Vpliva na možgane in živčevje: sedem znakov, da telesu primanjkuje pomembne snovi

Folna kislina (vitamin B9) je pomembna, saj sodeluje pri tvorbi rdečih krvničk, podpira zdravje živčnega sistema in možganov ter zagotavlja zdrav razvoj ploda v nosečnosti.
Ker se v telesu ne more dolgoročno shranjevati, jo je treba organizmu vsak dan dovajati s hrano.
Priporočena količina folne kisline za odrasle znaša približno 400, za nosečnice od 600 do 800 mikrogramov dnevno.
Najznatneje je zastopana v temnozeleni listnati zelenjavi, kot so špinača, ohrovt in brokoli, v stročnicah, citrusih, avokadu in obogatenih žitaricah. Na pomanjkanje se telo odzove z znaki, ki jih niza Zadovolja.hr.
Pomanjkanje rdečih krvničk pomeni manj kisika v telesu, kar vodi v stalen občutek utrujenosti.
Eden prvih vidnih simptomov slabokrvnosti, povezane s pomanjkanjem folne kisline.
Razdražljivost, živčnost in nihanja razpoloženja so lahko znak pomanjkanja vitamina B9.
Vitamin B9 je pomemben za možgane in njegovo pomanjkanje lahko vpliva na zbranost in duševno zdravje.
Pogosta spremljevalca pomanjkanja folne kisline, skupaj z občutkom slabosti.
Ker telo ne dobi dovolj kisika, se lahko pojavita tudi ta simptoma.
Pomanjkanje folne kisline se odraža na videzu: nohti postanejo lomljivi, lasje pa šibkejši.
Če se pojavi več teh znakov, je pomembno poiskati nasvet zdravnika.
Pomanjkanje folne kisline se najpogosteje lahko odpravi z uravnoteženo prehrano, v posebnih primerih tudi s prehranskimi dopolnili.