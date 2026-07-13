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Večna dilema: ali lahko psi jedo sladoled?

Človeški zanje ni primeren, saj vsebuje sladkor in laktozo, nevarni so tudi čokolada, kava, nekateri oreški.
Ves čas naj ima na voljo dovolj sveže vode. FOTO: Anita Kot/Getty Images

Ves čas naj ima na voljo dovolj sveže vode. FOTO: Anita Kot/Getty Images

Veterinarji odsvetujejo, da bi si s psom delili isti sladoled. FOTO: Fatcamera/Getty Images

Veterinarji odsvetujejo, da bi si s psom delili isti sladoled. FOTO: Fatcamera/Getty Images

V vročih dneh poskrbimo za primerno ohladitev. FOTO: Rawlstock/Getty Images

V vročih dneh poskrbimo za primerno ohladitev. FOTO: Rawlstock/Getty Images

Hladen priboljšek naredimo denimo iz banan in jagod. FOTO: © Jackie Bale/Getty Images

Hladen priboljšek naredimo denimo iz banan in jagod. FOTO: © Jackie Bale/Getty Images

Ves čas naj ima na voljo dovolj sveže vode. FOTO: Anita Kot/Getty Images
Veterinarji odsvetujejo, da bi si s psom delili isti sladoled. FOTO: Fatcamera/Getty Images
V vročih dneh poskrbimo za primerno ohladitev. FOTO: Rawlstock/Getty Images
Hladen priboljšek naredimo denimo iz banan in jagod. FOTO: © Jackie Bale/Getty Images
D. D.
 13. 7. 2026 | 07:20
2:56
A+A-

Ko temperature poskočijo, marsikateri lastnik psa pomisli, da bi svojemu štirinožnemu prijatelju privoščil kepico sladoleda. Prizor, ko pes z veseljem poliže nekaj hladnega, je prikupen, vendar veterinarji opozarjajo, da človeški sladoled za pse ni najboljša izbira. Večina sladoledov vsebuje sestavine, ki psom ne koristijo. Med njimi so sladkor, mleko oziroma laktoza, različne arome in drugi dodatki. Visoka vsebnost sladkorja lahko dolgoročno prispeva k prekomerni telesni teži in vodi v težave z zobmi. Številni psi mlečne izdelke zaradi laktozne intolerance slabo prenašajo, posledica so lahko napenjanje, driska in bolečine v trebuhu. Posebno nevarni so sladoledi ali druge sladice, ki vsebujejo umetno sladilo ksilitol, ta je za pse izjemno strupen in lahko že v zelo majhnih količinah povzroči resne zdravstvene zaplete. Prav tako niso varni dodatki, kot so čokolada, rozine ali nekateri oreščki, ki jih pogosto najdemo v različnih okusih sladoleda.

Veterinarji odsvetujejo, da bi si s psom delili isti sladoled. FOTO: Fatcamera/Getty Images
Veterinarji odsvetujejo, da bi si s psom delili isti sladoled. FOTO: Fatcamera/Getty Images

Mnogi lastniki se sprašujejo, ali lahko pes poliže le malo sladoleda. Občasna majhna količina sicer ne pomeni nujno težav, vendar strokovnjaki poudarjajo, da to ni priboljšek, ki bi ga bilo kužkom smiselno ponujati, saj je zelo kaloričen, pri občutljivejših psih pa lahko že manjša količina povzroči prebavne težave. Veterinarji odsvetujejo, da bi si pes in lastnik delila isti sladoled, izmenjava sline je lahko higiensko tveganje.

Boljše alternative

Če bi radi psa v vročih dneh razveselili s čim hladnim, so veliko primernejši izdelki, namenjeni prav njim. Danes so v trgovinah in nekaterih slaščičarnah na voljo posebni pasji sladoledi brez sladkorja in drugih sestavin, ki bi živali lahko škodile. Pripravimo ga lahko tudi doma. Kot osnova se najpogosteje uporablja navadni nesladkani jogurt. Če ga pes dobro prenaša, mu lahko dodamo sadje, kot so banana, jagode ali jabolko brez pešk, lahko tudi naribano kumaro ali manjše koščke mesa oziroma tune. Mešanico preprosto zamrznemo v modelčkih za led. Sladkorja ali soli me dodajamo. Če pes kravjih mlečnih izdelkov ne prenaša dobro, uporabimo jogurt iz kozjega ali ovčjega mleka oziroma izberemo drugo primerno alternativo. Tudi doma pripravljen sladoled naj ostane le občasna poletna popestritev in naj ne nadomesti običajnega obroka.

Hladen priboljšek naredimo denimo iz banan in jagod. FOTO: © Jackie Bale/Getty Images
Hladen priboljšek naredimo denimo iz banan in jagod. FOTO: © Jackie Bale/Getty Images

V vročih dneh je za psa najpomembnejše, da ima ves čas na voljo svežo vodo, senco in možnost, da se varno ohladi. Hladna poslastica je lahko le prijeten dodatek – če je pripravljena iz sestavin, ki so zanj varne.

V vročih dneh poskrbimo za primerno ohladitev. FOTO: Rawlstock/Getty Images
V vročih dneh poskrbimo za primerno ohladitev. FOTO: Rawlstock/Getty Images

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