ZDRAVJE

Vitamin D je eden najpomembnejših za naše zdravje, preverite, kaj so glavni viri

Priporočljivo je, da se izpostavimo soncu približno 15 do 20 minut na dan.
Ko se UVB žarki dotaknejo kože, sprožijo sintezo vitamina D3.
E. I.
 8. 5. 2026 | 22:02
Vitamin D je bistvenega pomena za splošno zdravje, saj vpliva na številne telesne funkcije. Pomanjkanje tega vitamina lahko vodi do resnih zdravstvenih težav, med katerimi sta najpogostejši depresija in anksioznost, simptomi omenjenih stanj pa so hujši pri tistih z najnižjimi ravnmi vitamina D. Nizke ravni tega vitamina so povezane tudi z večjim tveganjem za razvoj raka prostate in večjo smrtnostjo zaradi te bolezni. Pomanjkanje vitamina D prav tako povečuje tveganje za razvoj demence, vključno z Alzheimerjevo boleznijo. Bolezni srca so še ena resna posledica pomanjkanja vitamina D. Pri ljudeh, ki ga nimajo dovolj, je tveganje za srčno popuščanje in večjo smrtnost zaradi srčnih bolezni večje kot pri tistih, ki imajo v organizmu normalne ravni vitamina D. Shizofrenija je še ena bolezen, povezana s pomanjkanjem vitamina D. Približno 70 odstotkov ljudi s shizofrenijo trpi za pomanjkanjem tega pomembnega vitamina.

Glavni prehranski viri vitamina D3 so mastne ribe, kot so losos, sardine, sled in skuša. Že en obrok lahko zagotovi približno polovico priporočenega dnevnega vnosa omenjenega vitamina. Mlečni izdelki, kot so mleko in obogateni mlečni izdelki, so prav tako dober vir vitamina D3, vendar bi jih morali zaužiti res veliko, da bi dosegli zadosten vnos. Najpomembnejši vir vitamina D pa je sončna svetloba. Ko se UVB žarki dotaknejo kože, namreč sprožijo sintezo vitamina D3. Priporočljivo je, da se izpostavimo soncu približno 15 do 20 minut na dan, in to brez uporabe kreme za sončenje, da omogočimo telesu proizvajanje zadostnih količin vitamina D. Vendar pa je treba biti previden, da se izognemo prekomerni izpostavljenosti soncu, ki lahko povzroči poškodbe kože in poveča tveganje za kožnega raka. Zato je po začetni izpostavljenosti priporočljivo uporabiti zaščitno kremo, prav tako se sončnim žarkom brez uporabe zaščitne kreme ne izpostavljamo v urah, ko so ti najmočnejši in najbolj nevarni, to je običajno med 10. in 16.

V obdobjih, ko ni dovolj sonca, ali pri ljudeh z večjimi potrebami po vitaminu D, kot so starejše ženske, nosečnice in ženske v menopavzi, so priporočljivi dodatki vitamina D. Vegani, ki ne uživajo živalskih izdelkov, naj uporabljajo dodatke iz lišajev, ki so rastlinski vir vitamina D3. Pri jemanju dodatkov je pomembno, da se posvetujemo z zdravnikom, saj prekomerno uživanje lahko vodi do škodljivih stranskih učinkov, kot so hiperkalciemija, ki lahko povzroči poškodbe ledvic in srca.

