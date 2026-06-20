Večne kemikalije našli v skoraj vseh analiziranih vzorcih krvi

Tako imenovanim večnim kemikalijam, ki jih strokovnjaki že leta povezujejo z vrsto zdravstvenih težav, kot kaže, ne moremo več ubežati. V novi ameriški študiji so namreč sledi teh nevarnih spojin našli v kar 98,8 odstotka od skupno 10.566 analiziranih vzorcev krvi.

Kemikalije so že zašle tudi v vodo, ki jo pijemo. FOTO: Zimmytws/Getty Images

Z izrazom večne kemikalije označujemo skupino kemikalij, znanih kot PFAS oziroma perfluoroalkilne in polifluoroalkilne snovi. Toksikologi jih poznajo več kot 15.000, ime »večne kemikalije« pa so dobile, ker se izjemno počasi razgrajujejo in dolgo časa ostanejo prisotne v okolju. Že desetletja se uporabljajo v številnih panogah in izdelkih, sčasoma pa so končale v vodi, hrani in ekosistemih po vsem planetu. Ko smo se zavedeli, kako škodljive so, je bilo že prepozno. Strokovnjaki sicer že nekaj časa vedo, da lahko te kemikalije vstopijo tudi v človeško telo in se nato v različnih organih tudi nabirajo, kar je še posebej nevarno, nova študija pa je poskušala ugotoviti, koliko različnih kombinacij teh kemikalij se dejansko nahaja v krvi ljudi. Analizo so izvedli strokovnjaki iz ameriškega toksikološkega laboratorija v Pensilvaniji, analiza pa naj bi zagotavljala reprezentativno sliko izpostavljenosti večnim kemikalijam ameriške populacije. Rezultati so pokazali, da je le 0,18 odstotka vzorcev vsebovalo eno samo kemikalijo PFAS, v skoraj vseh drugih primerih so bile odkrite kompleksne mešanice več različnih spojin.

Izpostavljenost PFAS je danes dokazano povezana z različnimi negativnimi učinki na zdravje, opozarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije: slabi imunski sistem,

povzroča bolezni jeter,

povzroča hormonske motnje,

povzroča presnovne težave,

povzroča motnje v razvoju in reprodukciji,

povečuje tveganje za rakava obolenja.

Med najpogosteje najdenimi spojinami je bila PFHxS, kemikalija, ki jo najdemo v tekstilu, pohištvu in lepilih, odkrita je bila v 97,9 odstotka vzorcev. Zaradi morebitnih škodljivih učinkov na jetra in imunski sistem, ki so jih pokazale študije na živalih, je uporaba PFHxS v mnogih državah zdaj omejena ali popolnoma prepovedana, vendar strokovnjaki opozarjajo, da je velik del prebivalstva verjetno že dolgo izpostavljen širokemu naboru spojin PFAS. Različne tovrstne spojine so namreč izjemno uporabne v industriji in se že desetletja uporabljajo v številnih gospodinjskih izdelkih, ker odbijajo vodo, maščobo in toploto. Prav zaradi teh lastnosti so izjemno obstojne in se v okolju težko razgradijo. Najdemo jih v ponvah z nelepljivim premazom, vodoodpornih oblačilih, preprogah, embalaži za živila, kozmetiki in celo nekaterih čistilnih sredstvih.