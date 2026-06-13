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Vrtna pot kot iz revije: s pravimi materiali, premišljenimi razmiki in urejenimi robovi lahko postane eleganten in luksuzen del doma

Vrtna pot ni samo prehod od hiše do vrta. Če jo zasnujemo premišljeno, lahko postane eden najlepših delov našega zunanjega prostora, dvorišča. Poveže dom, zelenje, predvsem pa navdaja z dobrim občutkom, ko stopimo na vrt.
Strokovnjaki priporočajo blage zavoje. FOTO: Kanok Sulaiman/Getty Images

Strokovnjaki priporočajo blage zavoje. FOTO: Kanok Sulaiman/Getty Images

Velik učinek imajo razmiki med ploščami. FOTO: Cavan Images/kelsey Brown Phot/Getty Images

Velik učinek imajo razmiki med ploščami. FOTO: Cavan Images/kelsey Brown Phot/Getty Images

Ustvarja lahko občutek mističnosti. FOTO: Cyndi Monaghan/Getty Images

Ustvarja lahko občutek mističnosti. FOTO: Cyndi Monaghan/Getty Images

Strokovnjaki priporočajo blage zavoje. FOTO: Kanok Sulaiman/Getty Images
Velik učinek imajo razmiki med ploščami. FOTO: Cavan Images/kelsey Brown Phot/Getty Images
Ustvarja lahko občutek mističnosti. FOTO: Cyndi Monaghan/Getty Images
L. K.
 13. 6. 2026 | 07:40
2:30
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Prav podrobnosti in detajli odločijo, ali bo delovala elegantno in urejeno ali kot nekaj, kar smo dodali naknadno, brez vsakršnega občutka.

Krajinski oblikovalci poudarjajo, da so pri vrtnih poteh ključni materiali, robovi, rastline in linije. Prvi korak je vedno izbira kakovostnih materialov, ki se lepo starajo. Naravni kamen, glineni tlakovci in kakovostna keramika dajo prostoru občutek prestiža. Naravni kamen z leti pridobi samo še več značaja, glineni tlakovci združujejo lep videz in trpežnost. Pri tem ne smemo pozabiti na varnost: v vlažnem in hladnem podnebju morajo biti površine nedrseče in odporne proti zmrzali.

Pomembno je tudi, da pot ne deluje pretrdo. Ostre robove omehčajo rastline, ki nežno segajo čez mejo med kamnom in gredo. Pokrovne rastline, trave, praproti in drobno cvetoče trajnice ustvarijo naraven prehod ter preprečijo občutek hladnega, kamnitega koridorja.

Velik učinek imajo razmiki med ploščami. FOTO: Cavan Images/kelsey Brown Phot/Getty Images
Velik učinek imajo razmiki med ploščami. FOTO: Cavan Images/kelsey Brown Phot/Getty Images

Robovi s patino

Velik učinek imajo tudi razmiki med ploščami. Če med večjimi kamnitimi ploščami pustimo prostor za prod, dekorativne kamenčke ali nizke rastline, bo pot delovala takoj bolj premišljeno. Takšna rešitev ni samo lepa, ampak tudi praktična, saj voda lažje pronica v tla.

Strokovnjaki priporočajo tudi blage zavoje. Povsem ravne linije lahko vrt naredijo tog in sterilen, mehko vijugasta pot pa ustvarja občutek odkrivanja in miru. Vrt tako ne bo več samo prostor, skozi katerega gremo, ampak prostor, v katerem se ustavimo.

Ne nazadnje pa so pomembni tudi robniki, ki uredijo videz poti, zadržijo prod ali zemljo in jasno določijo meje. Čudovit učinek imajo tudi kovinski robovi, ki sčasoma razvijejo naravno patino.

Ustvarja lahko občutek mističnosti. FOTO: Cyndi Monaghan/Getty Images
Ustvarja lahko občutek mističnosti. FOTO: Cyndi Monaghan/Getty Images

S pravimi materiali, mehkimi zasaditvami, premišljenimi razmiki in urejenimi robovi lahko tudi povsem preprosta vrtna pot postane nadvse eleganten in luksuzen del doma.

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