  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZA BOLJŠI SPANEC

Vzroki za prebujanje sredi noči so različni, tako si lahko pomagamo

Pojav je precej pogost, še posebno med srednjo in starejšo populacijo.
Ste tudi vi med tistimi, ki se nenadoma zbudijo sredi noči, navadno okoli tretje, četrte ure? FOTO: Shutterstock

Ste tudi vi med tistimi, ki se nenadoma zbudijo sredi noči, navadno okoli tretje, četrte ure? FOTO: Shutterstock

Poskrbimo za sprostitev. FOTO: Shutterstock

Poskrbimo za sprostitev. FOTO: Shutterstock

Odkrijmo vzrok, da ne bomo ves dan čutili pomanjkanja nočnega počitka. FOTO: Shutterstock

Odkrijmo vzrok, da ne bomo ves dan čutili pomanjkanja nočnega počitka. FOTO: Shutterstock

Ste tudi vi med tistimi, ki se nenadoma zbudijo sredi noči, navadno okoli tretje, četrte ure? FOTO: Shutterstock
Poskrbimo za sprostitev. FOTO: Shutterstock
Odkrijmo vzrok, da ne bomo ves dan čutili pomanjkanja nočnega počitka. FOTO: Shutterstock
A. A.
 14. 10. 2026 | 11:45
4:05
A+A-

Ste tudi vi med tistimi, ki se sredi noči, navadno okoli tretje, četrte ure, nenadoma zbudijo, strmijo v strop in računajo, koliko ur je še do jutra, zaspati pa ne morejo? Pojav je precej pogost, še posebno med srednjo in starejšo populacijo, razlogi pa zelo različni.

Kdor se ponoči prebuja, bi moral osvojiti tudi katero od dihalnih tehnik.

Med hormonskimi neravnovesji strokovnjaki navajajo kortizol in melatonin, ki imata ključno vlogo pri uravnavanju spanca: kortizol naravno narašča zjutraj, da nas pripravi na prebujanje, pri nekaterih, navadno tistih, katerih telo je pod stresom, pa se raven poviša prezgodaj. Po drugi strani melatonin uravnava zaspanost in sporoči telesu, da je čas za počitek; če je njegov ritem moten, morda zaradi izpostavljenosti modri svetlobi ali neustreznih spalnih navad, je lahko kriv za nočno prebujanje.

Vzrok je lahko neustrezna prehrana oz. življenjski slog, denimo uživanje alkohola in kofeina v večernih urah, poseganje po težki hrani oz. preobilni obroki pred spanjem. Nekateri trpijo za nespečnostjo ali apnejo, krivi pa so lahko tudi nekateri psihološki in čustveni vzroki, denimo stres, anksioznost, izgorelost.

Sistematično sproščanje

Seveda se je treba ustrezno lotiti vzroka, hkrati pa se moramo naučiti čim prej zaspati nazaj, da ne bomo ves dan čutili pomanjkanja nočnega počitka.

Poskrbimo za sprostitev. FOTO: Shutterstock
Poskrbimo za sprostitev. FOTO: Shutterstock
Ena od možnosti je t. i. telesni pregled, body scan, oblika meditacije, pri kateri smo pozorni na posamezni del telesa, navadno od prstov na nogi do vrha glave. Gre za to, da mislim ponudimo nekaj mirnega, vezanega na naše fizično telo, in jih odvrnemo od preigravanj raznih scenarijev, skrbi, načrtov, hkrati pa sistematično sproščanje mišic pomaga pri uspavanju. Ležimo na hrbtu, noge so iztegnjene, roke počivajo ob telesu. Pomislimo na mezinček na nogi, občutimo morebitno napetost in jo z izdihom spustimo, sprostimo ga, sledijo preostali prsti, ponovimo na drugi nogi. Sprostimo golen na eni nogi, koleno, meča, ponovimo na drugi … pomikamo se po telesu proti čelu. Po nekaj minutah imamo popolnoma sproščeno telo, pogreznjeno v vzmetnico, tudi obraz, lasišče, vse. Počasneje bomo delali vajo, več imamo možnosti, da nas vmes zmanjka. Podobna vaja je progresivna mišična relaksacija; začnimo pri prstih na nogi in jih stisnemo za 5 sekund, nato pa popolnoma sprostimo. Nadaljujemo navzgor po telesu, vsak del stisnemo in sprostimo.

