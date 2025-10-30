Vse to nas uči ples

AZRA PUCKO, PLESNA UČITELJICA

Azro Pucko te dni lahko najdete v Hali Tivoli in Kinu Šiška. Po celotnem prizorišču. Direktorica in lastnica Hiše plesa Ljubljana ter plesne šole Libero Dance Center je namreč podpisana tudi kot soorganizatorica svetovnega prvenstva IDO v hip hopu, breakingu in poppingu 2025, ki ga do konca oktobra gosti Ljubljana.

Kljub natrpanemu urniku nam je priljubljena plesna učiteljica zaupala nekaj zares iskrenih plesnih misli. Kako bi na kratko opisali letošnje svetovno prvenstvo IDO v hip hopu, breakingu in poppingu? Gre za največji plesni dogodek v zgodovini Slovenije. Ljubljana je ta teden svetovna prestolnica plesa, saj se je na enem mestu srečalo več kot 4500 tekmovalcev iz 36 držav. Tekmujejo v disciplinah hip hop, popping in breaking, kar ustvarja neverjetno energijo, dinamiko in občutek povezanosti. To ni le športni dogodek – to je praznik kulture, gibanja in skupnosti. Kaj za vas osebno pomeni, da ...