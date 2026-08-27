Vodilni vzrok slepote lahko odpravimo

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Siva mrena povzroča postopno, neboleče poslabšanje vida, opozorilne znake pa najraje pripisujemo utrujenosti ali staranju.

Siva mrena ali katarakta je ena najpogostejših očesnih težav, predvsem v zrelejših letih. Gre za zameglitev naravne očesne leče, ki povzroča postopno, neboleče slabšanje vida. Na težave nas največkrat opozorijo znaki, ki jih pripisujemo utrujenosti ali staranju, a v ozadju velikokrat tiči prav siva mrena. Redni pregledi pri okulistu so še posebej pomembni po 40. letu. FOTO: Viktor Cvetkovic/Getty Images Ugotavljate, da potrebujete več svetlobe za branje? Vas avtomobilski žarometi med nočno vožnjo motijo izraziteje kot sicer? Ali barve niso več tako žive kot nekoč? O teh težavah se vsekakor ...