Preprost dihalni trik, s katerim premagate nespečnost in nočno tesnobo

Ležite v postelji, oči so široko odprte, misli divjajo. Nespečnost, tesnoba in notranji nemir marsikomu kradejo nočni mir. Rešitev je v dihu. Preproste dihalne vaje lahko telesu pošljejo jasno sporočilo: varno je, lahko se umiriš. Zavestno dihanje pomaga uravnavati živčni sistem. Ko smo pod stresom, telo deluje na 'alarm'. Srce bije hitreje, misli skačejo. S pravilnim dihanjem preklopimo v stanje umirjenosti, ki omogoča globok in obnovitven spanec. Znana tehnika je metoda 4-7-8. Vdihnemo skozi nos za štiri sekunde, zadržimo dih sedem sekund, nato počasi izdihnemo osem sekund. Že po nekaj ponovitvah se srčni utrip upočasni, telo se zmehča.

Tudi 'vojaško' ali 'kvadratno dihanje' pomaga pri nočni tesnobi. Štiri sekunde vdih, štiri zadržimo, štiri izdih, štiri pavza. Ritem ustvari občutek nadzora in stabilnosti. Iz jogijske tradicije prihaja izmenično dihanje skozi nosnici, ki uravnoveša telo in um. Še ena možnost je enakomerno dihanje – pet sekund vdih, pet sekund izdih – ki pomirja živčni sistem in sprošča napetost. Strokovnjaki poudarjajo, da redna večerna praksa, četudi traja le nekaj minut, lahko izboljša kakovost spanja. Namesto da ponoči nemočno strmimo v strop, lahko nocoj poskusimo, kako nas dih popelje v spanec.