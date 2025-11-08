Vetrovi so lahko tudi znak bolezni, preverite, kdaj

Vetrovi postanejo opozorilo za bolezen, kadar so kronični, intenzivni ali jih spremljajo drugi znaki, kot so močne bolečine v trebuhu, nenadne spremembe v odvajanju blata (driska ali zaprtje), izguba teže, krvavitev iz prebavil ali dolgotrajno napenjanje s slabim odzivom na spremembe prehrane. »Takšni simptomi lahko kažejo na resnejše prebavne bolezni, kot so vnetna črevesna bolezen, sindrom razdražljivega črevesja ali celo tumorji,« opozarja Ana Karin Kozjek iz ZD Ljubljana.

Tudi redna telesna aktivnost jih zmanjšuje.

Če pri sebi opazite nenadne spremembe v pogostosti vetrov, lahko to kaže tudi na črevesne okužbe, prebavne intolerance (npr. laktozna intoleranca, celiakija) ali disbiozo črevesne flore. »Te bolezni povzročajo spremembe v črevesni funkciji, mikrobioti ali vnetju, kar vpliva na tvorbo plinov in gibanje črevesja,« razlaga strokovnjakinja.

Še posebno moramo biti pozorni na tihe simptome, kot so spremembe v navadah odvajanja blata, v konsistenci in v barvi blata, lahko brez bolečin, izrazito utrujenost, anemijo in nehoteno izgubo telesne mase, saj te včasih predstavljajo zgodnje znake resnih stanj. »Dolgotrajna tiha motnja prebave lahko vodi do poslabšanja bolezni. Zato je pomembno, da se niti blažji simptomi ne ignorirajo, še posebno če dlje trajajo,« opozarja Kozjekova.

Pomoč probiotikov

Pri nadzoru napenjanja in vetrov je ključna prehrana. Opazujmo in prepoznajmo živila, ki nam delajo težave. Ko ugotovimo, kaj nam povzroča vetrove, prilagodimo prehrano. Omejimo uživanje težje prebavljivih živil, kot so stročnice, zelje, brokoli, mastna hrana, gazirane pijače, mlečni izdelki in umetna sladila. »Sledimo lahko dieti fodmap, pri kateri se iz prehrane izločijo nekatere vrste ogljikovih hidratov. Priporočljivo je jesti manjše, pogostejše obroke, hrano dobro prežvečiti in jesti počasi. Pomagajo lahko zeliščni čaji iz koromača, janeža, mete, ingverja in kumine, ki spodbujajo prebavo in zmanjšujejo pline,« našteva sogovornica.

»Probiotiki, zlasti nekateri sevi Bifidobacterium in Lactobacillus, prispevajo k izboljšanju ravnovesja črevesne flore in lajšanju simptomov napihnjenosti ter vetrov. Pri hudih simptomih se lahko uporabi simetikon, ki razbije plinske mehurčke in olajša izločanje plinov, ali aktivno oglje, ki veže pline. Redna telesna aktivnost, zmanjševanje stresa in zadostna hidracija so pomembni dodatni dejavniki za obvladovanje težav,« še pove.

Dieta proti vetrovom Dieta fodmap z omejevanjem nekaterih živil zmanjšuje prenajedanje bakterij v debelem črevesu, ki fermentirajo ogljikove hidrate, krive za tvorbo plinov, napihnjenost, drisko in bolečine v trebuh. Z jedilnika je treba med drugim izločiti česen, čebulo, mleko, pšenico in stročnice.

Kozjekova svetuje dodatne preiskave, kadar so poleg vetrov prisotni dolgotrajni, intenzivni simptomi brez izboljšanja po prilagoditvi prehrane in spremembi življenjskega sloga, pri opozorilnih znakih (stopnjevanje bolečin, kri v blatu, črno blato, hujšanje, dolgotrajna driska/zaprtje) in sumu na vnetno črevesno bolezen ali druge resne patološke spremembe, sploh če so bolezni prebavil prisotne tudi v družini. Določene diagnostične metode vključujejo krvne in alergološke preiskave, ultrazvok trebuha, kolonoskopijo in/ali gastroskopijo.​

Črevesno floro in težave z vetrovi izboljšajo probiotiki. FOTO: Nadzeya Haroshka/Getty Images