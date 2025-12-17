Večina ne ve, kako nevarne so: tri pogoste zimske navade, ki škodujejo zdravju

Nevrolog dr. Baibing Chen je izpostavil tri zimske navade, ki so lahko pozimi nevarne za zdravje, čeprav jih mnogi sploh ne štejejo za tvegane. Poudaril je, da lahko nepazljivost pri ogrevanju doma, pomanjkanje dnevne svetlobe in neprimerna fizična aktivnost, pustijo resne posledice: od zastrupitve z ogljikovim monoksidom do slabega razpoloženja in višjega tveganja za srčno ali možgansko kap.

Uporaba prenosnih grelnikov brez ustreznega prezračevanja

Njegovo prvo opozorilo se nanaša na uporabo prenosnih grelnikov, ki delujejo na goriva z izgorevanjem v kombinaciji z neustreznim prezračevanjem prostora. Opozarja, da takšne naprave lahko povzročijo kopičenje ogljikovega monoksida v zaprtih prostorih, kar vodi v glavobol, zmedenost, pa tudi resnejše posledice, kot so poškodbe možganov ali smrt. Zastrupitev z ogljikovim monoksidom je pogostejša pozimi in nastane zaradi vdihavanja plinov, ki se sproščajo iz grelnikov.

FOTO: Emilija Randjelovic/Gettyimages

Preveč časa v zaprtih prostorih

Dr. Chen izpostavlja negativen vpliv kratkih zimskih dni na razpoloženje. Pomanjkanje naravne svetlobe lahko zniža raven serotonina in ovira izločanje melatonina, kar povzroča utrujenost, slabšo koncentracijo in slabo razpoloženje. V hujših primerih se lahko pojavi sezonska depresija. Kot rešitev predlaga izpostavljanje dnevni svetlobi, bivanje na prostem ter uporabo terapevtskih svetilk v jutranjih urah.

FOTO: Gettyimages

Fizična aktivnost brez ogrevanja

Tretje opozorilo se nanaša na zimsko fizično aktivnost brez predhodnega ogrevanja. Po njegovih besedah se telo v hladnih dneh odziva počasneje, zato tudi ob večjih naporih velikokrat ni občutiti utrujenosti. Na videz preproste aktivnosti, kot je čiščenje snega, so lahko zelo zahtevne za srce in ožilje, dr. Chen pa navaja, da je v praksi ob takih naporih videl primere možganske in srčne kapi. Pred kakršnokoli zimsko aktivnostjo priporoča nekajminutno ogrevanje, med njo pa redne odmore, povzema T-portal.