  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
AZRA PUCKO, PLESNA UČITELJICA

Vse to nas uči ples

Azro Pucko te dni lahko najdete v Hali Tivoli in Kinu Šiška. Po celotnem prizorišču. Direktorica in lastnica Hiše plesa Ljubljana ter plesne šole Libero Dance Center je namreč podpisana tudi kot soorganizatorica svetovnega prvenstva IDO v hip hopu, breakingu in poppingu 2025, ki ga do konca oktobra gosti Ljubljana.
FOTO: Mediaspeed
FOTO: Mediaspeed
Melita Meršol
 30. 10. 2025 | 06:45
7:53
A+A-
Kljub natrpanemu urniku nam je priljubljena plesna učiteljica zaupala nekaj zares iskrenih plesnih misli. Kako bi na kratko opisali letošnje svetovno prvenstvo IDO v hip hopu, breakingu in poppingu? Gre za največji plesni dogodek v zgodovini Slovenije. Ljubljana je ta teden svetovna prestolnica plesa, saj se je na enem mestu srečalo več kot 4500 tekmovalcev iz 36 držav. Tekmujejo v disciplinah hip hop, popping in breaking, kar ustvarja neverjetno energijo, dinamiko in občutek povezanosti. To ni le športni dogodek – to je praznik kulture, gibanja in skupnosti. Kaj za vas osebno pomeni, da ...

Sorodni članki

PremiumPhoto
Bulvar  |  Suzy
PLESALKA

Azra Pucko je tvegala in uresničila svoje sanje (FOTO)

Zadnja tri leta so bila zanjo res naporna. Po dveh bolečih izgubah jo je izdalo zdravje, žalovanje je udarilo na ščitnico, zato je morala spremeniti način življenja. »Obdobje covida je našo dejavnost povsem ohromilo, a kljub strahu in oviram nama je z Matjažem uspelo najti voljo, moč in energijo ter narediti Hišo plesa, ki je odprla novo poglavje v najinem življenju,« pravi plesalka, koreografinja in voditeljica, ki se je s svojim izbrancem letos poročila. »Neizmerno sem mu hvaležna za vso podporo in predvsem odločitev, da postane tudi moj poslovni partner. Vendar je vodila do tega dolga in naporna pot, ki še zdaleč ni končana,« nam pove.
6. 12. 2022 | 13:00

Več iz teme

plesAzra Puckoplesno tekmovanje
ZADNJE NOVICE
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ODPORNOST

To jesen podprite svoje zdravje (Suzy)

Jesenski dnevi nas razveseljujejo z barvitimi prizori, hkrati prinašajo več virusnih obolenj. Kratki dnevi, manj sonca in spremembe temperature lahko vplivajo na naše počutje, energijo in imunski sistem. Kako torej poskrbeti, da bomo jesen preživeli vitalni in zdravi?
30. 10. 2025 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
VSE ZAMAN

Izigrana Kate Middleton: po vseh letih, ko se je trudila za ugled kraljeve družine …

Kate Middleton naj bi bila pretresena zaradi dejanj princa Andrewa.
30. 10. 2025 | 09:00
08:58
Novice  |  Kronika  |  Doma
POŠKODOVAL DVA POLICISTA

Na Viču v Ljubljani bežal pred policijo, v katero še namenoma trčil, zraven tudi otrok

Med vožnjo je nenadoma zavrl, zapeljal vzvratno in trčil v policijsko vozilo.
30. 10. 2025 | 08:58
08:39
Novice  |  Svet
MOSKVA

Putinova zvesta lepotica: kdo je Jana Lantratova, nova zvezda Kremlja? (VIDEO)

Njeno lojalnost Kremlju pa je opazil tudi Zahod.
30. 10. 2025 | 08:39
08:34
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PO LOČITVI NE HITITE

Ste se ločili? Ti nasveti vam lahko koristijo

Razmislite, kaj si zares želite, in vzpostavite stik sami s seboj. Zdrave meje niso zid, ampak kompas, ki vodi v boljše odnose.
30. 10. 2025 | 08:34
08:25
Novice  |  Slovenija
CENE ENERGENTOV

Elektrika in plin v Sloveniji rekordno poceni: znano tudi, kdo v Evropi plača največ

Medtem ko Nemci in Irci še naprej plačujejo več kot trikrat več za energijo kot Madžari in Slovenci, pri nas kaže, da so ukrepi za stabilizacijo trga delovali.
30. 10. 2025 | 08:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kako trajnost prinaša poslovni uspeh?

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Ali vsak dom potrebuje prezračevalno napravo?

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
29. 10. 2025 | 09:51
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki