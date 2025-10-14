Vpliva na možgane in živčevje: sedem znakov, da telesu primanjkuje pomembne snovi

Folna kislina (vitamin B9) je pomembna, saj sodeluje pri tvorbi rdečih krvničk, podpira zdravje živčnega sistema in možganov ter zagotavlja zdrav razvoj ploda v nosečnosti.

Ker se v telesu ne more dolgoročno shranjevati, jo je treba organizmu vsak dan dovajati s hrano.

Priporočena količina folne kisline za odrasle znaša približno 400, za nosečnice od 600 do 800 mikrogramov dnevno.

Najznatneje je zastopana v temnozeleni listnati zelenjavi, kot so špinača, ohrovt in brokoli, v stročnicah, citrusih, avokadu in obogatenih žitaricah. Na pomanjkanje se telo odzove z znaki, ki jih niza Zadovolja.hr.

Utrujenost in izčrpanost

Pomanjkanje rdečih krvničk pomeni manj kisika v telesu, kar vodi v stalen občutek utrujenosti.

Bleda koža

Eden prvih vidnih simptomov slabokrvnosti, povezane s pomanjkanjem folne kisline.

Spremembe razpoloženja

Razdražljivost, živčnost in nihanja razpoloženja so lahko znak pomanjkanja vitamina B9.

Slabša koncentracija in spomin

Vitamin B9 je pomemben za možgane in njegovo pomanjkanje lahko vpliva na zbranost in duševno zdravje.

Glavoboli in omotica

Pogosta spremljevalca pomanjkanja folne kisline, skupaj z občutkom slabosti.

Težko dihanje in pospešeno bitje srca

Ker telo ne dobi dovolj kisika, se lahko pojavita tudi ta simptoma.

Krhki nohti in izpadanje las

Pomanjkanje folne kisline se odraža na videzu: nohti postanejo lomljivi, lasje pa šibkejši.

Če se pojavi več teh znakov, je pomembno poiskati nasvet zdravnika.

Pomanjkanje folne kisline se najpogosteje lahko odpravi z uravnoteženo prehrano, v posebnih primerih tudi s prehranskimi dopolnili.