Visok krvni tlak ali hipertenzija je ena najpogostejših kroničnih bolezni sodobnega časa, obenem pa tudi ena najbolj zahrbtnih. Pogosto namreč ne povzroča nobenih očitnih težav, zato lahko več let živimo z nevarno povišanimi vrednostmi, ne da bi se tega sploh zavedali. Ves ta čas so srce in žile preobremenjeni, sčasoma pa se tako povečuje tudi tveganje za srčni infarkt, možgansko kap, srčno popuščanje in bolezni ledvic. Z rednim merjenjem, zdravimi vsakodnevnimi navadami in po potrebi z zdravili lahko krvni tlak uspešno obvladujemo, poudarjajo strokovnjaki.

Krvni tlak je sila, s katero kri pritiska na stene žil. Zgornja oziroma sistolična vrednost pri meritvah pove, kolikšen je tlak v žilah ob srčnem utripu, spodnja oziroma diastolična pa, kolikšen je med sproščanjem srca. Za visok krvni tlak praviloma štejemo vrednosti 140/90 mmHg ali več, izmerjene v ambulanti. Pri domačih meritvah je meja nekoliko nižja, in sicer povprečje 135/85 mmHg. Evropske smernice sicer že vrednosti med 120–139 mmHg za zgornji oziroma 70–89 mmHg za spodnji tlak uvrščajo med povišane, zlasti ob drugih dejavnikih tveganja.

Na jedilniku naj bo čim več zelenjave, sadja, stročnic, polnovrednih žit, oreščkov in rib, manj pa predelanih mesnin, zelo mastnih jedi, sladkarij in močno predelanih izdelkov.

Manj soli

Na razvoj hipertenzije vplivata predvsem starost, saj žile z leti izgubljajo prožnost, in dednost, bolj ogroženi so tudi ljudje s čezmerno telesno težo, sladkorno boleznijo, boleznimi ledvic in povišanim holesterolom. Pomembno vlogo imajo še nezdrava prehrana, prevelik vnos soli, premalo gibanja, kajenje in čezmerno uživanje alkohola. K tveganju lahko pripomorejo tudi dolgotrajen stres, slab spanec in spalna apneja oziroma motnje dihanja med spanjem. Na starost in dednost torej ne moremo vplivati, naša vloga pa je ključna pri izbiri življenjskega sloga in vsakodnevnih navad. Ena najpomembnejših sprememb se mora zgoditi na jedilniku, in sicer zmanjšanje vnosa soli. Svetovna zdravstvena organizacija priporoča manj kot pet gramov soli na dan, kar je približno ena čajna žlička, pri čemer je treba upoštevati tudi sol, ki je že v živilih. Na jedilniku naj bo čim več zelenjave, sadja, stročnic, polnovrednih žit, oreščkov in rib, manj pa predelanih mesnin, zelo mastnih jedi, sladkarij in močno predelanih izdelkov. Pomembno je redno gibanje, med dolgotrajnim sedenjem pa večkrat vstanemo in se razgibamo. Ne smemo pozabiti na kakovosten spanec in obvladovanje stresa ter opustitev kajenja in omejevanje alkohola.

SZO priporoča manj kot 5 gramov soli na dan.

Poudarimo, povišan krvni tlak lahko pravočasno in zanesljivo odkrijemo le z rednim merjenjem; tudi človek, ki se dobro počuti, je lahko ogrožen. Enkratna povišana vrednost še ne pomeni, da imamo hipertenzijo, če pa se visoke vrednosti ponavljajo, obiščemo zdravnika. Takojšnji posvet zahteva zelo visok krvni tlak, zlasti če doseže 180/120 mmHg ali več. Če se hkrati pojavijo bolečina v prsih, težko dihanje, motnje vida, zmedenost, nenaden hud glavobol, motnje govora ali ohromelost oziroma šibkost ene strani telesa, je treba nemudoma poklicati številko 112.