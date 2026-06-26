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Vročina, zdravila in tromboza: pozor, to so pasti poletnih potovanj

Poletje ponuja idealno priložnost za odmik od vsakdanjega ritma, raziskovanje novih krajev in krepitev zdravja.
Med dolgotrajno vožnjo se večkrat ustavite in pretegnite ude. FOTO: Westend61/Getty Images
Med dolgotrajno vožnjo se večkrat ustavite in pretegnite ude. FOTO: Westend61/Getty Images
M. C.
 26. 6. 2026 | 15:10
6:17
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Aktivno preživljanje prostega časa v zrelih letih prinaša številne prednosti, saj redno gibanje vzdržuje mišično maso, varuje sklepe, spodbuja prekrvavitev in krepi odpornost. Da pa bo oddih vir regeneracije in ne nepredvidenega stresa, je ključna premišljena priprava. Popotniki v generaciji 50 plus se morajo soočiti s specifičnimi izzivi, od vročine do zdravstvene oskrbe, kar zahteva sistematičen pristop k načrtovanju poti. Biti aktiven na počitnicah ne pomeni intenzivnih treningov, temveč integracijo gibanja v sproščeno raziskovanje okolice. Prva izbira za to starostno skupino je nordijska hoja; uporaba namenskih palic razbremeni kolena, kolke in hrbtenico za do dvajset odstotkov, hkrati pa v gibanje vključi mišice zgornjega dela telesa in izboljša stabilnost na terenu.

Druga odlična možnost je kolesarjenje, kjer so električna kolesa povzročila pravo revolucijo. E-kolesa omogočajo daljše razdalje in vožnjo v klanec brez preobremenitve sklepov ali srca. Ne smemo pozabiti na plavanje in vodno aerobiko. Voda zmanjša pritisk gravitacije na hrbtenico, medtem ko upor vode zagotavlja varen in enakomeren trening za krepitev celotnega telesa.

Biti aktiven na počitnicah ne pomeni intenzivnih treningov, temveč integracijo gibanja v sproščeno raziskovanje okolice.

Najpomembnejše pravilo poletne aktivnosti pa je prilagoditev visokim temperaturam, saj se sposobnost termoregulacije telesa z leti naravno zmanjšuje. Ključno je upoštevanje sieste: med enajsto in šestnajsto uro se je treba obvezno umakniti v senco ali klimatizirane prostore. To obdobje je idealno za počitek, branje ali obisk muzejev. Zunanje aktivnosti načrtujte izključno ob zori ali v poznem popoldnevu. Med gibanjem pozorno poslušajte svoje telo. Pojav omotice, močne utrujenosti, slabosti ali mišičnih krčev so resni znaki pregrevanja. Ob njihovem pojavu takoj prenehajte aktivnost, poiščite hladen prostor in postopoma nadomeščajte tekočino.

Protokol za potovalno lekarno

Če se soočate s kroničnimi stanji, kot so povišan krvni tlak, sladkorna bolezen ali težave s hrbtenico, potovanje zahteva natančno medicinsko logistiko. Prvo pravilo brezskrbnosti je zadostna zaloga rednih zdravil. S seboj vedno vzemite za trideset odstotkov več predpisanih zdravil, kot predvideva trajanje potovanja. S tem se zavarujete pred nepredvidenimi zamudami, kot so odpovedi poletov ali podaljšanje bivanja.

Če se soočate s kroničnimi stanji, kot so povišan krvni tlak, sladkorna bolezen ali težave s hrbtenico, potovanje zahteva natančno medicinsko logistiko.

Osebnega zdravnika pred odhodom prosite za uradni izpis terapije z generičnimi imeni učinkovin. Imena zdravil se v tujini namreč pogosto razlikujejo, generično ime pa lokalnemu farmacevtu takoj pove, katero zdravilo potrebujete. Če uporabljate zdravila, ki so občutljiva za temperaturne spremembe, kot je inzulin, jih prenašajte v izolirnih torbicah s hladilnimi vložki. Pomembno opozorilo za letalski prevoz: vsa zdravila vedno nosite izključno v osebni oziroma ročni prtljagi. Če se vaša oddana prtljaga izgubi, boste tako še vedno imeli nemoten dostop do svoje terapije.

Za popoln mir na poti navadna evropska kartica zdravstvenega zavarovanja ne zadošča, saj krije le nujne storitve v javni mreži. Zato sklenite nadstandardno komercialno turistično zavarovanje z asistenco v tujini, ki izrecno krije stroške poslabšanja kroničnih bolezni, nujne prevoze ter varno repatriacijo v domovino v primeru zapletov.

Nevarno sedenje

Dolgotrajno sedenje v avtomobilu, na letalu ali avtobusu predstavlja fizični napor za celotno telo. Pri ljudeh nad petdesetim letom se zaradi nepremičnosti poveča tveganje za nastanek globoke venske tromboze, ko v globokih venah spodnjih okončin nastanejo krvni strdki. Na potovanjih, daljših od treh ur, je priporočljivo nošenje preventivnih kompresijskih nogavic prvega razreda, ki izboljšujejo venski povratek krvi.

Med vožnjo z avtomobilom načrtujte redne postanke na vsaki dve uri. Izstopite iz vozila, naredite krajši sprehod in izvedite nekaj nežnih razteznih vaj, s čimer boste sprostili napetost v ledvenem delu hrbtenice. Med sedenjem si pomagajte z ergonomskimi pripomočki: napihljiv vzglavnik v obliki črke U bo stabiliziral vrat, manjša blazina ali zvita brisača, nameščena v višini križa, pa bo ohranila naravno krivino hrbtenice.

Z leti se fiziološki mehanizem za zaznavanje žeje v možganih upočasni. To pomeni, da starejši odrasli pogosto sploh ne občutijo žeje, čeprav je njihovo telo že v stanju dehidracije. Dehidracija povzroča gostitev krvi, glavobole, zmedenost in padec krvnega tlaka, kar poveča nevarnost za padce. Ključno je zavestno pitje tekočine. Ne čakajte na občutek žeje, temveč imejte vedno pri sebi steklenico vode in pijte v majhnih požirkih čez celoten dan. Cilj naj bo vsaj dva litra tekočine dnevno, v vročini pa še več.

Z znojenjem telo pospešeno izgublja minerale. V potovalno lekarno zato obvezno dodajte rehidracijske praške oziroma elektrolite. Enkrat dnevno jih raztopite v vodi, še posebej po daljših sprehodih. To bo učinkovito preprečilo mišične krče in utrujenost. Prehrano prilagodite poletnemu podnebju. Izogibajte se težki, ocvrti in mastni hrani, ki obremeni prebavni trakt. Izberite lahke obroke, bogate z mikrohranili: sveže ribe, sezonsko zelenjavo, oljčno olje ter sadje z veliko vode, kot so lubenice in agrumi.

Zavestne odločitve, spoštovanje lastnih omejitev in natančna priprava so ključ do varnega ter dinamičnega poletja. Ko so logistika, zdravje in ergonomija urejeni, potovanje preneha biti vir skrbi ter postane prostor za uživanje in nabiranje neprecenljivih spominov.

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