Prelisičimo možgane

Metoda, s katero bomo umirili misli, je t. i. kognitivno mešanje (cognitive shuffling), s katero prelisičimo možgane, da preidejo v fazo spanja, hkrati pa zaposlimo delovni spomin, da prekinemo analitično razmišljanje in premlevanje skrbi. Ko se ponoči zbudimo, si izberemo neko izhodiščno besedo, denimo okno. Nato iščemo besede, ki se začnejo na isto prvo črko, omara, orožje, Olimp, in si podobo predstavljamo. Ko se ne spomnimo več besed na prvo črko, preidemo na drugo. Ključno je iskanje nepovezanih pojmov, sporočajo s kanadske Univerze Simona Fraserja, kjer so proučevali metodo.

Naučiti se moramo čim prej zaspati nazaj.

Kdor se ponoči prebuja, bi moral osvojiti tudi katero od dihalnih tehnik, denimo metodo 4-7-8, ki aktivira parasimpatični živčni sistem: vdihnemo skozi nos 4 sekunde, zadržimo dih za 7 sekund in nato 8 sekund počasi izdihujemo skozi usta. Ponovimo 4-krat. Če po 20 minutah še vedno bedimo, je najbolje vstati iz postelje in iti v drug zatemnjen prostor, beremo lahko knjigo, poslušamo mirno glasbo ali, še bolje, zvoke narave. Vrnemo se, ko postanemo zaspani.

Odkrijmo vzrok, da ne bomo ves dan čutili pomanjkanja nočnega počitka. FOTO: Shutterstock
Odkrijmo vzrok, da ne bomo ves dan čutili pomanjkanja nočnega počitka. FOTO: Shutterstock

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

spanjeŠpanecprebujanjesprostitevzdravjenespečnostutrujenostpočitek
ZADNJE NOVICE
14:34
Bulvar  |  Glasba in film
SLOVO OD ROCK LEGENDE

Pokopali Gorana Bareta! Sin, ki mu je pozabljal voščiti za rojstni dan, se je razjokal pred 500 ljudmi (FOTO)

Gorana Bareta so pokopali v družinskem grobu v Vinkovcih, mestu, kjer je preživel otroštvo in naredil prve korake v svetu glasbe.
14. 10. 2026 | 14:34
14:14
Novice  |  Slovenija
OBLETNICA

Društvu, ki varuje morske sesalce, se je poklonilo celo nebo: poglejte, kaj se je pojavilo nad Piranom (FOTO)

Morigenos praznuje pomemben jubilej. Osrednje raziskovalno delo društva je povezano z veliko pliskavko.
Janez Mužič14. 10. 2026 | 14:14
14:08
Novice  |  Slovenija
UREDBA

Rončević po 26.000 evrih za let na Japonsko: »Najraje bi videli, da grem s stoenko, preberite si uredbo!« Prebrali smo jo

Minister Borut Rončević se je odzval na očitke zaradi dragih letalskih vozovnic in razkril, kdo ga je spremljal na Japonskem. Trdi, da je bilo vse skladno s predpisi, in priznava, da je bilo potovanje dražje, kot bi si želeli.
14. 10. 2026 | 14:08
13:50
Novice  |  Slovenija
PRAZNIK KOZJANSKEGA JABOLKA

Carjevič leta je Marijan Kelhar z Bizeljskega (FOTO)

Posebnost njegove domačije so tudi 300 let stare hruške in naravna vina.
Mojca Marot14. 10. 2026 | 13:50
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
BOJ ZA SKRBNIŠTVO

