi težave z dihanjem in stiskanje v prsih ter poslabšajo znake astme. Sodobna okna in vrata povrhu dobro tesnijo, kar pomeni, da toplota zares ostaja v prostoru – obenem pa tudi vlaga, ki se nalaga na stenah in pohištvu ter zadržuje v zraku. In če upoštevamo podatek, da Evropejci okoli 90 odstotkov časa preživimo v zaprtih prostorih, predvsem pozimi, je jasno, da moramo doma redno skrbeti za svež in čist zrak. Kako?

Večina ponavlja eno in isto napako, in to kljub rednim opozorilom strokovnjakov. Okna odpirajo na nagib in jih tako pustijo dalj časa, prepričani, da bo to zadostovalo za odvajanje vlage, obenem pa bomo v prostoru ohranili primerno temperaturo. A rezultat je daleč od želenega. Stene se tako ohladijo, zrak se ne zamenja v celoti, vlaga pa ostane, grelna telesa pa porabijo le še več energije, da temperaturo povrnejo na želeno vrednost, torej v resnici nismo dosegli niti enega cilja.

Pravilno prezračevanje je hitro in intenzivno, poudarjajo strokovnjaki. Na isti etaži odpremo vsa okna in vrata, da ustvarimo prepih, po dveh do štirih minutah vse zapremo. Zrak se tako v prostorih zamenja, stene ostanejo tople, vlaga pa izgine, tudi izpod postelj, izza omar in iz vseh skritih kotičkov. V idealnih razmerah tako prezračujemo trikrat na dan, najmanj pa dvakrat, zjutraj in zvečer, in tako uspešno preprečujemo kondenzacijo in možnost za razvoj plesni.

Doma preživimo veliko časa, zato naj bo zrak v prostorih kakovosten. FOTO: Shurkin_son/Getty Images