TEGOBA

Vrasle dlačice: zakaj nastanejo in kako jih preprečiti

Če ena od pikic, ki se po britju pojavi na koži postane večja, bolj občutljiva ali boleča, gre najverjetneje za vraslo dlačico.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Dusan Petkovic/Gettyimages

FOTO: Elenanichizhenova/Gettyimages

FOTO: Vladimir Sukhachev/Gettyimages

M. Fl.
 13. 5. 2026 | 15:00
Vrasle dlačice so običajno nenevarne in pomenijo le, da ima dlačica težave pri preboju skozi površino kože. Če pa se na bikini predelu ali okoli nožnice pojavijo večje zatrdline, se je priporočljivo posvetovati z dermatologom ali ginekologom, saj lahko gre tudi za vnetje žlez. Britje povzroča drobne poškodbe kože, predvsem pri uporabi britvic z več rezili. Vrasla dlačica nato ostane ujeta pod površino kože, kar povzroči vnetje. Pogosto nastane majhna rožnata ali rdeča izboklina, ki lahko spominja na mozolj. Včasih je napolnjena z gnojem, v sredini je lahko celo vidna ujeta dlačica, pojasnjuje Miss zdrava.

Čeprav je vrasla dlačica pogosto videti kot mozolj, je ne smete stiskati ali praskati. S tem lahko prenesete bakterije in povzročite okužbo ali dodatno vnetje. Priporočljivo je, da predel pustite pri miru, uporabljate nežne izdelke z retinolom ali salicilno kislino ter kožo večkrat dnevno ogrejete s toplim obkladkom. Toplota pomaga zmehčati kožo, zato se dlačica lažje prebije na površino. V mnogih primerih preraste sama ali postopoma izgine. Če za njeno odstranjevanje uporabljate pinceto, jo je treba predhodno razkužiti, po odstranitvi dlačice pa kožo namazati z antibakterijskim sredstvom. Če bolečina postaja močnejša, se pojavi večja oteklina ali se stanje po nekaj dneh ne izboljša, je priporočljiv obisk dermatologa.

Preventiva

Za preprečevanje vraščanja dlačic je pred britjem priporočljiv nežen piling, saj odstrani odmrle kožne celice in zmanjša možnost zamašenih por. Pomembna je tudi uporaba kakovostne britvice, ki jo redno menjavajte. Britje v smeri rasti dlačic zmanjša možnost vraščanja. Zelo pomembno je tudi vlaženje kože po britju, saj mehka in navlažena koža dlačicam omogoča lažji preboj skozi površino. Tudi voskanje povzroči vraščanje dlačic, depilacijske kreme pa lahko dražijo občutljivo kožo intimnega predela. Ena dolgoročnejših rešitev je lasersko odstranjevanje dlačic, ki bistveno zmanjša vraščanje, vendar zahteva več obiskov kozmetičarke in je dražje.