Družinska drama Halle Berry dobiva nov preobrat: to želi sin

Nadaljuje se dolgotrajni spor za skrbništvo nad sinom zvezdnice.
14. 10. 2026 | 13:25
13:13
Lifestyle  |  Astro
PRILOŽNOST ZA RAZMISLEK

Kaj pomenijo planeti na rojstnem mestu

Jupitrov povratek povezujemo s priložnostmi in rastjo, Saturnov povratek z velikimi življenjskimi prelomnicami.
14. 10. 2026 | 13:13

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBROVITA

Slovensko podjetje za ljudi, ki so ostali spregledani

Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi. Toda zgodba Dobrovite odpira še precej širše vprašanje: ali smo organizacijo dela desetletja prilagajali podjetjem, ko bi jo morali veliko bolj prilagajati človeku?
12. 10. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOST

To je večja grožnja, kot si predstavljate

Podatki so lahko varno shranjeni, podjetje pa kljub temu nima popolnega pregleda nad tem, kdo ima najvišje dostope, kaj z njimi počne in komu jih odobri.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 12:44
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TERME

Skrivnost pri sosedih, ki buri domišljijo že 2000 let

Kaj če bi bil največji luksuz na počitnicah preprosto – čas? Čas za sprostitev, za dobro hrano, za naravo in predvsem za trenutke, ko ni treba nikamor hiteti.
13. 10. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSNO

S tem lahko pripravite najbolj sočen zrezek

Posoda, v kateri pripravljamo hrano, ima izjemno veliko vlogo pri tem, kako uspešni smo lahko pri kuharskih podvigih, pomembna pa je tudi prezentacija.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 10:02
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SKUPNOST ZA PODJETNICE

Ženske, ki si med seboj pomagajo

Dobra mreža ni zbirka vizitk, ampak skupnost ljudi, ki se poznajo dovolj dobro, da si z zaupanjem odpirajo vrata do novih poslov.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 13:09
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBROVITA

Slovensko podjetje za ljudi, ki so ostali spregledani

Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi. Toda zgodba Dobrovite odpira še precej širše vprašanje: ali smo organizacijo dela desetletja prilagajali podjetjem, ko bi jo morali veliko bolj prilagajati človeku?
12. 10. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKOVOST

Slovenski izdelek na preizkušnji: napake niso bile dovoljene

Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
8. 10. 2026 | 13:18
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Prvakinja ljubljanske drame: »Takšna dejanja bi danes morali prijaviti«

Podkast sovoznik: Pogovor s prvakinjo ljubljanske Drame v podkastu Sovoznik povezuje ustvarjalno svobodo, odnose v zaodrju in skrb za starejše.
Gregor Knafelc8. 10. 2026 | 16:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UŽITEK

Odličen okus in precej nenavadne sestavine

VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 11:26
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

Konec strahu pred prazno baterijo? Mercedes obljublja do 762 kilometrov

Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
Promo Delo13. 10. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOST

To je večja grožnja, kot si predstavljate

Podatki so lahko varno shranjeni, podjetje pa kljub temu nima popolnega pregleda nad tem, kdo ima najvišje dostope, kaj z njimi počne in komu jih odobri.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 12:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SODOBNA LOGISTIKA

Mislite, da ste prihranili? Račun lahko pride pozneje

Izbira viličarja lahko pomembno vpliva na produktivnost in varnost logističnih procesov. Nosilnost in cena sta pri tem pomembna dejavnika, vendar ne edina.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 10:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAPLJICE

Majhen ritual, ki pomaga pri vsakodnevnih čustvenih izzivih

September otrokom ne prinese le novih zvezkov, urnikov in učilnic. Z njim pride tudi cela vrsta trenutkov, ki jih doživijo prvič.
14. 10. 2026 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
SKUPAJ ZA VARNOST

Po katastrofalnem žledolomu pomembna novost

Cirkovce, 29. september 2026 – Na poligonu RTP Cirkovce je potekala tretja skupna vaja GIZ distribucije električne energije za postavitev havarijskih stebrov.
Promo Slovenske novice6. 10. 2026 | 11:51
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMENA

