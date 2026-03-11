  • Delo d.o.o.
NA ZDRAVJE

Vnetje mehurja prizadene zlasti ženske

Pri vnetju mehurja je treba več piti, učinkovit je tudi brusnični čaj.
Med simptomi so tudi bolečine v spodnjem delu trebuha. FOTO: Siarhei Khaletski/Getty Images
Med simptomi so tudi bolečine v spodnjem delu trebuha. FOTO: Siarhei Khaletski/Getty Images
A. J.
 11. 3. 2026 | 08:45
2:29
A+A-

Vnetje mehurja, znano tudi kot cistitis, je pogosta okužba sečil, ki prizadene predvsem ženske, lahko pa se pojavi tudi pri moških in otrocih. Najpogosteje ga povzročajo bakterije, predvsem Escherichia coli, ki običajno živijo v črevesju, ob premiku v sečila pa lahko sprožijo okužbo. Do vnetja pride, ko bakterije potujejo po sečilih do mehurja, tveganje pa povečajo neustrezna higiena, dolgotrajno zadrževanje urina, intimni stik, uporaba določenih kontracepcijskih sredstev ter oslabljen imunski sistem ali kronične bolezni, na primer diabetes.

Simptomi vnetja mehurja so značilni in vključujejo pekoč občutek pri uriniranju, pogosto uriniranje, temen ali moten urin z neprijetnim vonjem ter bolečine v spodnjem delu trebuha nad sramno kostjo. Pri otrocih ali starejših se simptomi pogosto pokažejo manj tipično, na primer z nenadnimi spremembami vedenja, zbujanjem ponoči ali slabšim apetitom.

Zdravljenje običajno poteka z antibiotiki, ki učinkovito uničijo bakterije in preprečijo širjenje okužbe. Poleg tega je priporočljivo povečano uživanje tekočine, higiena, brišemo se od spredaj nazaj, uporaba toplih obkladkov za lajšanje bolečin ter v določenih primerih tudi uživanje probiotikov za obnovitev ravnovesja bakterij v črevesju in sečilih.

Krajša sečnica pri ženskah omogoča bakterijam lažji prehod v mehur. FOTO: Mi-viri/Getty Images
Krajša sečnica pri ženskah omogoča bakterijam lažji prehod v mehur. FOTO: Mi-viri/Getty Images

Pri blažjih oblikah vnetja lahko koristijo tudi nekatera domača sredstva, ki olajšajo simptome in podpirajo hitrejše okrevanje. Poleg pitja dovolj tekočine, kar pomaga izpirati bakterije iz sečil, je učinkovito uživanje brusnic. Vsebujejo namreč snovi, ki ovirajo pritrditev bakterij na stene mehurja, s čimer zmanjšajo možnost razvoja okužbe.

Preprečevanje ponovnih okužb vključuje redno praznjenje mehurja, še posebno po spolnem odnosu, nošenje bombažnega spodnjega perila, izogibanje tesnim oblačilom in uporabo blagih intimnih mil brez parfumov. Pri ženskah z večkratnimi okužbami zdravniki včasih predpišejo profilaktične antibiotike ali druge preventivne ukrepe.

Vnetje je hitro ozdravljivo, če ga prepoznamo pravočasno.

Cistitis je neprijeten, a običajno hitro ozdravljiv, če ga prepoznamo pravočasno. Zgodnje zdravljenje je ključno, saj lahko neupoštevanje simptomov in zamuda pri zdravljenju vodita do resnejših okužb sečil, vključno z vnetjem ledvic. 

mehurvnetjebakterijezdravjeokužbe
