Vnetni artritis: pomembno je pravočasno zdravljenje

Vnetne oblike artritisa se običajno začnejo prej v življenju kot najpogostejša vrsta artritisa, osteoartritis. Nekatere vrste vnetne artritične bolezni lahko zdravniki ugotovijo že pri otrocih in najstnikih. V nasprotju z osteoartritisom, ki se začne v hrustancu, se vnetni artritis začne v drugih mehkih tkivih, ki obdajajo sklep. Simptomi obeh so podobni. Najpogostejši vnetni artritis, revmatoidni artritis, se začne v tkivu sluznice sklepa, imenovanem sinovialna ovojnica. Imunske celice prodrejo v tkivo, kar povzroči odebelitev sluznice in skupaj s celicami v sluznici sproščajo kemikalije, ki povzročajo znake vnetja. Sklep postane otekel, rdeč in vroč.

Najpogostejši simptomi vnetnega artritisa so bolečine in okorelost sklepov.

Za nekatere vrste artritisa, tudi za revmatoidni, je značilno, da je prizadetih več sklepov hkrati, prizadetost pa je simetrična, na primer levo koleno, desno koleno. To se zgodi tudi pri vnetnem artritisu, ki se pojavlja pri lupusu. Vzrok vnetja v večini primerov ni znan, obstajajo pa izjeme. Pri protinu, vrsti vnetnega artritisa, ki pogosto napade le en sklep naenkrat, telo reagira na kristale sečne kisline v sklepu, ki se razvijejo zaradi presežka sečne kisline. Psevdoprotin (stanje s simptomi, podobnimi protinu, vendar zaradi drugačne vrste kristalov) nastane, ko telo razvije vnetno reakcijo na usedline kalcijevih kristalov. Uiti vnetnemu artritisu ni lahko, saj igra veliko vlogo pri tem, kdo bo zbolel, genetika. Vpliva tudi spol, saj veliko pogosteje prizadene ženske kakor moške.

Otekli in rdeči

In kako ga sploh prepoznamo? Najpogostejši simptomi vnetnega artritisa so bolečine in okorelost sklepov. Te se pojavljajo po obdobjih počitka ali neaktivnosti, zlasti zjutraj. Sklepi so tudi otekli, rdeči, pogost je občutek, da so toplejši od ostalih področij na telesu. Simptomi pogosto prihajajo v valovih. Bolniki jih lahko v določenem obdobju sploh ne zaznajo, nato pa se nenadoma pojavijo v zelo intenzivni obliki. Pri nekaterih vrstah vnetnega artritisa je vnetje prisotno tudi v drugih delih telesa, kot so koža, pljuča, krvne žile ali oči.

Učinek terapije se navadno pokaže šele po daljšem jemanju.

Pomembno je, da artritis začnemo zdraviti dovolj zgodaj, saj bolezen napreduje. Pravočasno zdravljenje lahko prepreči trajno poškodbo sklepov. Od vrste vnetnega artritisa je odvisno, katero zdravilo bo predpisal zdravnik. Ljudje z revmatoidnim artritisom, psoriatičnim artritisom in ankilozirajočim spondilitisom običajno potrebujejo zdravilo, ki preoblikuje bolezen. Ta zdravila pomagajo pri bolečinah v sklepih, okorelosti in otekanju ter hkrati preprečujejo poškodbe sklepov. Za artritis, povezan z lupusom, miozitisom ali sklerodermo, je na voljo več zdravil, izbira pravega pa vključuje ugotavljanje, kateri drugi deli telesa/telesa so prizadeti. Za protin in psevdoprotin se lahko uporabljajo protivnetna zdravila in kratkotrajni steroidi. Ne glede na vrsto bolezni in predpisana zdravila se učinek terapije navadno pokaže šele po daljšem jemanju. Zdravnik lahko priporoči tudi fizioterapijo in opornice.

Pomaga lahko tudi fizioterapija. FOTO: Toa55/Getty Images