Slovenija nepričakovano med najbolj zaželenimi

Slovenska spletna končnica je zaradi novega pomena kratice SI pritegnila izjemno zanimanje. Kaj ta nenadni val pomeni za domača podjetja?
8. 10. 2026 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
IDEJA ZA IZLET

Dogajanje pod ulicami Gornje in avstrijske Radgone

Voda, nosilka življenja, ima pestro in pisano zgodbo, ki jo lahko skozi večerni sprehod pobližje spoznate.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 14:23
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERA

Včasih študent za blagajno, danes CEO

Mark Kralj je svojo pot pri podjetju Mimovrste začel kot študent za blagajno, danes pa vodi spletnega trgovca v Sloveniji in na Hrvaškem.
Promo Slovenske novice12. 10. 2026 | 15:36
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Slovensko zdravstvo pred velikimi spremembami? (video)

Vzajemna po veliki preobrazbi posluje bolje od zastavljenih planov, krepi zdravstvene storitve in svojo rast vse bolj usmerja tudi v regijo.
8. 10. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
PREGLED

Na Simonovi napotnici je pisalo »hitro«. Kako hitro je v resnici čakali?

Čakalne dobe za nekatere specialistične preglede se merijo v mesecih ali letih. Poglejte, kakšne možnosti imate, ko želite do diagnoze in zdravljenja prej.
12. 10. 2026 | 14:41
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VOŽNJA

Trije pogoni v novi preobleki

Bi vam bolj ustrezal kompakten avtomobil za mestne poti ali nekoliko večji SUV za vsakdan in družinske izlete? Peugeota 208 in 2008 imata zdaj še več značaja.
9. 10. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE PNEVMATIKE

Kako globok je vaš profil?

Pred zimo je pravi čas, da preverite pnevmatike, vozne navade in svojo pripravljenost na zahtevnejše razmere.
12. 10. 2026 | 08:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

5 prehranskih navad za aktiven vsakdan

Pametna skrb za telo se ne začne pri čudežnem živilu, temveč pri majhnih prehranskih odločitvah, ki jih ponavljamo vsak dan.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Stil
MODNO V PREHODNO OBDOBJE

MANA: Hladni dnevi, tople modne zgodbe

Prešite bunde, mehke pletenine in barve, ki jih zlahka kombiniramo – kolekcija MANA za jesen in zimo prinaša kose za vsakdan, v katerem si želimo udobja in urejenega videza. Prelistajte novi oktobrski katalog MANA in poiščite navdih za svoje najljubše kombinacije v hladnih dneh.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 09:33
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Ko se kar naenkrat znajdete v temi ...

Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 11:54
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZBIRČNOST

Zakaj se otroci upirajo hrani

Morda je še včeraj z veseljem jedel neko jed, danes pa nad njo viha nos. Ni nujno, da je zato izbirčen, zavračanje hrane je lahko čisto normalen del odraščanja.
8. 10. 2026 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILIZEM

Pred nakupom avtomobila preverite to: lahko vam prihrani precej denarja

Končna cena je pomembna, vendar lahko o dobri izbiri odločajo tudi dejavniki, na katere ob nakupu pogosto pozabimo.
8. 10. 2026 | 11:19
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Vedno daljša vrsta čakajočih

Elektriko potrebujemo za vse več stvari, nove elektrarne in veliki porabniki pa nastajajo hitreje, kot se lahko prilagajajo omrežja.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠTUDIJA

Manj kašlja in utrujenosti? Raziskava prinesla zanimive rezultate

Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
13. 10. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Pred nami so leta izzivov: en sam dogodek lahko sproži verižno reakcijo

Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
8. 10. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
BOLNIŠKE

Slovenija ima težavo, o kateri se premalo govori

Visok absentizem in manj viden prezentizem podjetja spodbujata k iskanju rešitev za hitrejšo zdravstveno obravnavo zaposlenih.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 11:40
Promo
Razno
NAKUPI

Septembrski popis pokazal 548 evrov cenovne razlike

Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 14:19
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki