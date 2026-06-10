Voda kot naravna utež: kurjenje maščob z minimalno obremenitvijo sklepov

Ko gre za izgradnjo mišic, kurjenje maščob, je voda morda najboljša vadbena naprava. Vadba v vodi ni namenjena le rehabilitaciji po poškodbah in starejšim, vsi, tako aktivni kot rekreativni športniki, lahko imajo od nje korist: močno ne bo le telo, tako poskrbimo za zdravje srca in ožilja, tudi duševno zdravje. Raziskave kažejo, da vadba v vodi manj obremenjuje sklepe in kosti kot na primer tek in vaje z utežmi. Zaradi zmanjšane obremenitve sklepov in kosti je vadba v bazenu, reki, morju odlična za ljudi z bolečinami zaradi poškodb ali kroničnih stanj, kot sta osteoartritis ali revmatoidni artritis. Vaje v vodi so zelo koristne tudi za starejše, saj s staranjem izgubljamo gibljivost in postajamo bolj togi.

Voda zagotavlja stalen upor, za nekaj korakov v vodi potrebujemo več truda kot na suhem. To je seveda izziv za naše mišice, ki se morajo močneje aktivirati, da premagajo dodatni upor vode. Vadbe v vodi so torej koristne, a je pomembno, da jih prilagodimo našim plavalnim sposobnostim. Če nismo najboljši plavalci, jih izvajamo ob robu bazena ali plitvini, če smo v morju ali reki, pri tem pa si pomagamo še z na primer blazino. Če imate kakršno koli (kronično) bolezen, se posvetujte z zdravnikom, preden se lotite vadbe. Za začetek vaje izvajajmo po 30 sekund in 30 sekund počivamo, začnimo z dvema serijama, vmes počivamo dve minuti. Postopoma povečujmo pogostost, trajanje in intenzivnost vadbe.

Voda zagotavlja stalen upor.

Začnimo z že omenjenim tekom: v plitvem delu bazena tecimo od enega roba do drugega; globlja kot je voda, večji upor bomo čutili pri gibanju. Če bomo tekli v morju, si določimo dolžino, ki jo moramo preteči. V gležnjih se nagnemo rahlo naprej, z vsakim korakom dvignemo noge proti prsim. Upor lahko povečamo tako, da držite utež v višini prsnega koša, ali pa pred sabo z iztegnjenimi rokami držimo desko. Če smo čisti začetnik, kar se vadbe tiče, lahko začnemo s hojo (za večji izziv držimo roke ob telesu ali si okoli nog, tik nad koleni, nadenemo mini elastični trak) in sčasoma preidemo v tek.

Tudi plavanje je super. FOTO: Jay Si/Getty Images

V plitvini lahko delamo tudi skoke iz počepa. Stojimo z nogami v širini ramen, počepnemo in se iz počepa poženemo čim višje v zrak. Ko počepnemo, naj nam voda sega največ do brade. Pristanimo na prste, takoj spet počepnemo in spet skočimo. Delamo čim hitreje, da ustvarimo večji upor. Super vaja so škarjice: držimo se roba bazena ali ležimo v plitvini, lahko se tudi držimo napihljive blazine ali deske, in dvignemo noge, da je telo v vodoravnem položaju, hrbtenica naj bo ravna. Potem začnemo premikati noge, gor in dol, hitreje in močneje, da povečamo upor. Med brcanjem pazimo, da je telo v ravni črti od zatilja do trtice. To bo povečalo obremenitev zadnjice.

Vadba v vodi ni namenjena le rehabilitaciji po poškodbah in starejšim.

Še eno vajo lahko naredimo, poskoke narazen/skupaj (jumping jack): stojimo v vodi, glava je nad gladino, stopala so skupaj, roki ob telesu. Poskočimo in razširimo noge, roke dvignemo nad glavo, nato skočimo in damo nogi skupaj, roki spustimo ob telo. Najlažji način za povečanje intenzivnosti vaje je povečanje hitrosti.