Vse to nam grozi, če nam primanjkuje železa

Železo je za naš organizem izjemno pomemben mineral. Sodeluje pri prenosu kisika, tvorbi hemoglobina in delovanju številnih encimskih procesov, ki omogočajo presnovo, rast in dobro kognitivno ter imunsko funkcijo. Poenostavljeno gledano poznamo dve vrsti železa: hemsko železo najdemo v mesni hrani in se bolje absorbira, nehemsko železo je prisotno v rastlinski hrani in se slabše absorbira.
Brez zadostne količine železa se lahko razvije anemija.
»Bogati viri železa so rdeče meso, perutnina, ribe ter špinača, blitva, ohrovt, oreščki, bučna semena, mandlji, rozine, suhe slive, žita, fižol, leča, čičerika in jajca,« pojasnjuje mag. Darja Potočnik Benčič, predsednica Lekarniške zbornice Slovenije. »Izjemno pomembna je kombinacija prehrane, saj vitamin C izboljša absorpcijo rastlinskega železa, medtem ko večje količine kalcija, taninov iz čaja in kave ter prehranske vlaknine absorpcijo zmanjšajo.«
Pomanjkanje železa se kaže kot utrujenost, slabša telesna zmogljivost in večja dovzetnost za okužbe. Priporočeni dnevni vnos se giblje med 8 in 18 miligrami, odvisno od spola in starosti, pri čemer je pomembno, da ga vnašamo s hrano, saj ga telo ne more samo proizvesti.
Rastlinska hrana vsebuje manj železa in tudi absorpcija je slabša.
Zadostne zaloge železa so pomembne predvsem za nosečnice, otroke in mladostnike, saj lahko pomanjkanje povzroči motnje v razvoju motoričnih in kognitivnih sposobnosti, pa tudi ženske v rodni dobi. »Vegetarijanci in vegani so prav tako bolj nagnjeni k pomanjkanju, saj rastlinska hrana vsebuje manj železa in tudi absorpcija je slabša. Zato je ključno, da prehrano premišljeno načrtujejo in vključijo rastlinske vire železa ter živila, bogata z vitaminom C. Nujno je, da se o prehrani in uživanju dopolnil posvetujejo z zdravnikom ali farmacevtom.«