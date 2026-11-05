Vneto grlo: triki, ki blažijo težave

Okužbe zgornjih dihal, virusne ali bakterijske, se v hladnejših mesecih hitro širijo, najpogosteje prizadenejo osebe z oslabljenim imunskim sistemom. Za razliko od virusnega vnetja grla, ki se razvija postopoma, se bakterijsko običajno pojavi nenadoma in ga pogosto spremlja visoka telesna temperatura.

Virusom prehlada in gripe ustrezajo suha sluznica grla ter zgornjih dihalnih poti, pitje zadostnih količin tekočine pa ohranja vlažnost sluznice in zmanjša draženje grla. Priporočljivo je pogosto uživanje tople kokošje juhe. Topla tekočina začasno ublaži težave, para pomaga redčiti sluz, zaradi česar se ta lažje izloča iz nosu.

Zakaj je pri bolečem grlu priporočljivo piti čaj?

Pri vnetem grlu pomagajo tudi čaji, saj vsebujejo različne antioksidante in nekatere snovi z antimikrobnim delovanjem. Dobro jih je obogatiti z medom, ta na sluznici grla ustvari zaščitni sloj, ublaži draženje in pomiri kašelj. Poleg tega vsebuje veliko zdravju koristnih snovi, med drugim že omenjene antioksidante.

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Strokovnjaki opozarjajo, da čaj ne sme biti prevroč. Sluznica ust in žrela je pri vnetju že tako pordela, razdražena in občutljiva, vroči napitki jo še dodatno poškodujejo. Počakajte, da se čaj nekoliko ohladi, nato mu dodajte limonin sok. Dobrodošel je pomarančni sok, saj ena pomaranča vsebuje približno 50 miligramov vitamina C.

Kdaj zaradi bolečega grla potrebujemo antibiotik?

Za dodatno podporo organizmu lahko jedem dodate česen. Vsebuje namreč alicin in druge spojine s protimikrobnimi lastnostmi. Vendar česen ne more nadomestiti zdravljenja bakterijske okužbe. Slana voda je preprost domači pripomoček za izpiranje nosu in grgranje, saj pomaga ublažiti draženje in bolečine v grlu ter začasno pomiri kašelj.

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Koristne so inhalacije z eteričnimi olji, vendar bodite pozorni na kakovost teh. V lekarnah izberite izdelke, posebej namenjene inhaliranju. Eterična olja niso primerna za otroke, ki ne znajo pravilno in varno izvajati inhalacij. Pri suhem in bolečem grlu pomagajo pastile in bonboni. Izbirajte takšne z islandskim lišajem, timijanom ali žajbljem, saj lahko pomagajo pomiriti razdraženo sluznico.

Poskrbite tudi za kakovosten zrak v prostoru. Redno zračite in po potrebi uporabljajte vlažilnik zraka. Privoščite si dovolj počitka, da se bo telo lažje spopadlo z okužbo. Če boleče grlo traja več dni, ga spremlja visoka telesna temperatura ali opazite gnojne obloge oziroma čepke v žrelu, obiščite zdravnika. Lahko gre za bakterijsko okužbo, pri kateri je potrebno zdravljenje z antibiotiki. Antibiotiki niso učinkoviti pri virusnih okužbah, zato je pomembno, da o njihovem jemanju odloči zdravnik.

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Sirup proti bolečemu grlu

Sestavine:

10 gramov cvetov črnega sleza,

10 gramov listov belega sleza,

10 gramov cvetov divjega lučnika,

5 gramov plodov janeža, zdrobljenih v možnarju.

Priprava:

Iz 256 gramov saharoze (belega kristalnega sladkorja) in 144 mililitrov destilirane vode pripravite sladkorni sirup. Segrevajte, dokler se sladkor ne raztopi. Ko mešanica zavre, odstranite peno.

Sirup ohladite na približno 90 stopinj Celzija in ga prelijte čez zeliščno mešanico. Pokrito pustite približno deset minut. Nato precedite skozi več plasti gaze, prelijte v temno stekleničko in največ dva tedna hranite v hladilniku. Odrasle naj jemljejo eno žlico sirupa trikrat na dan.

Prekuhan timijan za redčenje sluzi

Posušen timijan se tradicionalno uporablja pri prehladih in virusnih okužbah. Posebej priljubljen je pri produktivnem kašlju, saj lahko pomaga pri izkašljevanju in olajša dihanje. Dve čajni žlički timijana prelijte z vrelo vodo in pustite stati deset minut. Nato čaj precedite. Isti čaj lahko uporabite tudi za inhaliranje, saj pomaga redčiti sluz, ki povzroča kašelj in občutek napetosti v prsih.

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Raztopina za grgranje

Sestavine:

250 mililitrov mlačne vode,

čajna žlička kurkume v prahu,

polovica čajne žličke morske soli.

Priprava:

V mlačni vodi zmešajte kurkumo in morsko sol. Z raztopino grgrajte, nato jo izpljunite. Grgranje pomaga pomiriti razdraženo tkivo in začasno ublažiti bolečine v grlu, piše miss zdrava.