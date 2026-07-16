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Veliko ga izgubimo s potenjem

Magnezij je pomemben za številne procese v telesu, njegove dodatke pa dobro poznajo predvsem športniki.
Dobri viri so oreščki, polnozrnata žita in stročnice. FOTO: John Lawson/Getty Images
Dobri viri so oreščki, polnozrnata žita in stročnice. FOTO: John Lawson/Getty Images
Ema Bubanj
 16. 7. 2026 | 16:00
3:25
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Telo nujno potrebuje magnezij za normalno delovanje. V telesu odraslega ga je okrog 25 g, večino od tega v kosteh, manj pa v mišicah in drugih mehkih tkivih ter manj kot odstotek v zunajceličnih tekočinah. Sodeluje v več kot 300 encimskih sistemih, ki so vključeni v sintezo beljakovin, delitev celic, delovanje mišic, živčnih celic in srca, uravnavanje glukoze v krvi ter krvnega tlaka.

Pred morebitnim dodajanjem magnezija se posvetujemo s farmacevtom ali zdravnikom. FOTO: Digicomphoto/Getty Images
Pred morebitnim dodajanjem magnezija se posvetujemo s farmacevtom ali zdravnikom. FOTO: Digicomphoto/Getty Images

»Pomemben je za ohranjanje zdravih kosti in zob, delovanje živčnega sistema, normalno psihološko delovanje in elektrolitsko ravnotežje, obenem pa je pomemben za normalno tvorbo DNK in RNK, molekul, ki so nosilci genskega zapisa,« poudarja mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenije. »Dnevne potrebe po magneziju so odvisne od starosti, spola, življenjskega obdobja in telesne aktivnosti. Po priporočilih Evropske agencije za varnost hrane velja ustrezen dnevni vnos za odrasle približno 350 mg na dan za moške in 300 mg na dan za ženske.«

Mišični krči

Potrebe po magneziju so odvisne od starosti posameznika, obdobja rasti, fizične aktivnosti, morebitne nosečnosti ali dojenja, izpostavljenosti stresu, količine zaužite tekočine, pa tudi od uživanja nekaterih zdravil in zdravstvenega stanja. »Večja potreba po magneziju se lahko na primer pojavi zaradi driske, bruhanja, uživanja odvajal in diuretikov, zlorabe alkohola, sladkorne bolezni tipa II ali hiperparatiroidizma. Prav tako ga moramo dodajati ob večjih fizičnih naporih, saj ga s potenjem izgubljamo. Magnezij uporabljajo predvsem tekači, plezalci in pohodniki za zmanjšanje mišičnih krčev ob daljših pohodih,« nadaljuje sogovornica in poudarja, da so najznačilnejše opozorilo pomanjkanja tega minerala krči v mečih: »Manjše pomanjkanje lahko povzroči še zmedenost, pomanjkanje apetita, otopelost, povišan krvni tlak in motnje v srčnem delovanju. Pomanjkanje magnezija je povezano tudi s povečano pojavnostjo komponent metabolnega sindroma, kot so debelost, povišan krvni tlak in krvni sladkor ter maščobe in holesterol.«

Skrbi tudi za ohranjanje zdravih kosti in zob.

Naravno je prisoten v številnih živilih, dobri viri so oreščki, polnozrnata žita, stročnice, zelena zelenjava in krompir. Najdemo ga tudi v mineralnih vodah. V manjših količinah ga vsebujejo mleko, perutnina, pomaranče, banane, kava in čaj. Načeloma so dobri viri magnezija tista živila, ki vsebujejo višjo vsebnost klorofila (zeleno barvilo pri rastlinah) in prehranske vlaknine. »Pri zdravih ljudeh je prevelik vnos magnezija s hrano zelo malo verjeten, saj ledvice učinkovito izločajo njegov presežek. Če ste po pomoti vzeli preveč magnezija, se bo to videlo po mehkem blatu oz. driski. To ni nevarno in večinoma mine samo od sebe. Vendar pa je takrat vseeno dobro odmerek magnezija zmanjšati, ker je mehko blato znak, da črevesje magnezija ne more absorbirati,« dodaja predsednica Lekarniške zbornice Slovenije in sklene, da se je o morebitnem dodajanju magnezija vsekakor smiselno posvetovati s farmacevtom ali zdravnikom.

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