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Veterinar pravi, da morate mačke in pse med vročinskim valom namazati s kremo za sončenje. Boste poskusili?

Strokovnjaki so izdali nujno opozorilo lastnikom hišnih ljubljenčkov, ki so v poletnem obdobju še posebej ranljivi. Vročina vpliva tudi na njihovo telo, čeprav to včasih spregledamo.
Živali nam same ne bodo povedale, da jim je vroče. FOTO: Getty Images
Živali nam same ne bodo povedale, da jim je vroče. FOTO: Getty Images
G. P.
 29. 6. 2026 | 12:06
 29. 6. 2026 | 12:06
2:25
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Britansko veterinarsko združenje je te dni izdalo smernice za nego domačih ljubljenčkov med vročinskim valom, ki je konec tedna zajel Evropo in naj bi po tudi pri nas po trenutnih napovedih trajal še vsaj do srede. Da bi morali svojim ljubljenčkom redno mazati določene dele telesa z zaščitnimi mazili, je sicer že znano, predvsem ko gre za razpokano kožo zaradi mraza ali iz zdravstvenih razlogov. Še posebej psi so v ekstremnejših vremenskih pogojih precej občutljivi, zato je zaščita kože takrat še pomembnejša.

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Kot ekstremni pogoj pa zagotovo velja tudi žgoče sonce, ki ga je v teh dneh obilo. Ker koža kosmatincev zaradi dlake navadno ni izpostavljena v veliki meri, kjer pa je, pa je temnejše barve, verjetno nihče od nas še ni pomislil, da potrebujejo živali tudi zaščito proti soncu. Smrčke, blazinice na tačkah in ušesa naj bi tako zaščitili s kremo z zaščitnim faktorjem, saj jih sonce lahko opeče, kar vodi v iritacijo in nadaljne zdravstvene probleme. A navadna zaščitna krema za ljudi naj ne bi bila najboljša izbira, saj se tako psi kot mačke radi ližejo ter s tem potencialno tvegamo zastrupitev.

Tačke in vroč asfalt

Poleg zaščite proti soncu pa veterinarji opozarjajo še na vroč asfalt. Tla, ki lahko dosežejo razbeljenih 50 do 60 stopinj, so za občutljive tačke neposredno tveganje za opekline. Svetujejo sprehode v zgodnjih jutranjih in poznih večernih urah, ko se tla že nekoliko ohladijo, v primeru sprehajanja sredi dneva pa svetujejo pasje nogavične oziroma zaščitne čeveljce.

Nikoli ne puščajte hišnih ljubljenčkov v avtu

»Med vročinskimi valovi se na parkiriščih po vsej Evropi dogajajo preprečljivi smrtni primeri hišnih ljubljenčkov,« opozarjajo. Tudi če so okna rahlo odprta, se lahko parkiran avtomobil v nekaj minutah nevarno segreje. Študije so pokazale, da se temperature v notranjosti povzpnejo na več kot 50 stopinj Celzija, pri čemer je najtoplejše obdobje običajno sredi popoldneva, ravno takrat, ko veliko ljudi opravlja opravke.

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