Vse več otrok na Jadranu zboleva za to hudo nalezljivo boleznijo

V zadnjih dneh so v pediatričnih klinikah v Splitu zabeležili povečano število otrok z impetigom, površinsko bakterijsko okužbo kože. Gre za zelo nalezljivo bolezen, ki se zlahka širi, zlasti poleti, ko otroci preživijo več časa na prostem, se potijo ​​in imajo na koži pogosto majhne praske ali druge površinske poškodbe. Zaradi hitrega širjenja okužbe so čakalnice polne, piše portal Dalmacija Danas.

Bolezen se najpogosteje začne kot majhna ranica ali mehurček, ki hitro poči. Po poku ostane značilna rumenkasta krasta, po barvi zelo podobna medu. Spremembe se običajno pojavijo na obrazu, okoli nosu in ust, lahko pa se razširijo tudi na druge dele telesa. Okužba se zlahka prenese s praskanjem prizadetih mest ali z deljenjem brisač, posteljnine in drugih osebnih predmetov. Povzročitelja okužbe sta dve bakteriji – streptokok skupine A, ki povzroča blažje simptome, in stafilokok aureus. Okužba s stafilokoki lahko povzroči hujšo obliko bolezni z večjimi mehurji, napolnjenimi s tekočino, ki ostanejo na koži dlje časa.

Zdravljenje in nasveti za starše

Pediatrinja in pulmologinja Jasna Petrić Duvnjak iz splitske pediatrične poliklinike staršem sporoča: »Če opazite spremembe, morate krasto najprej odstraniti tako, da jo obrišete z gazo. Nato rano očistite z nepekočim antiseptikom in nanesite antibiotično mazilo.«

Spremembe se običajno pojavijo na obrazu, okoli nosu in ust, lahko pa se razširijo tudi na druge dele telesa. FOTO: Wikipedia

Dodaja, da se kraste zelo hitro širijo in da je treba posebno pozornost nameniti higieni v gospodinjstvu, zlasti pri uporabi brisač in umivanju rok. »Če kljub tem ukrepom težave ne odpravite, se za nadaljnje zdravljenje obrnite na zdravnika,« pravi pediatrinja. In še: »Staršem svetujemo, naj otrokovo kožo ohranjajo čisto in naj poskrbijo, da se otrok ne dotika krast ali jih ali praska. Nohti naj bodo kratki, da se zmanjša prenos bakterij. Pomembno je, da si ne delite brisač, oblačil in drugih osebnih predmetov.« V blažjih primerih bo pediater običajno predpisal lokalno terapijo, pri hujših okužbah pa so včasih potrebni peroralni antibiotiki.

Za nekaj časa konec plavanja

Otroci z impetigom se morajo nekaj časa izogibati plavanju in drugim vodnim aktivnostim. Slana voda lahko dodatno draži prizadeto kožo, zato je priporočljivo počakati s plavanjem, dokler kraste ne odpadejo in si koža popolnoma opomore. Pomembno je tudi zaščititi kožo pred soncem zaradi možnosti hiperpigmentacije. Bolezen je sicer nalezljiva le, dokler so rane vlažne. Zdravniki ne priporočajo plavanja na javnih kopališčih, dokler okužba ne mine, saj se zlahka prenese na druge otroke. Otrok, ki jemlje antibiotike, običajno ni več kužen v 24 urah po začetku zdravljenja.

Epidemiologinja iz Zavoda za javno zdravje Splitsko-dalmatinske županije Diana Nonković sicer pojasnjuje, da impetigo ni nič novega. »To niso posebne bolezni, vedno so obstajale in bodo obstajale, tako kot uši ali gliste pri otrocih. Razlika je v tem, da so starši to prej sprejemali bolj mirno, danes pa se s pomočjo interneta in družbenih omrežij nekaterim stvarem daje prevelik pomen in ustvarja nepotrebna panika,« je dejala Nonkovićeva.