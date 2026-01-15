  • Delo d.o.o.
Večja starostna razlika v zvezi: kdaj je ovira in kdaj prednost

Z razliko v letih se statistično povečuje možnost razhoda. Različna življenjska obdobja lahko pomenijo različne želje.
Pari so uspešnejši, kadar si zavestno ustvarjajo skupne rituale. FOTO: Zinkevych/Getty Images
Pari so uspešnejši, kadar si zavestno ustvarjajo skupne rituale. FOTO: Zinkevych/Getty Images
S. N.
 15. 1. 2026 | 19:10
2:08
Vse več parov ima med seboj večjo starostno razliko kot nekoč, in čeprav danes to ni več tak tabu, razlika v letih še vedno vpliva na to, kako se odnos razvija in deluje. Psihologi poudarjajo, da so za dolgoročno zadovoljstvo bolj kot sama starost pomembni kakovost komunikacije, spoštovanje in usklajena pričakovanja glede prihodnosti, financ in življenjskega sloga. Raziskave iz ZDA in Evrope kažejo, da je povprečna razlika med partnerjema okoli dveh do treh let. Ko je razlika večja od 7 ali 10 let, se statistično nekoliko poveča verjetnost razhoda – pari z večjo razliko se pogosteje srečujejo z vprašanji (in težavami), kdaj imeti otroke, koliko delati in kako načrtovati prihodnost.

Različne želje

Starejši partner pogosto prinese več izkušenj, mirnosti in finančne stabilnosti, medtem ko mlajši partner v odnos vnese energijo, radovednost in nov pogled na življenje. Raziskave kažejo, da so pari z zmerno starostno razliko pogosto zelo zadovoljni, če imajo podobne vrednote in cilje. Različna življenjska obdobja lahko pomenijo različne želje, saj eden lahko razmišlja o karieri, drugi pa že o upokojitvi. Tu so še razlike v zdravju, počutju in socialnem krogu, ki lahko sčasoma postanejo opaznejše, včasih pa tudi (ne)odobravanje okolice in njeni pritiski dodatno vplivajo na razvoj odnosa.

Starejšemu partnerju sta morda pomembnejši bližina in stabilnost, mlajši pa pogosto išče več dinamike in adrenalina. Če o tem ne govorita odkrito, se lahko hitro pojavi občutek nerazumevanja ali odtujenosti. Starostna razlika se opazi tudi pri praktičnih stvareh, kot so delovni ritem, denarna kultura in družabno življenje. Raziskave odnosov kažejo, da so pari uspešnejši, kadar si zavestno ustvarjajo skupne rituale in interese, ne glede na to, koliko let jih loči. 

