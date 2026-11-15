Vzpon po nekdanji metalurški poti (FOTO)

Začetki človeškega delovanja na Jelovici segajo v davno preteklost. Natančnejše v čas, ko so na prostrani planoti odkrili nahajališča železove rude in je starodavnim prebivalcem prišlo na misel, da bi bili lahko obsežni gozdovi vir oglja, to bi bilo gorivo v plavžih, ki bi topili železovo rudo. Rudo, ki so jo v številnih najdiščih našli na prav isti planini. Ob njih so zrasli pravi mali rudniki, a so ti že davno izginili v pozabo. Najti je bilo treba le še ustrezen potok, ki bi s svojo močjo gnal mehove, ki so v plavže vpihavali zrak, in orjaška kladiva, imenovana norci. Ti so surovo železo preoblikovali, prekovali, v končni izdelek.

Kropa ni bila edino metalurško naselje pod Jelovico, v njeni senci najdemo tudi Kamno Gorico. FOTO: Janez Mihovec

Tak potok in nato pot na Jelovico so našli v Kroparici tik pod Jelovico. V soteski je zraslo naselje Kropa, ki še danes ohranja tisočletno tradicijo metalurške dejavnosti, in sicer v podjetju Plamen. Kropa ni bila edino metalurško naselje pod Jelovico. V njeni senci najdemo tudi Kamno Gorico, ki je nekoliko manj znana po svoji fužinarski dejavnosti. Tamkajšnji potok, ki je poganjal kladiva in mehove, se imenuje Lipnica.

Po gozdovih nas je peljala pot. FOTO: Janez Mihovec

Nekaj sto metrov pod vasjo je odcep proti orjaškemu kamnolomu, še nekaj deset metrov nižje pa se ob stanovanjski hiši začne markirana pot do Vodiške planine. Dve uri potrebujemo, da se po strmih bregovih dvignemo na planoto. Vmes pogledamo še po gobah, pa tudi od zgoraj vidimo jezero, ki je čisto nenamensko zraslo v delujočem kamnolomu. Pot je prijetna, le sečnja jo tu in tam naredi težje prepoznavno in sledljivo. A se da direktni poti tudi izogniti in iti čisto lepo v serpentinah po gozdni cesti.

Gobji raj. FOTO: Janez Mihovec

Vodiška planina je na široki uravnavi, na kateri se pasejo konji, na njenem robu stoji planinski dom. Precej velika zgradba nas preseneti z domačnostjo oskrbnikov in dobro hrano. Spomni pa nas tudi, da je bila planota pred osmimi desetletji središče vojnega dogajanja: po njej je speljana partizanska pot, ki vodi do številnih spomenikov nekdanjih časov.

Vzpon na Vodiško planino je prijeten pohod na obrobje Jelovice. Na širno planoto, na kateri človeška prisotnost obstaja že tisočletja. Najprej je bilo to rudarstvo in oglarstvo, danes pa predvsem gozdarjenje v širnih gozdovih.