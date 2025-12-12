Vlaknine proti zaprtju, nastajanje plinov lahko upočasni redna telovadba (FOTO)

Prebavni sistem je kompleksen sklop organov, ki sodelujejo pri razgradnji hrane, absorpciji hranil in izločanju odpadnih snovi. Težave lahko nastanejo v katerem koli delu prebavnega sistema, zlasti v prazničnih dneh, ko se pogosteje preobjedamo ali posegamo po manj običajni hrani.

Praznična miza nas rada zavede, da pojemo preveč. FOTO: Deagreez/Getty Images

Za nekaj sekund užitkov se res ne splača trpeti. FOTO: Liubomyr Vorona/Getty Images

Plini in napihnjenost nastajajo, ker med jedjo ali pitjem (zaradi prehitrega hranjenja) zaužijemo zrak, pa tudi zaradi nekaterih pijač in živil. Lahko gre tudi za stranski produkt razgradnje hrane v črevesju. Napihnjenost se pojavi, ko se plini kopičijo v želodcu in črevesju, kar povzroči občutek polnosti in napetosti v trebuhu. Jejmo počasi ter se izogibajmo gaziranim pijačam. Nastajanje plinov lahko upočasni redna telovadba. Nekatera živila, kot so fižol, brokoli, mlečni izdelki in polnozrnata žita, povzročajo več plinov. Koristno je prenehati kaditi. Pomagamo si lahko tudi s prehranskimi dopolnili, denimo probiotiki.

Pazimo, kaj zaužijemo.

Zgago, boleč pekoč občutek v prsih ali zgornjem delu želodca, lahko sprožijo prenajedanje, uživanje mastne, začinjene ali kisle hrane, kofein, alkohol, kajenje in stres. Ljudje z večjim tveganjem za zgago so kadilci, nosečnice, osebe s prekomerno telesno težo. Za preprečevanje zgage jejmo manjše obroke ter se izogibajmo hrani in pijači, ki jo sprožajo. Nosimo ohlapna oblačila in vzdržujmo zdravo telesno težo. Če zgaga postane kronična ali se pojavlja večkrat na teden, je pomembno poiskati zdravniško pomoč. Pravočasno zdravljenje in prilagoditev življenjskega sloga lahko pomagata preprečiti zaplete in izboljšata kakovost življenja.

Zaprtje in driska

Spremembe v prehranjevanju lahko povzročijo zaprtje. Za preprečevanje zaprtja je pomembno, da pijemo dovolj vode, uživamo hrano bogato z vlakninami, redno telovadimo in se izogibamo dolgotrajnemu sedenju. Vlaknine najdemo v sadju, zelenjavi, polnozrnatih žitih in stročnicah, pomagajo pri mehčanju blata in olajšajo njegovo premikanje skozi črevesje. Redna telesna aktivnost spodbuja delovanje prebavnega sistema, medtem ko lahko izogibanje stresu in vzdrževanje rednega urnika obrokov prispeva k boljši prebavi.

Nastajanje plinov lahko upočasni redna telovadba.

Driska pomeni pogoste, tekoče in vodene iztrebke, kar lahko povzroči dehidracijo in elektrolitsko neravnovesje. Vzroki so lahko različni, vključno z virusnimi ali bakterijskimi okužbami, paraziti, neželenimi učinki zdravil ter nekaterimi zdravstvenimi stanji. Ključno je nadomestiti izgubljeno tekočino in elektrolite z uživanjem vode, športnih napitkov in prozornih juh. Pomaga lahko uživanje lahko prebavljive hrane, kot so banane, riž, jabolčna kaša in toast. Prav tako lahko pomagajo probiotiki, ki obnavljajo zdravo črevesno floro. Če driska traja več kot dva dni, spremljajo pa jo simptomi, kot so visoka vročina, krvavo blato ali huda bolečina, je nujno obiskati zdravnika, saj so lahko ti simptomi znak resnejšega zdravstvenega stanja.