Vsaka nožnica ima svoj naravni vonj, pretirana nega pa lahko naredi več škode kot koristi

Pri intimni negi nedvomno velja pravilo – manj je več. Nožnica namreč odlično uravnava svoje ravnovesje mikroorganizmov, ki pomagajo ohraniti zdravo okolje in preprečujejo razrast neželenih bakterij ali glivic. Zato lahko police trgovin, ki ponujajo bogato bero intimnih izdelkov, mirno zaobidemo; vsekakor ne potrebujemo več kot enega izdelka, pa še tega ne uporabljajmo prepogosto. Pretiravanje lahko namreč naredi več škode kot koristi, umivanje z agresivnimi negovalnimi sredstvi, odišavljeni izdelki in izpiranje nožnice pa lahko porušijo naravno ravnovesje ter povzročijo težave, ki se jim pravzaprav želimo izogniti: srbečico, pekoč občutek, neprijeten vonj ali ponavljajoča se vnetja.

Ne umivamo notranjosti

Za vsakodnevno nego običajno zadostuje umivanje zunanjega dela spolovila z mlačno vodo, če pa že uporabimo negovalni izdelek, naj bo ta nežen, brez močnih dišav in namenjen za občutljivo kožo. Ključna pravila, ki se jih morajo držati tako mlade kot zrele ženske, so: ne umivamo notranjosti nožnice, izogibamo se odišavljenim intimnim pršilom in robčkom, po kopanju ali športu si preoblečemo mokre kopalke oziroma tesna oblačila, izbiramo zračno, predvsem bombažno spodnje perilo, pri opravljanju male in velike potrebe pa se brišemo od spredaj nazaj, da zmanjšamo možnost prenosa bakterij iz črevesja proti sečnici.

Negovalni izdelek naj bo nežen, brez močnih dišav in namenjen za občutljivo kožo. FOTO: Irina Marwan/Getty Images

Vsaka ženska ima svoj naravni vonj, prav tako se lahko normalen izcedek spreminja skozi menstrualni cikel, nosečnost ali v različnih življenjskih obdobjih. Prozoren ali belkast izcedek brez neprijetnega vonja je pogosto povsem normalen. Pozornost zahtevajo spremembe, kot so izrazito neprijeten ali izrazit vonj, srbenje, pekoč občutek ali bolečina, nenavadno obarvan izcedek, bolečine pri spolnih odnosih, krvavitve, ki niso povezane z menstruacijo. Ob takšnih znakih je najbolje obiskati ginekologa, saj se lahko v ozadju skrivajo okužbe ali druga, morebiti tvegana stanja.

Intimno nego seveda prilagajamo okoliščinam in življenjskemu obdobju. Med menstruacijo naj bo umivanje pogostejše, nujna je seveda redna menjava higienskih pripomočkov. Zaradi nosečnosti, poroda ali menopavze, ki povzročijo hormonski pretres, je lahko sluznica občutljivejša, kar pomeni suhost in nelagodje, zato je takrat po posvetu morda smiselna uporaba vlažilnih pripravkov, pri izrazitejših težavah pa obisk ginekologa.