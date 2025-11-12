Voda namesto papirja, vse več ljudi po svetu opušča toaletni papir

Mnogi imajo toaletni papir skoraj za nekaj svetega – dvoslojni, troslojni, izjemno mehak, malo manj mehak, eko, bio ... Gre za tako vsakdanje sredstvo, ne nazadnje ga najdemo v skoraj vsaki kopalnici na svetu, da je postal pogovor o njem tako samoumeven, da o toaletnem papirju dolgo ni nihče prav globlje razmišljal. Toda prišel je čas, ko se tudi mit o vsemogočnem WC-papirju vse bolj podira, namesto njega pa prihaja v ospredje voda. Čistejša je, bolj zdrava pa še prijaznejša do okolja.

Vprašanje zato danes ni več, ali lahko živimo brez toaletnega papirja, temveč, zakaj ga v 21. stoletju sploh še uporabljamo?

So toaletnemu papirju šteti dnevi? FOTO: Getty Images

Čeprav se zdi nedolžen, za njim stoji umazana industrija: ne zaradi tega, kar briše, pač pa zaradi načina, kako nastaja. Za eno samo rolico so potrebni litri in litri vode, energije, čisto preveč dreves. Postopek beljenja vključuje kemikalije, ki na koncu onesnažujejo reke in zemljo. Paradoks: izdelek, namenjen čistoči, samo še dodatno onesnažuje planet.

Vsako leto posekajo na milijone dreves, v ozračje pa se sprošča na tone ogljikovega dioksida samo zato, da ohranjamo navado brisanja namesto izpiranja. Pa četudi je že povsem jasno, da alternative, ki uporabljajo vodo, čistijo bolje in so dolgoročno cenejše.

Japonska revolucija

Še pred leti je bil pogled na curek vode, ki iz školjke cilja na najobčutljivejše dele telesa, nekaj eksotičnega, nekaj, kar smo povezovali predvsem z Japonsko. Danes pa gre že za svetovni trend, saj vse več domov opušča toaletni papir in se pridružuje gibanju, ki za te stvari raje uporablja vodo.

Še pred leti je bil pogled na curek vode, ki iz školjke cilja na najobčutljivejše dele telesa, nekaj nenavadnega. FOTO: Kazoka30/Getty Images

In če ima tudi ta sprememba svojo zvezdo, potem je to zagotovo higienska prha ob stranišču oziroma bide. Porabi malo vode, njen curek pa popolnoma nadomesti papir.

Bide je bil dolgo nenavadna naprava, za katero nismo prav dobro vedeli, kaj bi z njo. Potem je postal predvsem pripomoček za umivanje nog, pogosto pa tudi za otroško igro ali odlaganje umazanih oblek. Mnogi so ga v preteklosti odstranili zaradi pomanjkanja prostora, zdaj pa prihajajo novi, kompaktnejši in elegantnejši modeli, ki odlično dopolnjujejo sodobne kopalnice, nekateri pa so celo vgrajeni neposredno v straniščno školjko.

Na tem področju je Japonska že dolga leta vodilna. Tam so stranišča z nastavljivimi šobami, uravnavanjem temperature vode, samodejnim sušenjem, predvsem pa brez uporabe papirja standard. Zdaj po njihovem zgledu številni hoteli po svetu uvajajo podobne sisteme, še več, zdi se, da bo šla prihodnost kopalnic prav v to smer, usmeritev, po kateri vladata voda in čistoča.